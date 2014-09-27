Как ухаживать за одним из красивейших цветков мира?

Как нужно поливать орхидею: лайфхаки и полезные советы pinterest.com

Полив - крайне значимый фактор для успешного роста и цветения орхидей. Подавляющее большинство орхидей в природе никогда не находятся в воде, их корни не могут выносить застоя влаги и воздействия растворенных в воде солей. Ivona собрала лучшие рекомендации о том, как поливать орхидеи в домашних условиях.

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Как поливать орхидею: общая информация

Каждая разновидность орхидей нуждается в особенных условиях полива. Фаленопсис, Пафиопедилум, Одонтоглоссум и Цимбидиум предпочитают немного влажный грунт все время, а субстрат для Онцидиума, Дендробиума и Каттлеи должен фактически пересохнуть между поливами.

Как нужно поливать орхидею: лайфхаки и полезные советы pinterest.com

На интенсивность полива орхидеи влияют такие факторы, как температура и сухость воздуха, интенсивность освещения, фаза сезонной вегетации орхидеи и размер горшка. В целом орхидеи намного более терпимы к пересыханию, чем к переувлажнению.

Как понять, что орхидею пора полить?

На недостаток влаги орхидея отреагирует сморщенными псевдобульбами и увядшими, морщинистыми листьями, а на переувлажнение - пожелтевшими листьями и размокшими, потемневшими и загнившими корнями. Усиленные поливы требуются орхидеям лишь в фазе активного роста, выброса цветоносов и цветения. Сокращенные - в период покоя после цветения, а также в зимний период, когда прохладно и мало света.

Как нужно поливать орхидею: лайфхаки и полезные советы pinterest.com

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Когда, как и чем можно поливать орхидею?

Поливать орхидею следует каждые 2-3 дня летом, зимой - 1-2 раза в неделю. Следи за тем, чтобы субстрат полностью просыхал в перерывах между поливами. Для полива используй теплую отстоянную воду.

Помни, что для многих видов излишняя влажность зимой может быть губительна. В течение зимнего периода домашние орхидеи “отвыкают“ от интенсивных солнечных лучей, поэтому к “весеннему“ солнцу их приучают постепенно, закрывая окна полупрозрачными материалами во избежание ожогов. В летний период, когда орхидеи интенсивно растут, их необходимо щедро поливать и регулярно подкармливать.

Как нужно поливать орхидею: лайфхаки и полезные советы pinterest.com

Не забывай про увлажнение. Каждое утро опрыскивайте орхидею теплой водой. Особенно это касается орхидей, которые находятся рядом с отопительными батареями.

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Интересная идея - время от времени устраивать для орхидеи теплый душ. Считается, что таким образом мы напоминаем растению о теплых тропических ливнях и, как отмечают любители данного цветка, после такой процедуры они веселее растут и более активно цветут.

Вот только не нужно делать этого, когда орхидея уже цветет - все-таки комнатные растения более слабые, нежели в природе, и могут сбросить свои чудесные лепестки. Происходит все так - цветок ставят ванну и поливают слабой струей из душа в течение нескольких минут. Температура воды должна быть около +40С. Дай стечь воде и “остыть“ цветку, промокни салфеткой серединку растения, чтобы оно не загнило.

Как нужно поливать орхидею: лайфхаки и полезные советы pinterest.com

Где должна стоять орхидея?

Идеальное место для орхидеи - там, где есть рассеянный естественный свет или искусственно затененная солнечная сторона (обычно это восточная или западная стороны дома). Если по этим критериям выбрать “жилище“ для цветка не удается, необходимо позаботиться об искусственном освещении, которое позволит орхидее восполнять недостаток солнечного света.

Как нужно поливать орхидею: лайфхаки и полезные советы pinterest.com

Ранее мы рассказывали, какие комнатные растения обладают положительной и отрицательной энергетикой.

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