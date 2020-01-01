Полный график ухода за домашними растениями и цветами в первый месяц лета 2020 года.

Лунный календарь для комнатных растений на июнь 2020 pinterest.com

Как ухаживать за цветами по лунному календарю в июне 2020 года расскажет Ivona.

1 июня 2020 - растущая Луна в Весах. Благоприятный день для пересадки и высадки комнатных растений и цветов.

Лунный календарь для комнатных растений на июнь 2020 pinterest.com

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2 июня 2020 - растущая Луна в Весах. Сегодня можно заняться пересадкой растений и укоренением черенков.

3 июня 2020 - растущая Луна в Скорпионе. Удачный день для высадки, пересадки и удобрения колючих растений. Возможно внесение удобрений, но лишь натурального происхождения.

4 июня 2020 - растущая Луна в Скорпионе. Можно пересаживать растения, даже те, что в цвету. Эта процедура оздоровит их и сделает более устойчивыми к болезням.

5 июня 2020 - Полнолуние в Стрельце. В этот день не стоит прикасаться к растениям.

6 июня 2020 - убывающая Луна в Стрельце. Любые процедуры возможны, но будьте предельно осторожны. Сегодня растения крайне восприимчивы к механическим повреждениям.

7 июня 2020 - убывающая Луна в Козероге. Благоприятный день для пересадки и ухода за клубневыми и луковичными растениями.

Лунный календарь для комнатных растений на июнь 2020 pinterest.com

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8 июня 2020 - убывающая Луна в Козероге. Сегодня можно продолжить работы с клубневыми и луковичными.

9 июня 2020 - убывающая Луна в Водолее. Пересаживать растения сегодня не стоит, но можно заняться обработкой их от вредителей и профилактическими работами.

10 июня 2020 - убывающая Луна в Водолее. Проверьте цветы на предмет вредителей и болезней, примите необходимые меры по их устранению.

11 июня 2020 - убывающая Луна в Водолее. Уход за растениями и пересадка сегодня противопоказаны.

12 июня 2020 - убывающая Луна в Рыбах. Нейтральный день для пересадки комнатных растений, возможен полив и прикормка.

13 июня 2020 - убывающая Луна в Рыбах. Повторите процедуры, показанные вчера.

Лунный календарь для комнатных растений на июнь 2020 pinterest.com

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14 июня 2020 - убывающая Луна в Овне. День благоприятен для водных процедур, а также уборки и подготовки инвентаря.

15 июня 2020 - убывающая Луна в Овне. От любых манипуляций с растениями лучше отказаться.

16 июня 2020 - убывающая Луна в Овне. Удачный день для внесения удобрений.

17 июня 2020 - убывающая Луна в Тельце. Самый благоприятный день месяца для пересадки растений.

18 июня 2020 - убывающая Луна в Тельце. Займитесь подготовкой удобрений и подкормки для растений.

19 июня 2020 - убывающая Луна в Близнецах. Любые взаимодействия с растениями отложите до более благоприятного времени.

Лунный календарь для комнатных растений на июнь 2020 pinterest.com

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20 июня 2020 - убывающая Луна в Близнецах. Возможная пересадка вьющихся цветов.

21 июня 2020 - Новолуние в Раке. Займитесь подготовительными работами по уходу за домашними растениями.

22 июня 2020 - растущая Луна в Раке. Все виды работ с цветами (в том числе пересадка) сегодня будут удачными.

23 июня 2020 - растущая Луна в Раке. Сегодня можно пересаживать декоративно-листовые растения, а также засеять семена для рассады.

24 июня 2020 - растущая Луна во Льве. Сегодня стоит заняться профилактическими работами против болезней и вредителей, а также подготовкой инвентаря.

25 июня 2020 - растущая Луна во Льве. Крайне неблагоприятный день для манипуляций с растениями.

Лунный календарь для комнатных растений на июнь 2020 pinterest.com

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26 июня 2020 - растущая Луна в Деве. Благоприятный день для борьбы с вредителями и болезными.

27 июня 2020 - растущая Луна в Деве. Повторите вчерашние работы.

28 июня 2020 - растущая Луна в Весах. Сегодня показаны пересадка, пикировка и прополка.

29 июня 2020 - растущая Луна в Весах. Удачный день для работы с растениями.

30 июня 2020 - растущая Луна в Скорпионе. Возможна пересадка и посев семян цветущих растений.

Лунный календарь для комнатных растений на июнь 2020 pinterest.com

Ранее мы рассказывали, когда в июне 2020 будут благоприятные дни для стрижки по лунному календарю.

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