ТОП-10 лучших фильмов о запретной любви
Может ли любовь быть запретной, если во все времена ее воспевали, как самое светлое чувство в мире? Должна ли она подчиняться общественным рамкам и нормам морали? Нужно ли нам стыдиться ее, или же гордиться ею, поднимая свои особенные отношения, как вымпел? Запретная любовь во всей своей глубине, многогранности и боли нашла отображение в подборке, составленной для поклонников кинематографа редакцией Ivona.
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История стара, как мир: неравный брак между нищей сиротой и богатым, пожилым человеком редко получает счастливый конец. Молодая София на любой обман, предательство, авантюру, лишь бы навсегда остаться с Жаном. Но на дворе 15 век, на улицах Амстердама бушует “тюльпанная лихорадка“ и она уже отдана в жены зажиточному, но нелюбимому Корнелису, которой просто мечтает о наследнике.
- Леди Макбет (2017)
На что способна влюбленная женщина? А на что угодно, если любовь эта - запретна, и от того еще более притягательна. На что способна обманутая женщина? Да на что угодно, если ее предали самые близкие. Кэтрин так бы и прозябала в одиноком супружеском заточении, если бы роман с Себастианом буквально не свел молодую девушку с ума. Теперь все, кто возникает на ее пути, оказываются буквально раздавленными решительностью “леди Макбет“.
- Кэрол (2015)
“Случайности не случайны“, - утверждает Кэрол, когда встречает Терез впервые. Именно эта встреча позволит двум таким разным женщинам познать радость любви и близости в объятиях друг друга. Но однажды перед Кэрол встанет выбор: остаться с Терез, презрев осуждающее общество 50-ых годов, но лишиться дочери, или навсегда забыть о любовнице, вновь изображая приличную американскую домохозяйку.
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Все в жизни Анны перевернулось с появлением в доме Густава - сына ее супруга от первого брака. Взаимоотношения с подростком от неприкрытой неприязни меняются до проявлений глубокой, болезненной и запретной любви. Но не приемной матери к пасынку, а женщины к мужчине. И что это для Анны - игра от скуки, или настоящее чувство?
- Чтец (2008)
Любовь Михаэля к Ханне сопровождает мужчину всю его жизнь. Зародившись как нечто запретное, когда ему было всего 15 лет, а его возлюбленной - 36, она заканчивается спустя почти полвека на могиле женщины. Она - бывшая надзирательница в Освенциме, преступница, достойная пожизненного заключения, но запомнилась Михаэлю Ханна как тихая, кроткая женщина, которая очень любит, чтобы ей читали вслух.
- Охранник для дочери (1997)
Леон годится Саре в отцы, и ему очень сложно поверить, что молодая избалованная девушка действительно любит его чисто и искренне. Однако Сара непреклонна - она избрала своего телохранителя в любимые мужчины, и готова доказывать ему свои чувствами любыми методами, которые только могут быть доступны 16-тилетнему подростку. Например, заслонить его от пули, как прежде делал он.
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Ну и что, что любовник годится в сыновья? Это ведь не твой сын, а лучшей подруги. И дело ведь не только в сексе, интимная близость никогда не была главное. Дело в искренней любви, которую двум подругам приходится скрывать от общественности из страха осуждения, ведь объектами их вожделения стали сыновья друг друга.
- Роковое искушение (2017)
Как появление всего лишь одного мужчины способно изменить размеренную жизнь женского пансиона, скрытого от любопытных глаз в глухом лесу, где их тайны и самые грязные помыслы известны лишь деревьям?
- Секретарша (2002)
До появления Кристиана, Анастэйши и их «оттенков», на широкие экраны вышла не менее захватывающая история любви, верности и боли, одним из главных героев также оказался Грэй, правда Эдвард. Он - отличный адвокат с причудами, принимает на работу молодую секретаршу и их двоих захватывают игры с подчинением. Но есть ли среди их БДСМ-сессий место для настоящей любви?
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