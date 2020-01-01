Лунный календарь заготовок на 2020 год (по месяцам)
Луна имеет значительное внимание на процессы роста и развития на Земле всего живого. Так как спутник нашей планеты не стоит на месте и находится в непрерывном движении, его положение в различных созвездиях или фазах (Полнолуние, Новолуние и пр.) имеет различное влияние на биоритмы. Пи помощи лунного календаря можно запланировать не только стрижку или пересадку растений. Знание положения Луны в конкретный день также может помочь вам справиться с заготовкой продуктов. Лунным календарем заготовок на зиму на 2020 год делится с вами Ivona.
Лунный календарь заготовок: Общие правила
Читай также: Огород на подоконнике: 7 трав и овощей, которые легко вырастить дома
1. Сбор урожая, который вы планируете использовать в консервации, нельзя производить при полной Луне, а также в созвездиях Рака, Девы, Скорпиона и Рыб.
2. Выкапывание овощей и корнеплодов для заготовки на длительный срок (лук, чеснок, картофель и т.д.) лучше всего совершать во время убывающей Луны, в созвездиях Овна, Тельца, Близнецов, Льва, Весов, Стрельца, Козерога и Водолея.
3. К гниению клубневых может привести сбор корнеплодов, когда Луна в созвездиях Рака, Скорпиона и Рыб.
4. Луна в Овне или Льве - идеальное время для заготовки варенья, джемов, а также маринования и засолки грибов и овощей.
Читай также: Как нужно поливать орхидею: лайфхаки и полезные советы
5. Луна в Рыбах, Раке или Деве считается неудачным периодом для закваски капусты, маринование и фруктовых заготовок (без пастеризации, например, перетертые ягоды с сахаром).
6. Квашеная капуста - продукт не капризный, но все же требует особых условий для приготовления. Лучше всего закваска происходит в Овне, Тельце, Стрельце и Козероге. Долгосрочные заготовки астрологи советуют совершать на убывающую Луну. Капусту, приготовленную на растущую Луну лучше употребить в ближайшее время.
Читай также: Как правильно хранить репчатый лук осенью и зимой в домашних условиях
7. Консервация на Полнолуние и Новолуние запрещена. Такие заготовки не простоят долго, или же начнут портиться прямо в банках.
8. Заморозке овощей и фруктов благоволят Лев, Стрелец и Овен. Такие заготовки лучше всего делать на растущую Луну.
9. За день до, в день после и во время солнечных и лунных затмений не стоит засаливать грибы и овощи, а также варить варенья, джемы и компоты.
Лунный календарь заготовок на 2020 год
|Соление и консервация
|Заморозка овощей и фруктов
|Заготовка квашеной капусты
|Заготовка для длительного хранения
|Заготовка для длительного хранения (подземные плоды) *
|Нейтральные дни для заготовок
|Неблагоприятные дни
|Январь
|2, 3, 4, 12, 13, 30, 31
|2, 3, 4, 30, 31
|2, 3, 4, 5, 6, 30, 31, 20, 21, 22, 23, 24
|2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 26, 30, 31
|12, 13, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24
|5, 6, 7, 8, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26
|1, 9, 10, 11, 14, 15, 25, 27, 28, 29
|Февраль
|8, 26, 27
|8, 26, 27
|1, 2, 3, 26, 27, 28, 29, 16, 17, 18, 19, 20
|1, 2, 3, 4, 5, 8, 26, 27, 28, 29
|12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22
|1, 2, 3, 4, 5, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 28, 29
|6, 7, 9, 10, 11, 23, 24, 25
|Март
|7, 8, 25, 26
|7, 8, 25, 26
|1, 25, 26, 27, 28, 15, 16, 17, 18
|1, 2, 3, 7, 8, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31
|11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21
|1, 2, 3, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 27, 28, 29, 30, 31
|4, 5, 6, 9, 10, 22, 23, 24
|Апрель
|3, 4, 20, 21, 22, 30
|3, 4, 30
|11, 12, 13, 14, 20, 21, 22, 24
|3, 4, 7, 24, 25, 26, 27, 30
|11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22
|7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 24, 25, 26, 27, 30
|1, 2, 5, 6, 8, 18, 19, 23, 28, 29
|Май
|1, 18, 19, 27, 28, 29
|1, 27, 28, 29
|-
|1, 4, 5, 23, 24, 27, 28, 29
|8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21
|4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 20, 21, 23, 24
|2, 3, 7, 15, 16, 17, 22, 25, 26, 30, 31
|Июнь
|14, 15, 16, 24, 25
|24, 25
|-
|1, 2, 24, 25, 28, 29
|6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20
|1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 17, 18, 19, 20, 28, 29, 30
|5, 12, 13, 21, 22, 23, 26, 27
|Июль
|11, 12, 13, 21, 22
|2, 3, 21, 22, 29, 30, 31
|2, 3, 4, 29, 30, 31, 6, 11, 12, 13, 14, 15
|2, 3, 4, 21, 22, 25, 26, 29, 30, 31
|6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18
|1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 14, 15, 16, 17, 18, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31
|5, 9, 10, 19, 20, 23, 24
|Август
|8, 9, 17, 18
|1, 2, 26, 27
|1, 2, 26, 27, 28, 29, 8, 9, 10, 11, 12
|1, 2, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 31
|4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18
|1, 2, 4, 10, 11, 12, 13, 14, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31
|3, 5, 6, 7, 15, 16, 19, 20, 21
|Сентябрь
|4, 5, 14, 15
|22, 23
|22, 23, 24, 25, 4, 5, 6, 7, 8
|1, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 27
|4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15
|1, 6, 7, 8, 9, 10, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28
|2, 3, 11, 12, 13, 16, 17, 29, 30
|Октябрь
|1, 3, 11, 12, 28, 29, 30
|1, 19, 20, 28, 29, 30
|1, 19, 20, 21, 22, 23, 28, 29, 30, 3, 4, 5
|1, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30
|3, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30
|4, 5, 6, 7, 8, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25
|2, 9, 10, 13, 14, 16, 26, 27, 31
|Ноябрь
|7, 8, 9, 25, 26
|16, 17, 25, 26
|16, 17, 18, 19, 25, 26, 27, 28, 29, 1, 2
|16, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 27, 28, 29
|1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 12, 13
|1, 2, 3, 4, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 27, 28, 29
|5, 6, 10, 11, 15, 22, 23, 24, 30
|Декабрь
|5, 6, 22, 23, 24
|22, 23, 24
|15, 16, 22, 23, 24, 25, 26, 13
|15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29
|1, 5, 6, 9, 10, 13
|1, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 25, 26, 27, 28, 29
|2, 3, 4, 7, 8, 14, 20, 21, 30, 31
* - чеснок, лук, картофель и прочие корнеплоды.
Ранее мы рассказывали, как вырастить розу из букета в домашних условиях.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.
Полная версия правил