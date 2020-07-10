Спешите наблюдать комету, которая появляется на небосводе раз в 6800 лет!

27 марта 2020 года была замечена ярчайшая за последние семь лет комета. Ее назвали C/2020 F3 (NEOWISE). С того момента в различных уголках Земли ее можно разглядеть при помощи специальных устройств и невооруженным взглядом. Как и где наблюдать редчайшую комету, и что о ней известно, расскажет Ivona.

Уникальная комета NEOWISE: когда и где посмотреть? twitter.com/nasa

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Комета NEOWISE - очередное подтверждение того, как волшебна и великолепна, а также загадочна наша вселенная. Предположительный “возраст“ ее формирования - 4,6 миллиарда лет. NEOWISE имеет два хвоста - ионный (с голубоватым оттенком; менее видим) и состоящий из звездной пыли (возник позднее, имеет золотистый оттенок и лучше различим невооруженным глазом). NEOWISE - ретроградная комета и имеет вытянутую орбиту, по которой вращается вокруг Солнца. Лучшая видимость - в ночь с 22 на 23 июля 2020 года. Затем комета начнет постепенно отдалятся, продолжив свой бесконечный путь и в следующий раз появится на небосводе приблизительно через 6800 лет.

Уникальная комета NEOWISE: когда и где посмотреть? twitter.com/nasa

Как увидеть комету NEOWISE ?

когда?

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Естественно, ночью. Комета видна невооруженным глазом во всем Северном полушарии. На территории Украины начинать за ней наблюдение удобней всего приблизительно через час после захода Солнца. В качестве наблюдательного пункта лучше всего выбрать место с наименьшим количеством светового загрязнения. Комета виднеется до самого рассвета. Период с 14 по 23 июля - лучшее время для наблюдения за кометой невооруженным глазом. 23 июля она достигнет самой близкой точки по отношению к Земле, затем начнет свое отдаление. После этого ее по-прежнему можно будет наблюдать, но без астрономических приборов уже не обойтись.

куда смотреть?

Обратите свой взгляд к северо-западному горизонту. Комета находится немного левее “донышка“ ковша Большой Медведицы.

Ранее мы рассказывали о звездопаде в августе 2020 года.

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