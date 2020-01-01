Подбор имен для летних малышек по характеру, знаку Зодиака и церковным святцам.

Ivona поможет выбрать имя для девочки, рожденной в летние месяцы.

Девочки, рожденные летом: их характер и особенности

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Общая характеристика

Под жарким летним солнцем рождаются яркие, артистичные девочки. Их характер отличает доброта и жизнерадостность. Девочки, рожденные летом крайне импульсивны и темпераментны, поэтому нередко полагаются в принятии важных решений лишь на эмоции и интуицию. Чтобы уравновесить их импульсивность, родителям советуют выбирать для малышек сильные имена, символизирующие покой и мудрость.

Имена для девочек, рожденных в июне

Девочки, рожденные в июне - сильные и яркие личности с самого детства. Им не чужды доброта и сочувствие, они не обидчивы и легко находят общий язык с окружающими. Июньские девочки обладают неугасимым оптимизмом. Также в их характере присутствует большая доля упрямства. Они умеют добиваться своих целей, но хитрости и интригам всегда предпочитают честный труд. В конфликты вступают редко, но умеют дать отпор обидчику. Своей житейской мудрости им хватает, имя же должно придать июньской девочки немного жесткости - это поможет им добиваться желаемого и тщательней выбирать круг близких друзей. Имена для девочек, рожденных в июне: Анна (благодать), Валерия (сильная), Людмила (милая людям), Агата (добрая), Алиса (благородная).

Как назвать девочку, рожденную летом? pinterest.com

Имена для девочек, рожденных в июле

Июльские девочки ранимы, чувствительны, романтичны и легко поддаются чужому влиянию. Часто они отличаются застенчивостью и скромностью, нередко склонны к самоанализу. Они очень ценят семью, умеют заботиться о ближнем и любят животных. Девочки, рожденные в июле, не любят перемен, тишина и покой для них важнее шумных вечеринок. Подбирая для нее имя, обращайте внимание на его значение - твердые и уверенные имена помогут уравновесить нерешительность и застенчивость ребенка. Имена для девочек, рожденных в июле: Агния (чистая), Маргарита (жемчужина), Ольга (святая), Клара (светлая), Ирма (справедливая).

Как назвать девочку, рожденную летом? pinterest.com

Читай также: Комаровский рассказал, какие есть книги для детей до года Имена для девочек, рожденных в августе

В августе рождаются харизматичные, артистичные девочки. Порой с ними бывает сложно, ведь они очень упрямы. Нередко у них возникают проблемы в общении из-за их эгоизма и самоуверенности, однако никогда не бывают одиноки. Несмотря на свой достаточно жесткий и противоречивый характер, девочки, рожденные в августе, умеют дружить, они верны и готовы сделать ради близкого человека что угодно. Они не переносят лжи, сами врут редко, так как не умеют этого делать. Зато много внимания уделяют самосовершенствованию, как внутреннему, так и внешнему. Для августовской девочки нужно выбирать громкое, звучное имя, подчеркивающее ее яркую натуру. Имена для девочек, рожденных в августе: Дарья (блага имеющая), Евгения (высокородная), Белла (прекрасная), Адель (благородная), Лана (миролюбивая).

Как назвать девочку, рожденную летом? pinterest.com

Характер девочки по знаку Зодиака

Летом рождаются дети под знаками Зодиака: Рак, Лев, частично Близнецы и Дева.

Девочки-Раки

Они романтичны, порой сентиментальны, благородны сердцем и помыслами. Им чужды ложь и гордыня. Девочки-Раки склонны к самопожертвованию, любовь для них - смысл жизни. Поэтому они умеют выражать свои чувства, доверчивы и умеют дарить заботу. Для таких романтических натур подойдут имена: Елена (солнечный свет), Лилия (невинная), Яна (благодатная), Юлия (пушистая), Милана (заботливая), Полина (малышка), Ольга (святая), Мирослава (славная миром).

Как назвать девочку, рожденную летом? pinterest.com

Девочки-Львы

Малышки, рожденные под этим знаком, имеют противоречивый характер, в котором причудливо сплетаются властность, воинственность, великодушие, нежность, страстность, легкомыслие, наивность и чувственность. С их мятежностью и сводолюбием способен совладать далеко не каждый родитель, но лучшим решением оказывается просто дать своему ребенку волю принимать решения самостоятельно. Если девочка-Лев знает, что у нее есть подстраховка в виде близких ей людей, на которых она может положиться, она способна достичь успеха во всех интересующих ее сферах жизни. Для таких малышек подойдут имена: Анжелика (подобная ангелу), Вероника (приносящая победу), Регина (царица), Александра (защитница), Василиса (царственная), Кира (госпожа), Эльвира (заслуживающая доверия).

