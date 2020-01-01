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Лунный календарь окрашивания волос на июнь 2020

Спецтема: Астрология
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Благоприятные и неблагоприятные дни для окрашивания волос в первый месяц лета 2020 года.
Лунный календарь окрашивания волос на июнь 2020
Лунный календарь окрашивания волос на июнь 2020
pinterest.com

Жарким летом всегда хочется экспериментов! Будут ли они удачными в том, что касается окрашивания волос, нам поведает лунный календарь на июнь 2020 года и Ivona.

1 июня 2020 - Луна растущая, в Весах. Удачный день для экспериментов, но лишь с натуральными красителями.

Лунный календарь окрашивания волос на июнь 2020
Лунный календарь окрашивания волос на июнь 2020
pinterest.com

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2 июня 2020 - Луна растущая, в Весах. Окрашивание в светлых тонах привлечет внимание противоположного пола.

3 июня 2020 - Луна растущая, в Скорпионе. Сегодня стоит лишь освежить уже имеющийся цвет.

4 июня 2020 - Луна растущая, в Скорпионе. Рыжие оттенки принесут в ваши отношения покой и взаимопонимание.

5 июня 2020 - Полнолуние в Стрельце. Благоприятный день для лечебных процедур, окрашивание возможно только натуральными красителями.

6 июня 2020 - Луна убывающая, в Стрельце. Окрашивание сегодня может привести к плохому самочувствию.

7 июня 2020 - Луна убывающая, в Козероге. Астрологи советуют отложить поход к парикмахеру до более благоприятного дня.

Лунный календарь окрашивания волос на июнь 2020
Лунный календарь окрашивания волос на июнь 2020
pinterest.com

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8 июня 2020 - Луна убывающая, в Козероге. Возвращение к оттенку, максимально приближенному к вашему натуральному цвету волос, принесет вам удачу в бизнесе.

9 июня 2020 - Луна убывающая, в Водолее. Сегодня стоит попробовать сложную технику окрашивания с натуральными оттенками.

10 июня 2020 - Луна убывающая, в Водолее. День хорош для экспериментов с яркими оттенками и новыми красителями.

11 июня 2020 - Луна убывающая, в Водолее. Благоприятный момент для окрашивания, но лишь в светлые оттенки.

12 июня 2020 - Луна убывающая, в Рыбах. Свой выбор лучше остановить на натуральных оттенках.

13 июня 2020 - Луна убывающая, в Рыбах. Результат окрашивания сегодня вас, вероятней всего, расстроит (даже с проверенными красителями). От этой идеи лучше отказаться.

Лунный календарь окрашивания волос на июнь 2020
Лунный календарь окрашивания волос на июнь 2020
pinterest.com

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14 июня 2020 - Луна убывающая, в Овне. Удачный день для окрашивания в блонд и пастельные тона.

15 июня 2020 - Луна убывающая, в Овне. Новое окрашивание может привнести напряженность в общение с близкими.

16 июня 2020 - Луна убывающая, в Овне. Все оттенки рыжего принесут вам удачу в финансовой сфере.

17 июня 2020 - Луна убывающая, в Тельце. Неблагоприятный день для окрашивания.

18 июня 2020 - Луна убывающая, в Тельце. Окрашивание возможно лишь в крайнем случае. В остальном поход к парикмахеру лучше отложить.

19 июня 2020 - Луна убывающая, в Близнецах. Выбирайте натуральные красители или оттеночные шампуни на основе растительных ингредиентов.

Лунный календарь окрашивания волос на июнь 2020
Лунный календарь окрашивания волос на июнь 2020
pinterest.com

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20 июня 2020 - Луна убывающая, в Близнецах. Новый цвет волом может отрицательно отразиться на вашей финансовой ситуации.

21 июня 2020 - Новолуние в Раке. Окрашивание в этот день способно ухудшить ваше самочувствие, и привести к состоянию угнетенности и апатии.

22 июня 2020 - Луна растущая, в Раке. Сегодня стоит лишь закрашивать отросшие корни или седину.

23 июня 2020 - Луна растущая, в Раке. Блонд и рыжий принесут вам ощущение умиротворения и гармонии с собой.

24 июня 2020 - Луна растущая, во Льве. Смело экспериментируйте с техниками и оттенками.

25 июня 2020 - Луна растущая, во Льве. Окрашивание возможно только в цвет, приближенный к вашему естественному оттенку волос.

Лунный календарь окрашивания волос на июнь 2020
Лунный календарь окрашивания волос на июнь 2020
pinterest.com

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26 июня 2020 - Луна растущая, в Деве. Окрашивание в этот день способно негативно отразиться на вашем здоровье.

27 июня 2020 - Луна растущая, в Деве. Натуральные красители и средства для ухода за волосами помогут вам достичь успехов в бизнесе.

28 июня 2020 - Луна растущая, в Весах. От окрашивания в этот день стоит отказаться.

29 июня 2020 - Луна растущая, в Весах. Если вы не хотите испортить здоровье своих волос, перенесите покраску на другой день.

30 июня 2020 - Луна растущая, в Скорпионе. К вашим услугам сегодня все цвета и оттенки.

Лунный календарь окрашивания волос на июнь 2020
Лунный календарь окрашивания волос на июнь 2020
pinterest.com

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Источник: ivona bigmir)net

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