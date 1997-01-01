ТОП-10 лучших фильмов о запретной любви

Запретный плод сладок, а уж фильмы о нем...

Может ли любовь быть запретной, если во все времена ее воспевали, как самое светлое чувство в мире? Должна ли она подчиняться общественным рамкам и нормам морали? Нужно ли нам стыдиться ее, или же гордиться ею, поднимая свои особенные отношения, как вымпел? Запретная любовь во всей своей глубине, многогранности и боли нашла отображение в подборке, составленной для поклонников кинематографа редакцией Ivona.

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История стара, как мир: неравный брак между нищей сиротой и богатым, пожилым человеком редко получает счастливый конец. Молодая София на любой обман, предательство, авантюру, лишь бы навсегда остаться с Жаном. Но на дворе 15 век, на улицах Амстердама бушует “тюльпанная лихорадка“ и она уже отдана в жены зажиточному, но нелюбимому Корнелису, которой просто мечтает о наследнике.

Леди Макбет (2017)

На что способна влюбленная женщина? А на что угодно, если любовь эта - запретна, и от того еще более притягательна. На что способна обманутая женщина? Да на что угодно, если ее предали самые близкие. Кэтрин так бы и прозябала в одиноком супружеском заточении, если бы роман с Себастианом буквально не свел молодую девушку с ума. Теперь все, кто возникает на ее пути, оказываются буквально раздавленными решительностью “леди Макбет“.

Кэрол (2015)

“Случайности не случайны“, - утверждает Кэрол, когда встречает Терез впервые. Именно эта встреча позволит двум таким разным женщинам познать радость любви и близости в объятиях друг друга. Но однажды перед Кэрол встанет выбор: остаться с Терез, презрев осуждающее общество 50-ых годов, но лишиться дочери, или навсегда забыть о любовнице, вновь изображая приличную американскую домохозяйку.

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Все в жизни Анны перевернулось с появлением в доме Густава - сына ее супруга от первого брака. Взаимоотношения с подростком от неприкрытой неприязни меняются до проявлений глубокой, болезненной и запретной любви. Но не приемной матери к пасынку, а женщины к мужчине. И что это для Анны - игра от скуки, или настоящее чувство?

Чтец (2008)

Любовь Михаэля к Ханне сопровождает мужчину всю его жизнь. Зародившись как нечто запретное, когда ему было всего 15 лет, а его возлюбленной - 36, она заканчивается спустя почти полвека на могиле женщины. Она - бывшая надзирательница в Освенциме, преступница, достойная пожизненного заключения, но запомнилась Михаэлю Ханна как тихая, кроткая женщина, которая очень любит, чтобы ей читали вслух.

Охранник для дочери (1997)

Леон годится Саре в отцы, и ему очень сложно поверить, что молодая избалованная девушка действительно любит его чисто и искренне. Однако Сара непреклонна - она избрала своего телохранителя в любимые мужчины, и готова доказывать ему свои чувствами любыми методами, которые только могут быть доступны 16-тилетнему подростку. Например, заслонить его от пули, как прежде делал он.

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Ну и что, что любовник годится в сыновья? Это ведь не твой сын, а лучшей подруги. И дело ведь не только в сексе, интимная близость никогда не была главное. Дело в искренней любви, которую двум подругам приходится скрывать от общественности из страха осуждения, ведь объектами их вожделения стали сыновья друг друга.

Роковое искушение (2017)

Как появление всего лишь одного мужчины способно изменить размеренную жизнь женского пансиона, скрытого от любопытных глаз в глухом лесу, где их тайны и самые грязные помыслы известны лишь деревьям?

Секретарша (2002)

До появления Кристиана, Анастэйши и их «оттенков», на широкие экраны вышла не менее захватывающая история любви, верности и боли, одним из главных героев также оказался Грэй, правда Эдвард. Он - отличный адвокат с причудами, принимает на работу молодую секретаршу и их двоих захватывают игры с подчинением. Но есть ли среди их БДСМ-сессий место для настоящей любви?

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