Подбор имен для летних карапузов по характеру, знаку Зодиака и церковным святцам.

Имена для девочек летом можно выбрать, полагаясь на особенности характера, с учетом знака Зодиака или церковных святцев. Этими же критериями специалисты советуют руководствоваться, кода родители пытаются определиться с именем для “летнего“ мальчика. В этом нелегком выборе поможет Ivona.

Мальчики, рожденные летом: их характер и особенности

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Общая характеристика

Летом рождаются очень активные, умные и яркие мальчики. Они очень любопытны и с жадностью узнают все новое. Такие дети добродушны, благородны, часто проявляют небывалое упрямство. Летние мальчики - настоящие непоседы, поэтому в раннем детстве за ними нужен глаз да глаз, а в более взрослом возрасте имеют богатую фантазию. Они привлекают внимание своей харизмой и умом, часто имеют много друзей, в компании, как правило, являются лидерами. Для мальчиков, рожденных летом, необходимо выбирать сильные имена, соответствующие их личности.

Имена для мальчиков, рожденных в июне

Мальчики, рожденные в июне, очень любознательны, и начинают увлеченно познавать мир с самого момента их рождения. Они имеют хороший способности к учебе и высокий интеллект. Нередко проявляют прагматичность, в эмоциональном плане достаточно замкнуты, поэтому иногда могут показаться скрытными. Они тяжело доверяют людям, но общий язык способны найти практически с каждым. Июньским мальчикам подойдут спокойные, вдумчивые имена: Константин (стойкий), Игорь (хранимый Фрейром), Андрей (мужественный), Макар (счастливый), Прохор (идущий вперед).

Как назвать мальчика, рожденного летом? pinterest.com

Имена для мальчиков, рожденных в июле

Несмотря на врожденную застенчивость, мальчики, рожденные в июле, имеют выдающиеся лидерские качества. Они дружелюбны, трудолюбивы, имеют спокойный, кроткий нрав. Июльские мальчики честны и добропорядочны, но умеют постоять за себя, если их покой будет нарушен. Такие дети высоко ценят свою семью, быстро привязываются к людям, но также легко их отпускают. Им подойдут имена Глеб (наследник бога), Артем (невредимый), Герман (родной), Антон (вступающий в бой), Кирилл (господин, солнце).

Как назвать мальчика, рожденного летом? pinterest.com

Читай также: Как развивать эмоциональный интеллект ребенка: советы психолога Имена для мальчиков, рожденных в августе

Родившиеся в августе мальчики отличаются артистичностью и упрямством. С детства привыкли иметь собственное мнение, и требуют, чтобы взрослые относились к ним на равных. Порой кажутся грубоватыми, но за внешней непоколебимостью и крутым нравом прячется доброе сердце. Они щедры, влюбчивы, любят быть в центре внимания. Имеют большой творческий потенциал, и пользуются им с умом. Имена для таких мальчиков следует выбирать спокойные, но звучные, чтобы уравновесить их непростой характер. Например, Михаил (подобный Богу), Леонид (подобный льву), Платон (широкоплечий), Владимир (владеющий миром), Давид (возлюбленный).

Как назвать мальчика, рожденного летом? pinterest.com

Характер мальчика по знаку Зодиака

Летом рождаются дети под созвездиями Рака и Льва, частично - Близнецов и Девы.

Мальчики-Раки

В таких детях причудливо смешиваются покой и капризность, внешняя простота и глубокий внутренний мир. Они, как правило, очень ранимы и скрытны, настроение у них часто бывает переменчивым. Мальчики умело сочетают романтичную натуру с холодным расчетом, поэтому застать их врасплох практически невозможно. Привыкли полагаться на свою интуицию, которая подводит их крайне редко. Мальчикам-Ракам подходят имена Захар (помнящий Господа), Матвей (дар Божий), Роман (римлянин), Тихон (судьба), Василий (царственный).

