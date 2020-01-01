ТОП-10 фильмов о любви, основанных на реальных событиях

Красивейшие киноистории тех, кто знает о любви не понаслышке .

Все эти фильмы созданы на основе реальных событий: жизней людей с их надеждами, чаяниями, великими открытиями, великими провалами и переживаниями. Но все же главную роль в них играет она - любовь. Единственная и неповторимая, она вдохновила режиссеров на создание этих киношедевров, которые захватывают с первой секунды. Ivona собрала для вас 10 лучших фильмов о любви, основанных на реальных событиях.

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Стивен Хокинг для всего мира был лишь ученым. Безусловно, талантливым, но мало кто представлял, что он способен на истинное и глубокое чувство любви. Которую на самом деле он пронес через всю свою жизнь. Наука была для него лишь любовницей, его настоящую любовь звали Джейн Уайлд. Именно она первая поверила в начинающего ученого, именно она отказалась сдаваться, когда Хокингу поставили страшный диагноз, именно она стала его верной женой и спутницей на всю жизнь. И именно этой трогательной любви на самом деле посвящена вся необъятная Вселенная Стивена Хокинга.

Невидимая женщина

История запретной любви женатого Чарльза Диккенса к девушке, младшей него на целую жизнь (ему было 45, ей - 18), по имени Эллен Тернан длилась целых 13 лет, пока не оборвалась с кончиной великого писателя. Но такое всепоглощающее чувство не может исчезнуть бесследно, поэтому нашло свое отражение в безумно трогательном фильме “Невидимая женщина“.

Ешь, молись, люби

Настольная книга, а потом и фильм-терапия для каждой женщине в мире, которая мечтает однажды быть по-настоящему счастливой, также в основе своей имеют реальные события, которые произошли с их автором Элизабет Гилберт.

В основе этой трогательной истории лежит жизнь родителей известного кинопродюсера Джонатана Кавендиша. Именно они стали прототипами Робина и Дианы: пары, которая благодаря своей огромной любви преодолела невозможное, и своим примером вдохновила тысячи людей по всему миру не сдаваться в борьбе с полиомиелитом.

Роковое влечение

Он жил своей идеальной жизнью: дом, работа, жена дочь, пока не встретил ее. И потерял рассудок. Их роман развивался стремительно, балансировал на грани опасности, ведь он - работник тюрьмы, а она - заключенная. Теперь он лишился всего. А главное - он лишился ее.

Воспоминания о будущем

Молодая писательница Вера Бриттен потеряла на фронтах Первой мировой войны сразу четверых дорогих ей мужчин: брата, двух лучших друзей и жениха. Получив эту горестную весть, девушка пообещала себе, что они будут всегда жить в ее памяти. “Воспоминания о будущем“ - экранизация ее автобиографического романа “Заветы юности“, в котором писательница, в попытках заглушить боль утраты, воскрешает всех своих близких и они живут долго и счастливо.

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Невероятная по красоте и атмосфере картина отображает роман между Уоллис Симпсон и Эдуардом VIII, который оставил британский трон ради своей любимой женщины. Но каким этот мезальянс видела сама Уоллис? Это и пытается выяснить главная героиня фильма Уолли Уинтроп.

Профессор Марстон и его Чудо-женщины

Как на свет появилась Чудо-женщина - персонаж, без которого невозможно представить современную культуру супергеройских комиксов. Ее создал профессор Уильям Марстон, вдохновляясь двумя своими любимыми женщинами: супругой Элизабет и их общей любовницей Олив Бирн. Эволюция их чувств захватывает, а сам фильм имеет отличное “послевкусие“, вынуждающее задуматься о природе жизни и любви.

Девушка из Дании

Каково это - быть в запертым в чужом теле? Датский художник Эйнар Вегенер знал об этом не понаслышке. Именно он одним из первых в мире решился на операцию по смене пола. Так на свете появилась Лили Эльбе - трансгендерная женщина, которая мечтала лишь о том, чтобы быть счастливой. Во время пути ее становления и развития, Лили поддерживала супруга Эйнара Герда. Она по-прежнему любила супруга, пусть и в новом облике. История любви и борьбы Лили легла в основу книги, а затем и фильма “Девушка из Дании“.

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Пуская сюжет искушенному зрителю покажется не слишком уж и замысловатым, но все, что происходит в фильме - адаптированная история жизни реальной семьи, которой пришлось преодолеть автомобильную аварию, амнезию и долгую реабилитацию. Ким и Крикит Карпентер силой своей любви вдохновили режиссеров “Клятвы“ снять трогательный и очень нежный фильм.

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