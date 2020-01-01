Благоприятные и неблагоприятные дни для консервации, маринования и заморозки овощей и фруктов.

Лунный календарь заготовок на 2020 год (по месяцам) pinterest.com

Луна имеет значительное внимание на процессы роста и развития на Земле всего живого. Так как спутник нашей планеты не стоит на месте и находится в непрерывном движении, его положение в различных созвездиях или фазах (Полнолуние, Новолуние и пр.) имеет различное влияние на биоритмы. Пи помощи лунного календаря можно запланировать не только стрижку или пересадку растений. Знание положения Луны в конкретный день также может помочь вам справиться с заготовкой продуктов. Лунным календарем заготовок на зиму на 2020 год делится с вами Ivona.

Лунный календарь заготовок: Общие правила

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1. Сбор урожая, который вы планируете использовать в консервации, нельзя производить при полной Луне, а также в созвездиях Рака, Девы, Скорпиона и Рыб.

2. Выкапывание овощей и корнеплодов для заготовки на длительный срок (лук, чеснок, картофель и т.д.) лучше всего совершать во время убывающей Луны, в созвездиях Овна, Тельца, Близнецов, Льва, Весов, Стрельца, Козерога и Водолея.

3. К гниению клубневых может привести сбор корнеплодов, когда Луна в созвездиях Рака, Скорпиона и Рыб.

Лунный календарь заготовок на 2020 год (по месяцам) pinterest.com

4. Луна в Овне или Льве - идеальное время для заготовки варенья, джемов, а также маринования и засолки грибов и овощей.

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5. Луна в Рыбах, Раке или Деве считается неудачным периодом для закваски капусты, маринование и фруктовых заготовок (без пастеризации, например, перетертые ягоды с сахаром).

6. Квашеная капуста - продукт не капризный, но все же требует особых условий для приготовления. Лучше всего закваска происходит в Овне, Тельце, Стрельце и Козероге. Долгосрочные заготовки астрологи советуют совершать на убывающую Луну. Капусту, приготовленную на растущую Луну лучше употребить в ближайшее время.

Лунный календарь заготовок на 2020 год (по месяцам) pinterest.com

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7. Консервация на Полнолуние и Новолуние запрещена. Такие заготовки не простоят долго, или же начнут портиться прямо в банках.

8. Заморозке овощей и фруктов благоволят Лев, Стрелец и Овен. Такие заготовки лучше всего делать на растущую Луну.

9. За день до, в день после и во время солнечных и лунных затмений не стоит засаливать грибы и овощи, а также варить варенья, джемы и компоты.

Лунный календарь заготовок на 2020 год (по месяцам) pinterest.com

Лунный календарь заготовок на 2020 год

Соление и консервация Заморозка овощей и фруктов Заготовка квашеной капусты Заготовка для длительного хранения Заготовка для длительного хранения (подземные плоды) * Нейтральные дни для заготовок Неблагоприятные дни Январь 2, 3, 4, 12, 13, 30, 31 2, 3, 4, 30, 31 2, 3, 4, 5, 6, 30, 31, 20, 21, 22, 23, 24 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 26, 30, 31 12, 13, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24 5, 6, 7, 8, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26 1, 9, 10, 11, 14, 15, 25, 27, 28, 29 Февраль 8, 26, 27 8, 26, 27 1, 2, 3, 26, 27, 28, 29, 16, 17, 18, 19, 20 1, 2, 3, 4, 5, 8, 26, 27, 28, 29 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 1, 2, 3, 4, 5, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 28, 29 6, 7, 9, 10, 11, 23, 24, 25 Март 7, 8, 25, 26 7, 8, 25, 26 1, 25, 26, 27, 28, 15, 16, 17, 18 1, 2, 3, 7, 8, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 1, 2, 3, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 27, 28, 29, 30, 31 4, 5, 6, 9, 10, 22, 23, 24 Апрель 3, 4, 20, 21, 22, 30 3, 4, 30 11, 12, 13, 14, 20, 21, 22, 24 3, 4, 7, 24, 25, 26, 27, 30 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 24, 25, 26, 27, 30 1, 2, 5, 6, 8, 18, 19, 23, 28, 29 Май 1, 18, 19, 27, 28, 29 1, 27, 28, 29 - 1, 4, 5, 23, 24, 27, 28, 29 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 20, 21, 23, 24 2, 3, 7, 15, 16, 17, 22, 25, 26, 30, 31 Июнь 14, 15, 16, 24, 25 24, 25 - 1, 2, 24, 25, 28, 29 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 17, 18, 19, 20, 28, 29, 30 5, 12, 13, 21, 22, 23, 26, 27 Июль 11, 12, 13, 21, 22 2, 3, 21, 22, 29, 30, 31 2, 3, 4, 29, 30, 31, 6, 11, 12, 13, 14, 15 2, 3, 4, 21, 22, 25, 26, 29, 30, 31 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 14, 15, 16, 17, 18, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 5, 9, 10, 19, 20, 23, 24 Август 8, 9, 17, 18 1, 2, 26, 27 1, 2, 26, 27, 28, 29, 8, 9, 10, 11, 12 1, 2, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 31 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18 1, 2, 4, 10, 11, 12, 13, 14, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 3, 5, 6, 7, 15, 16, 19, 20, 21 Сентябрь 4, 5, 14, 15 22, 23 22, 23, 24, 25, 4, 5, 6, 7, 8 1, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 27 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15 1, 6, 7, 8, 9, 10, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 2, 3, 11, 12, 13, 16, 17, 29, 30 Октябрь 1, 3, 11, 12, 28, 29, 30 1, 19, 20, 28, 29, 30 1, 19, 20, 21, 22, 23, 28, 29, 30, 3, 4, 5 1, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30 3, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30 4, 5, 6, 7, 8, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 2, 9, 10, 13, 14, 16, 26, 27, 31 Ноябрь 7, 8, 9, 25, 26 16, 17, 25, 26 16, 17, 18, 19, 25, 26, 27, 28, 29, 1, 2 16, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 27, 28, 29 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 12, 13 1, 2, 3, 4, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 27, 28, 29 5, 6, 10, 11, 15, 22, 23, 24, 30 Декабрь 5, 6, 22, 23, 24 22, 23, 24 15, 16, 22, 23, 24, 25, 26, 13 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 1, 5, 6, 9, 10, 13 1, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 25, 26, 27, 28, 29 2, 3, 4, 7, 8, 14, 20, 21, 30, 31

* - чеснок, лук, картофель и прочие корнеплоды.

Ранее мы рассказывали, как вырастить розу из букета в домашних условиях.

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