Как назвать мальчика, рожденного летом? pinterest.com

Мальчики-Львы

Мальчик, рожденный под знаком Льва, крайне темпераментная личность. Его отличают ум, щедрость, целеустремленность. Такой ребенок обожает находиться в центре внимания, часто упрям, порой тщеславен. Он с детства самостоятелен и требователен (как с окружающим, так и к себе). Как правило, легко достигает поставленной цели, но никогда не стоит на месте. Впрочем, мальчик-Лев умеет любить, он привык уважать чужие границы и чувства, поэтому всегда окружен поклонницами и верными друзьями. Для такого ребенка подойдут имена Адам (человек), Артур (король медведей), Архип (главный), Иван (Божья благодать), Руслан (лев).

Как назвать мальчика, рожденного летом? pinterest.com

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Этих мальчиков отличают пытливый ум и любознательность. Но им не хватает усидчивости, они быстро теряют интерес и переключают внимание с одного увлечения на другое. Их с детства необходимо приучать к труду, иначе их несобранность может сыграть с ними злую шутку во взрослой жизни. Такие дети очень добры и бескорыстны, общительны и легко сходятся с людьми. Мальчикам-Близнецам походят имена Владислав (владеющий славой), Георгий (земледелец), Максим (великий), Олег (священный), Альберт (блистательный).

Как назвать мальчика, рожденного летом? pinterest.com

Мальчики-Девы

Спокойные, рассудительные малыши, которые редко доставляют родителям неудобства. Мальчики-Девы не по-детски разумны, шалости и капризам предпочитают хорошую книгу и помощь близким. Такие дети трудолюбивы и необычайно требовательны к себе и окружающим, от их критических замечаний не застрахованы ни друзья, ни семья. Но, справедливости ради, говорят они всегда по существу и практически никогда не врут. Эти мальчики очень преданны, всегда держат слово, на них можно положиться. Подойдут мальчикам-Девам имена Марк (молот), Петр (камень), Виталий (жизненный), Корней (рог), Оскар (божье копье).

Как назвать мальчика, рожденного летом? pinterest.com

Мужские имена летом по православному христианскому календарю

При выборе имени для мальчика, который родится летом, родители могут обратиться к святцам.