Как назвать девочку, рожденную летом? pinterest.com

Характер этой малышки можно назвать золотой серединой: девочки-близнецы - от рождения неплохие психологи и четко знают, в какой момент нужно проявить себя, а когда лучше промолчать и побыть кроткой. Они всегда добиваются желаемого, так как общий язык могут найти абсолютно с каждым. Из-за смен настроения с ними порой бывает сложно - никогда не знаешь, что действительно у них на уме. Такую двойственность, которая проявляется благодаря знаку Зодиака, советуют уравновешивать следующими именами: Алина (благородная), Валерия (сильная), Евгения (высокородная), Наталья (родная), Маргарита (жемчужина), Надежда (надежда), Пелагея (море).

Как назвать девочку, рожденную летом? pinterest.com

Девочки-Девы

Еще с рождения девочка-Дева - крайне серьезная и самостоятельная личность. Она обаятельна, но пользуется этим исключительно для достижения своих целей. Также Девы прагматичны, им чуждо самолюбование, их склад ума критичен и придирчив. Порой кажется, что в детском теле живет взрослая душа. Однако под это маской живет все же тонкая, ранимая натура, которая просто боится показаться уязвимой. Девочки-Девы легки на подъем, исполнительны, имеют творческую жилку. Для этих малышек прекрасно подойдут имена Анна (благодать), Виктория (победа), Диана (посланница благих вестей), Инга (изобилие), Мария (любимая), Стефания (венец), Стелла (звезда).

Как назвать девочку, рожденную летом? pinterest.com

Женские имена летом по православному христианскому календарю

Святцы могут немало облегчить жизнь родителям, которые ожидают рождение девочки летом.

Именины по церковному календарю

Июнь Июль Август Анастасия (др. греч.) - возрождение Елена (др. греч.) - солнечный свет/ солнечный луч София (др. греч.) - мудрость Евфросиния (др. греч.) - благомыслящая/ радостная Мария (ивр.) - горечь/ любимая, желанная Ксения (греч.) - гостеприимная/ чужестранка Феодора (Федора) (греч.) - Божий дар Фаина (др. греч.) - сияющая, блестящая Феодосия (др. греч.) - Богом данная Христина (др. греч.) - христианка/ посвященная Христу Вера (слав.) - вера Марфа (сир.) - госпожа, хозяйка Сусанна (ивр.) - лилия Фекла (др. греч.) - слава Божья Валерия (лат.) - здоровая, сильная Зинаида (др. греч.) - божественная дочь Антонина (лат.) - вступающая в бой/ цветок Анна (ивр.) - благодать, благосклонная Акулина (лат.) - как орлица Александра (др. греч.) - защитница Пелагея (др. греч.) - море Мария (ивр.) - горечь/ любимая, желанная Инна (лат.) - плывущая Римма (др. греч.) - римлянка Анастасия (др. греч.) - возрождение Иулиания (Ульяна) (лат.) - принадлежащая Юлию Агриппина (лат.) - из семьи Агриппы Евфросиния (др. греч.) - благомыслящая/ радостная Феврония (др. греч.) - благомыслящая Феодора (др. греч.) - Божий дар Иоанна (ивр.) - Благодать Божья Динара (араб.) - драгоценная Ангелина (др. греч.) - вестница Александра (др. греч.) - защитница Марфа (сир.) - госпожа, хозяйка Ольга (др. сканд.) - святая, священная Татьяна (лат.) - устроительница, учредительница Анна (ивр.) - благодать, благосклонная Варвара (др. греч.) - чужеземка Елизавета (ивр.) - “Богом я клянусь“ Евдокия (др. греч.) - благословение, любовь Евфимия (др. греч.) - благочестивая Вероника (др. греч.) - приносящая победу Сарра (ивр.) - владычица Алевтина (Валентина) (лат.) - сильная, здоровая Марина (лат.) - морская Маргарита (др. греч.) - жемчужина Анна (ивр.) - благодать, благосклонная Мария (ивр.) - горечь/ любимая, желанная Христина (др. греч.) - христианка/ посвященная Христу Ираида (др. греч.) - героиня Олимпиада (греч.) - воспевающая Небо Прасковья (др. греч.) - канун праздника Анфиса (греч.) - цветущая Антонина (лат.) - вступающая в бой/ цветок Анастасия (др. греч.) - возрождение Елена (др. греч.) - солнечный свет/ солнечный луч Ирина (др. греч.) - мир, спокойствие Серафима (ивр.) - жгучая/ пламенный ангел Агния (др. греч.) - чистота, непорочность Ангелина (др. греч.) - вестница Елизавета (ивр.) - “Богом я клянусь“ Евдокия (др. греч.) - благословение, любовь Дарья (др. перс.) - благами владеющая Нонна (лат.) - девятая Маргарита (др. греч.) - жемчужина Лилия (лат.) - чистая, невинная Сусанна (ивр.) - лилия Ксения (греч.) - гостеприимная/ чужестранка Ева (ивр.) - дающая жизнь, живая Иулиания (Ульяна) (лат.) - принадлежащая Юлию

Ранее мы рассказывали, как назвать девочку в скандинавском стиле.

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