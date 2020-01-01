Подробная инструкция, как завести на подоконнике цветущий, ароматный сад.

Любите цветы? Тогда у вас наверняка хоть раз екало сердце при виде роскошного букета роз. Вот бы он стояли вечно! Чудес, к сожалению не бывает, зато можно поработать над выращиванием этих замечательных цветов в домашних условиях. Для этого вовсе не обязательно покупать дорогущие саженцы. Розы можно вырастить самостоятельно из букета в домашних условиях. Как это сделать, расскажет Ivona.

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Как черенковать розу из букета?

Конечно, начать следует с выбора цветка. Для черенкования и высадки идеально подходят розы, выращенные у нас в стране: так им не придется проходить сложный период адаптации к погодным условиям и особенностям грунта. К тому же импортные розы часто обрабатывают химическими растворами, чтобы цветы не погибли при транспортировке. Такие букеты стоят долго и радуют глаз, однако для выращивания из черенка не годятся.

Как вырастить розу из букета в домашних условиях: практичные советы pinterest.com

Для того чтобы вырастить розу из букета не нужно ждать, пока цветок завянет, черенкованием лучше заняться, пока он свежий. Для этого не подойдут молодые гибкие побеги или толстые деревянистые стебли. Выбирайте упругие, зеленые, которые начали деревенеть, но в них чувствуется сок.

Когда цветок (один или несколько, на ваше усмотрение) выбран, удалите у него цветущую головку. Далее обрежьте его, чтобы на черенке находились 1-3 почки. Верхние листочки обрежьте наполовину, в нижней половине черенка шипы и листья следует удалить.

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Верхний срез должен быть прямым, и размещен на 10 мм над верхней почкой, нижний - косой (примерно 45 градусов) и на 10 мм самой нижней почки. Не обрезайте стебли при помощи ножниц, они могут создать зацепки, из-за которых черенок просто сгниет. Воспользуйтесь лучше садовым секатором или очень острым ножом.

Готовые черенки необходимо выложить в чистую воду, разбавленную марганцовкой, или специальный раствор для ускорения роста корней, на сутки.

Как вырастить розу из букета в домашних условиях: практичные советы pinterest.com

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Укоренение черенков розы из букета

Существует три способа для укоренения и выращивания розы из черенка:

в воде

Самый простой и в то же время самый ненадежный метод. Черенок ставится в воду, которая меняется каждые два дня. Его нужно поместить в светлом месте. Через 2-3 недели начнут формироваться зародыши корней, тогда его можно высаживать в грунт. Однако используя такой способ, корням может не хватать кислорода, из-за чего черенок может загнить.

в грунте

Нижний (косой) срез розового черенка обмакнуть в корневин (или любой другой стимулятор роста) и высадить в землю вертикально так, чтобы снаружи оставались 1-2 почки. Грунт нужно хорошо полить и накрыть черенок стеклянной банкой. Вазон с черенком лучше всего поставить на южный подоконник.

в картофеле

В средней молодой картофелине убираются глазки, и проделывается отверстие (не сквозное) для черенка. Черенок в корневине вставляется в картошку и высаживается в землю. Для розы необходимо создать мини-парник, поэтому черенок накрывается банкой, и сбрызгивается водой 2-3 раза в день. Земля под банкой должны быть постоянно влажной, но не мокрой.

Как вырастить розу из букета в домашних условиях: практичные советы pinterest.com

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Грунт можно приобрести в специализированном магазине (для роз или фиалок) или составить самостоятельно: дерновая земля и перегной (2:1) и 2-3 см речного чистого песка сверху.

Когда появятся первые корешки, за ними начнут прорезаться побеги, листья и бутоны. Бутоны необходимо убирать, а зелень “приучать“ к сухому воздуху. Для этого не снимайте банку сразу, Делайте это постепенно, добавляя время. До тех пор, пока банка не будет убрана совсем, продолжайте опрыскивать черенки водой.

Вместо банки также можно использовать верхнюю половину пластиковой бутылки. Тогда для адаптации черенка к сухому воздуху, не нужно будет каждый раз снимать мини-парник, а просто откручивать на время крышечку для проветривания.

Как вырастить розу из букета в домашних условиях: практичные советы pinterest.com

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Когда и как можно высаживать пророщенные черенки роз из букета?

Черенки нельзя высаживать сразу после появления корней - корневая система розы нежна и порой очень привередлива, если она не окрепнет, растение погибнет в открытом грунте.

Апрель-май - оптимальное время для высадки черенков розы. Однако саженцам лучше провести в вазоне в тепличных условиях 6-9 месяцев. Зимой саженцы необходимо убирать в прохладные помещения (температура не выше +5), чтобы корневая система розы адаптировалась к суровым температурным условиям.

Мелкие сорта роз можно не высаживать в открытый грунт, а выращивать в горшках на подоконнике.

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