Именины по церковному календарю

Июнь Июль Август Александр (др. греч.) - защитник Антон (др. греч.) - вступающий в бой Валентин (лат.) - здоровый, сильный Василий (др. греч.) - царственный Виктор (лат.) - победитель Георгий (др. греч.) - земледелец Дмитрий (греч.) - посвященный богине Деметре Иван (ивр.) - благодать Божья Игнатий (лат.) - огненный Ипполит (лат.) - распрягающий коней Максим (лат.) - великий Матвей (ивр.) - Божий человек Митрофан (греч.) - матерью явленный Михаил (ивр.) - подобный Богу Николай (греч.) - побеждающий народ Павел (лат.) - малыш Сергей (лат.) - из рода Сергиев Алексей (др. греч.) - защитник Никита (греч.) - победитель Тимофей (греч.) - почитающий Бога Андрей (др. греч.) - мужественный, смелый Кассиан (лат.) - шлемоносец Кирилл (др. греч.) - господин Константин (лат.) - стойкий Федор (др. греч.) - Божий дар Владимир (слав.) - владеющий миром Даниил (ивр.) - Бог мой судья Захар (ивр.) - помнящий Господа Макар (др. греч.) - счастливый Яков (ивр.) - следующий по пятам Афанасий (др. греч.) - бессмертный Леонтий (др. греч.) - лев Григорий (др. греч.) - бодрый Семен (ивр.) - услышанный Богом Степан (др. греч) - венец Иннокентий (лат.) - невинный Карп (др. греч.) - плодородный Давид (ивр.) - возлюбленный Иона (ивр.) - голубь Леонид (др. греч.) - подобный льву Нил (др. греч.) - темный Петр (др. греч.) - скала Ферапонт (греч.) - слуга Денис (др. греч.) - посвященный Дионису Софрон (др. греч.) - благоразумный Лука (греч.) - светлый Борис (слав.) - борец Поликарп (др. греч.) - многоплодный Роман (лат.) - римлянин Филипп (др. греч.) - любящий лошадей Валериан (Валерий) (лат.) - здоровый, сильный Гавриил (ивр.) - сила Божья Харитон (греч.) - благосклонный Никифор (др. греч.) - несущий победу Лукьян (лат.) - светлый Юлиан (лат.) - из рода Юлиев Мефодий (греч.) - методичный Назар (ивр.) - посвященный Богу, росток Игорь (др. сканд.) - хранимый Фрейром Никандр (греч.) - побеждающий людей Виссарион (греч.) - лесной Илларион (др. греч.) - радостный Вениамин (ивр.) - сын моей десницы Лев (греч.) - лев Тарас (греч.) - бунтарь Федот (греч.) - Богом данный Ефрем (ивр.) - плодовитый Арсений (др. греч.) - мужественный Савва (арам.) - старец Варлам (халдейск.) - сын Божий Елисей (ивр.) - Бог - спасение Иосиф (ивр.) - прибавление Мстислав (слав.) - славный защитник Лазарь (ивр.) - Бог мне помог Модест (лат.) - скромный Моисей (ивр.) - взятый (спасенный) из воды Тихон (греч.) - судьба Феофан (греч.) - богоявление Климент (лат.) - милостивый, кроткий Александр (др. греч.) - защитник Василий (др. греч.) - царственный Виктор (лат.) - победитель Леонтий (др. греч.) - лев Никанор (др. греч.) - видящий победу Варлам (халдейск.) - сын Божий Иван (ивр.) - благодать Божья Паисий (копт.) - принадлежащий Исиде Андрей (др. греч.) - мужественный, смелый Афанасий (др. греч.) - бессмертный Глеб (др. сканд.) - наследник бога Гурий (ивр.) - молодой лев, львенок Елисей (ивр.) - Бог - спасение Лазарь (ивр.) - Бог мне помог Лука (греч.) - светлый Мефодий (греч.) - методичный Наум (ивр.) - утешенный Фома (арам.) - близнец Алексей (др. греч.) - защитник Антон (др. греч.) - вступающий в бой Иона (ивр.) - голубь Георгий (др. греч.) - земледелец Юлий (лат.) - пушистый Никита (греч.) - победитель Максим (лат.) - великий Николай (греч.) - побеждающий народ Павел (лат.) - малыш Терентий (лат.) - утонченный Федор (др. греч.) - Божий дар Геннадий (др. греч.) - благородный Артемий (греч.) - посвященный Артемиде Герман (лат.) - родной Иосиф (ивр.) - прибавление Митрофан (греч.) - матерью явленный Петр (др. греч.) - скала Яков (ивр.) - следующий по пятам Константин (лат.) - стойкий Никон (греч.) - побеждающий Прокопий (др. греч.) - успех Семен (ивр.) - услышанный Богом Давид (ивр.) - возлюбленный Тихон (греч.) - судьба Ферапонт (греч.) - слуга Амвросий (др. греч.) - неумирающий Мартин (лат.) - посвященный Марсу Самсон (ивр.) - солнце Кир (перс.) - как солнце Сергей (лат.) - из рода Сергиев Арсений (др. греч.) - мужественный Варфоломей (арам.) - сын Птолемея Матвей (ивр.) - Божий человек Михаил (ивр.) - подобный Богу Софрон (др. греч.) - благоразумный Степан (др. греч) - венец Тимофей (греч.) - почитающий Бога Филипп (др. греч.) - любящий лошадей Аркадий (др. греч.) - житель Аркадии, пастух Дамиан (Демьян) (др. греч.) - покорный Лев (греч.) - лев Фотий (греч.) - светлый Анатолий (др. греч.) - восточный, восход солнца Марк (лат.) - молот Евфимий (Ефим) (др. греч.) - благочестивый Федот (греч.) - Богом данный Аввакум (ивр.) - любовь Божья Валентин (лат.) - здоровый, сильный Иннокентий (лат.) - невинный Исидор (др. греч.) - дар Исиды Лукьян (лат.) - светлый Кирилл (др. греч.) - господин Панкратий (др. греч.) - всемогущий Аполлоний (греч.) - посвященный Аполлону Даниил (ивр.) - Бог мой судья Маврикий (др. греч.) - темный Нестор (др. греч.) - вернувшийся домой Гавриил (ивр.) - сила Божья Григорий (др. греч.) - бодрый Симон (ивр.) - услышанный Онисим (др. греч.) - благодетельный, полезный Владимир (слав.) - владеющий миром Иринарх (др. греч.) - правитель мира Леонид (др. греч.) - подобный льву Варлам (халдейск.) - сын Божий Григорий (др. греч.) - бодрый Дмитрий (греч.) - посвященный богине Деметре Митрофан (греч.) - матерью явленный Роман (лат.) - римлянин Серафим (лат.) - огненный Степан (др. греч) - венец Тихон (греч.) - судьба Афанасий (др. греч.) - бессмертный Илья (ивр.) - Бог - мой Господь Георгий (др. греч.) - земледелец Евгений (др. греч.) - благородный Иван (ивр.) - благодать Божья Петр (др. греч.) - скала Семен (ивр.) - услышанный Богом Федор (др. греч.) - Божий дар Алексей (др. греч.) - защитник Корней (лат.) - рог Михаил (ивр.) - подобный Богу Фока (др. греч.) - тюлень Андрей (др. греч.) - мужественный, смелый Виталий (лат.) - жизненный Трофим (др. греч.) - кормилец Анатолий (др. греч.) - восточный, восход солнца Борис (слав.) - борец Глеб (др. сканд.) - наследник бога Давид (ивр.) - возлюбленный Илларион (др. греч.) - радостный Николай (греч.) - побеждающий народ Поликарп (др. греч.) - многоплодный Александр (др. греч.) - защитник Макар (др. греч.) - счастливый Моисей (ивр.) - взятый (спасенный) из воды Герман (лат.) - родной Климент (лат.) - милостивый, кроткий Наум (ивр.) - утешенный Савва (арам.) - старец Пантелеймон (др. греч.) - совершенство Евфимий (Ефим) (др. греч.) - благочестивый Никанор (др. греч.) - видящий победу Павел (лат.) - малыш Прохор (др. греч.) - первенец, первопроходец Юлиан (лат.) - из рода Юлиев Кузьма (греч.) - мир Константин (лат.) - стойкий Феодосий (др. греч.) - данный Богом Валентин (лат.) - здоровый, сильный Лука (греч.) - светлый Максим (лат.) - великий Антон (др. греч.) - вступающий в бой Арсений (др. греч.) - мужественный Василий (др. греч.) - царственный Вениамин (ивр.) - сын моей десницы Владимир (слав.) - владеющий миром Евдоким (греч.) - славный, окруженный почетом Иосиф (ивр.) - прибавление Сергей (лат.) - из рода Сергиев Гурий (ивр.) - молодой лев, львенок Леонтий (др. греч.) - лев Денис (др. греч.) - посвященный Дионису Симон (ивр.) - услышанный Емельян (лат.) - соперник, участник соревнований Леонид (др. греч.) - подобный льву Мирон (греч.) - источающий миро Матвей (ивр.) - Божий человек Самуил (ивр.) - услышанный Богом Яков (ивр.) - следующий по пятам Вячеслав (слав.) - боле славный Лаврентий (лат.) - латинский Донат (лат.) - подаренный Клавдий (лат.) - хромой Марк (лат.) - молот Мартин (лат.) - посвященный Марсу Аркадий (др. греч.) - житель Аркадии, пастух Виссарион (греч.) - лесной Фотий (греч.) - светлый Ипполит (лат.) - распрягающий коней Нил (др. греч.) - темный Пимен (греч.) - пастырь Филипп (др. греч.) - любящий лошадей Софрон (др. греч.) - благоразумный Фрол (лат.) - цветущий

Ранее мы рассказывали, как назвать мальчика в скандинавском стиле.

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