ТОП-10 лучших биографических фильмов

Любопытные истории из жизни известных личностей .

Знаменитости кажутся нам небожителями и мы часто забываем, что за внешним лоском, успехом и славой скрываются простые люди со своими страхами, надеждами, мечтами и чаяниями. Ivona собрала для вас лучшие фильмы, раскрывающие биографии реальных исторических личностей. Вдохновляющие и трогательные, смешные и поучительные, они непременно скрасят ваш киновечер.

Читай также: ТОП-10 лучших фильмов о запретной любви Вселенная Стивена Хокинга (2015)

Жизнеописание физика-теоретика Стивена Хокинга, основанное на мемуарах его первой супруги Джейн Уайлд.

Король говорит! (2010)

Король - голос своей страны. Но как быть, если этот голос заикается и ужасно боится публичных выступлений? Перепробовав все возможные способы, венценосные супруги обращаются к малоизвестному австралийскому логопеду. Никто не ожидает чуда, ведь заикания Георга VI просто ужасны. Но он с упорством продолжает занятия, и вот ему предоставляется возможность сдать финальный экзамен - король произносит длинную речь по радио об объявлении войны Германии. Его задача - успокоить своих поданных. Заговорит ли король?

Богемская рапсодия (2018)

Британская рок-группа Queen - это целая эпоха в мире музыки. Ее историю, сквозь призму жизни фронтмена группы Фредди Меркьюри и показывает нам “Рапсодия“. Трогательный, поучительный, музыкальный фильм, в котором красота картинки может посоревноваться разве что с великолепной игрой актеров.

Читай также: ТОП-10 лучших свадебных комедий Жизнь в розовом цвете (2007)

Оскароносный фильм, воссоздающий страницы из биографии одной из самых известных француженок - Эдит Пиаф.

Примадонна (2018)

Флоренс Фостер Дженкинс - удивительная женщина, историей свое жизни доказавшая, что нет ничего невозможного, если о чем-то по-настоящему мечтаешь. Тогда тебе покорятся все сцены Англии, а залы будут рукоплескать и звать на бис. Даже если от природы тебе медведь наступил на ухо.

Письма Матери Терезы (2014)

Символ мира, смирения и помощи нуждающимся, или испуганная, одинокая женщина, которая до конца жизни сомневалась, хватит ли у нее сил сделать этот самый мир немного лучше? На этот вопрос пытаются ответить священники, в чьих руках оказались письма самой Матери Терезы. Пронзительные, мудрые, наполненные горкой скорбью о судьбах несчастных, они поразят даже самое черствое сердце и не оставят камня на камне от сомнений, что Мать Тереза - не просто монахиня, а явление мирового уровня.

Жизнь Жаклин Кеннеди разделилась на “до“ и “после“: дерзкое убийство мужа, которое и по сей день остается предметом неумолкающих споров, изменило для Джеки все. Теперь она - не просто первая леди Америки, а всеобщий символ скорби, за которым с жадностью наблюдают миллионы зрителей.

Тоня против всех (2018)

Биографический фильм повествует от жизни, любви и карьере Тони Хардинг - всемирно известной фигуристке-одиночнице. Впрочем, запомнилась она не своими умопомрачительными победами, а умением избавляться от конкуренток.

Прощай, Кристофер Робин (2017)

Алан А. Милн испытывает посттравматический синдром, вернувшись с Первой мировой войны. В надежде преодолеть ужасные воспоминания, он с семьей покидает Лондон, и перебирается за город, где начинает работу над детской книгой. Ее героями становятся игрушки сына и сам малыш. После оглушительного успеха “Винни Пуха“ в мире, кажется, нет мальчика известней, чем Кристофер Робин. Книга делает его знаменитостью. Но какой ценой?

Читай также: 11 умных фильмов, которые надо посмотреть в одиночестве Толкин (2019)

Джон Рональд Руэл Толкин известен всему миру, как отец фэнтези, создатель Средиземья и талантливый филолог. Но когда-то он был просто Джоном - парнишкой-сиротой, который мечтал о великих свершениях. И они нашли его: сначала в дружбе и любви, затем на фронтах Первой мировой. Фильм рассказывает историю становления Толкина, откуда взялось Братство Кольца и какое место оно заняло в жизни автора.

Ранее мы рассказывали, какие сериалы являются самыми популярными в мире.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.