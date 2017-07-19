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Огород на подоконнике: 7 трав и овощей, которые легко вырастить дома

Комментариев: 3
Без особых хлопот у себя на подоконнике вы можете устроить полноценную грядку!
Огород на подоконнике: 7 трав и овощей, которые легко вырастить дома
Огород на подоконнике: 7 трав и овощей, которые легко вырастить дома
pinterest.com

Устоять перед соблазном всегда иметь дома выращенные собственноручно овощи и зелень - невозможно. Именно поэтому “квартирный“ огород приобретает все большую популярность. Ivona сделала подборку трав и овощей, которые будут как нельзя кстати на вашей импровизированной домашней плантации.

Огород на подоконнике: 7 трав и овощей, которые легко вырастить дома
Огород на подоконнике: 7 трав и овощей, которые легко вырастить дома
Flickr.com

Чтобы из кочерыжки пекинской капусты вырастить полноценный овощ, нужно налить в небольшую глубокую посудину воду на дно и поместить в нее корень растения. Когда количество воды будет уменьшаться, доливай ее понемногу. Через несколько недель на капусте появятся новые листики, тогда можно пересаживать овощ в землю.

Огород на подоконнике: Как вырастить пекинскую капусту?
Огород на подоконнике: Как вырастить пекинскую капусту?
pinterest.com

  • Лук

Чтобы вырастить зеленый лук, старую луковицу опусти корешками в воду в небольшой баночке. Чтобы сам плод не подгнивал, воды нужно наливать не слишком много, ровно столько, чтобы все корни были опущены в жидкость.

Важно, чтобы на лук, который прорастает, всегда падал солнечный свет и не было сильного сквозняка.

Огород на подоконнике: Как вырастить лук?
Огород на подоконнике: Как вырастить лук?
pinterest.com

  • Чеснок

Так же, как и лук, можно вырастить молодой чеснок. Опустите зубок чеснока в баночку или стакан с водой и жди, пока начнут появляться новые росточки. Они совсем неострые, но добавят блюду интересный пикантный вкус. Также молодой чеснок добавляют в соусы и украшают им нейтральные гарниры, такие как картофельное пюре или рис.

Огород на подоконнике: Как вырастить чеснок?
Огород на подоконнике: Как вырастить чеснок?
pinterest.com

Однажды купив базилик, оставьте маленькие его отростки, их можно поставить в стакан на подоконнике и через полторы недели они подрастут в несколько раз. После этого растение можно высадить в горшок и базилик будет радовать вас своим вкусом еще многие месяцы.

Огород на подоконнике: Как вырастить базилик?
Огород на подоконнике: Как вырастить базилик?
pinterest.com

  • Сельдерей

Сельдерей можно вырастить так же, как и пекинскую капусту. Для этого нужно отрезать основание овоща и опустить его в емкость с водой, поставив на солнце. В средине основания через несколько недель начнут расти новые листочки, теперь сельдерей можно пересадить в горшок.

Огород на подоконнике: Как вырастить сельдерей?
Огород на подоконнике: Как вырастить сельдерей?
pinterest.com

  • Морковь

Некоторые люди любят добавлять морковные листья в супы или салаты. Такие любители могут выращивать эту полезную ботву в домашних условиях. Срежьте от моркови верхушку и поместите в блюдце с водой. Через неделю появятся первые листики, а чуть позже - полноценная зелень.

Огород на подоконнике: Как вырастить морковь?
Огород на подоконнике: Как вырастить морковь?
pinterest.com

Вкусная и пикантная трава - кинза любит воду и отлично в ней прорастает. Подержите основания стебельков кинзы в воде, пока они не дадут ростки, а затем высадите их в горшок.

Огород на подоконнике: Как вырастить кинзу?
Огород на подоконнике: Как вырастить кинзу?
pinterest.com

Ранее мы рассказывали, как вырастить огурцы на подоконнике.

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Теги: квартира, огород на подоконнике, овощи, травы, домашние растения
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Источник: Ivоna bigmir)net

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Комментариев (3)
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UAgorod.com.ua  (аноним)  28.07.2017, 09:27
Оценка:  0
UAgorod.com.ua
Помидоры черри и огурцы-корнишоны тоже можно выращивать...
гость  (аноним)  19.07.2017, 10:15
Оценка:  +4
гость
да , кошак прикольный! )))
гость  (аноним)  19.07.2017, 09:49
Оценка:  +5
гость
На первом фото тот, кто будет удобрять такой огород)
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