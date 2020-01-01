Благоприятные и неблагоприятные дни июня 2020 года.

Что нас ожидает по лунному календарю в первый летний месяц 2020 года расскажет Ivona.

1 июня 2020 - растущая Луна в Весах. Посвятите день творчеству и налаживанию отношений со своей второй половинкой.

Лунный календарь на июнь 2020 года pinterest.com

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2 июня 2020 - растущая Луна в Весах. Энергетически мощный день, успех во всех делах и начинаниях будет буквально преследовать вас.

3 июня 2020 - растущая Луна в Скорпионе. Самое время вспомнить Золотое правило нравственности: поступайте с другими так, как хотите, чтобы поступали с вами. Иначе быть беде.

4 июня 2020 - растущая Луна в Скорпионе. Займитесь самоанализом, взгляните на свои ошибки и промахи критически и объективно. Сделанные вами выводы помогут вам достичь успеха в профессиональной и любовной сферах.

5 июня 2020 - Полнолуние в Стрельце. Если вы ждали волшебного пинка судьбы или знака свыше, чтобы начать что-то важное, то сегодня - именно тот день. Но подходите к этому вопросу осторожно, порой желания сбываются совсем не так, как нам того хочется.

6 июня 2020 - убывающая Луна в Стрельце. Любая мелочь сегодня может стать судьбоносной завтра. Проявите предусмотрительность.

7 июня 2020 - убывающая Луна в Козероге. Сегодня вы в гармонии с миром и мир отвечает вам взаимностью. Избыток энергии стоит потратить на спорт и творчество, иначе опасные приключения и авантюры сами найдут вас.

Лунный календарь на июнь 2020 года pinterest.com

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8 июня 2020 - убывающая Луна в Козероге. День любви. Астрологический прогноз не сулит ничего, кроме бесконечной радости, удовольствий и хорошего настроения.

9 июня 2020 - убывающая Луна в Водолее. Проблемы застанут вас врасплох, и для их решения вам придется хорошенько пораскинуть мозгами и задействовать все возможные ресурсы.

10 июня 2020 - убывающая Луна в Водолее. Астрологи называют этот день критическим, так как межличностные отношения и эмоциональное состояние будет крайне нестабильным. Лучше провести его, сократив общение до минимума.

11 июня 2020 - убывающая Луна в Водолее. Благоприятный день для духовных практик, медитаций и уединения

12 июня 2020 - убывающая Луна в Рыбах. Удачный день для поездок, путешествий, вылазок на природу и активных видов спорта.

13 июня 2020 - убывающая Луна в Рыбах. Этот день стоит посвятить построению далеко идущих планов. Постарайтесь взглянуть на свою жизнь другими глазами. В этом вам могут помочь коллеги и близкие члены семьи. Прислушайтесь к их советам.

Лунный календарь на июнь 2020 года pinterest.com

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14 июня 2020 - убывающая Луна в Овне. Ждите неприятных сюрпризов и будьте бдительны с незнакомцами.

15 июня 2020 - убывающая Луна в Овне. Любой спор можно решить словами, но подбирать их стоит крайне тщательно. Помните об этом, сегодня вам предстоит стать участником не одного конфликта.

16 июня 2020 - убывающая Луна в Овне. Командировки, переезды, судебные споры сегодня будут иметь положительный исход.

17 июня 2020 - убывающая Луна в Тельце. От активной деятельности во всех ее проявлениях лучше воздержаться – сегодня в энергетическом плане критический день

18 июня 2020 - убывающая Луна в Тельце. День благоприятен для разрешения старых конфликтов, проблем, и выходов из тупиковых ситуаций.

19 июня 2020 - убывающая Луна в Близнецах. Прислушайтесь к своим близким: их мудрость подскажет вам выход из трудной ситуации.

Лунный календарь на июнь 2020 года pinterest.com

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20 июня 2020 - убывающая Луна в Близнецах. Как физическое, так и психологическое здоровье будет крайне уязвимым. Берегите себя.

21 июня 2020 - Новолуние в Раке. Ваши необдуманные поступки могут привести к непоправимым потерям. Проявляйте осторожность и стройте четкие планы, прежде чем начинать действовать.

22 июня 2020 - растущая Луна в Раке. Удачный день для начала диеты, занятий спортом или проведения оздоровительных процедур.

23 июня 2020 - растущая Луна в Раке. Учитесь сдерживать эмоции и агрессию, сегодня - день конфликтов.

24 июня 2020 - растущая Луна во Льве. Благоприятный день для поиска новых знакомств и налаживания новых деловых связей, переговоры будут проходить успешно, но рисковать по пустякам не стоит.

25 июня 2020 - растущая Луна во Льве. Прислушайтесь к интуиции, вспомните о своих принципах и жизненных целях. Это позволит вам противостоять искушениям.

Лунный календарь на июнь 2020 года pinterest.com

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26 июня 2020 - растущая Луна в Деве. Вам будет сопутствовать удача во всех деяниях сегодня.

27 июня 2020 - растущая Луна в Деве. Вам предстоит изрядно потрудиться, но плоды своей деятельности вы увидите очень скоро, и они определенно будут стоить затраченных усилий.

28 июня 2020 - растущая Луна в Весах. Продолжайте двигаться к намеченной цели, не сбавляйте темп!

29 июня 2020 - растущая Луна в Весах. Все, что может пойти не так, пойдет не так. В ваших силах подготовиться к катастрофе, продумайте планы отступления заранее.

30 июня 2020 - растущая Луна в Скорпионе. Постарайтесь не уступать в конфликты - пользы они вам не принесут, но репутацию способны подпортить изрядно.

Лунный календарь на июнь 2020 года pinterest.com

Ранее мы рассказывали, когда в июне 2020 года будут магнитные бури.

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