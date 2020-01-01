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Звездопад в августе 2020: Когда и где можно увидеть, влияние и значение

Спецтема: Астрология
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Успейте загадать желание!
Звездопад в августе 2020: Когда и где можно увидеть, влияние и значение
Звездопад в августе 2020: Когда и где можно увидеть, влияние и значение
pinterest.com

В августе 2020 года ожидается необычное астрономическое явление - звездопад с поэтическим названием “Персеиды“. Когда и где украинцы смогут наблюдать звездный дождь, а также немного о его происхождении и значении расскажет Ivona.

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Что такое Персеиды?

То, что все привыкли называть звездопадом, является, по сути, метеоритным потоком.  Персеиды ежегодно возникают со стороны созвездие Персея, названного так в честь героя древнегреческой мифологии. Этот звездопад образуется в результате падения кометы, которое происходит раз в 135 лет. Но наша планета оказывается на пути ее «хвоста» ежегодно, из-за чего метеоритный поток становится виден в Северном полушарии. Под воздействием солнечного света и сгорания в атмосфере земли, обломки космических пород начинают светиться, как звезды, и за их падением можно понаблюдать невооруженным глазом.

Звездопад в августе 2020: Когда и где можно увидеть, влияние и значение
Звездопад в августе 2020: Когда и где можно увидеть, влияние и значение
pinterest.com

Когда будет звездопад в 2020 году?

Персеиды - ежегодное явление. Его можно наблюдать с 17 июля по 24 августа. Максимальную видимость и активность метеоритный поток в 2020 году приобретет в ночь с 12 на 13 августа с 2:00 до 3:00 часов. Для того чтобы понаблюдать за звездопадом лучше всего выбрать местность подальше от искусственного освещения - это значительно увеличит видимость.

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Звездопад Персеиды: влияние и значение

Во время звездного дождя принято загадывать желание - считается, что упавшая звезда поможет в его осуществлении.

В 2020 году Персеиды пройдут, когда Луна будет находиться в созвездии Близнецов. Астрологи отмечают, что это - идеальный период для творчества. Также они предупреждают: в это время человек склонен поддаваться соблазнами вступать в различные споры. Не спешите рубить сгоряча, и отложите выяснение отношение и принятие важных решений до более благоприятного времени. Во время звездопада в августе 2020 года проявите сострадание, уделите внимание помощи близким, будьте терпимы к чужим причудам и не вступайте в бессмысленные споры, даже если очень хочется.

Звездопад в августе 2020: Когда и где можно увидеть, влияние и значение
Звездопад в августе 2020: Когда и где можно увидеть, влияние и значение
pinterest.com

Ранее мы рассказывали о солнечном затмении 21 июня 2020 года.

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Теги: звездопад, звездопад в августе, звездопад Персеиды, астрология
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Источник: ivona)bigmir.net

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