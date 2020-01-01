Лунный календарь стрижек на июнь 2020
Похоже, спутник Земли не слишком-то благоволит экспериментам со стрижками в июне 2020 года. Однако будут в первом месяце лета и крайне благоприятные для этого дни. Когда в июне 2020 года можно стричь волосы по лунному календарю, расскажет Ivona.
1 июня 2020 - Луна в Весах, растущая. Небольшие изменения в прическе принесут вам удачу.
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2 июня 2020 - Луна в Весах, растущая. Неблагоприятный день для экспериментов.
3 июня 2020 - Луна в Скорпионе, растущая. Новая стрижка принесет вам финансовый успех, а также позволит обратить на себя внимание в профессиональной сфере.
4 июня 2020 - Луна в Скорпионе, растущая. С каждым сантиметром волос сегодня вы “сострижете“ свою удачу.
5 июня 2020 - Полнолуние в Стрельце. Стрижка сегодня категорически запрещена.
6 июня 2020 - Луна в Стрельце, убывающая. Если вы чем-то расстроены или ваше эмоциональное состояние нестабильно, не стоит стричься в этот день.
7 июня 2020 - Луна в Козероге, убывающая. Новая стрижка приблизит длинную полосу неудач.
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8 июня 2020 - Луна в Козероге, убывающая. Волосы после стрижки будут чувствовать себя замечательно, а вот вас могут ожидать неприятности.
9 июня 2020 - Луна в Водолее, убывающая. Сегодняшняя стрижка благоприятно отразится на ваших волосах.
10 июня 2020 - Луна в Водолее, убывающая. Если вашим волосам не хватает густоты и силы, сегодня - идеальный день для стрижки.
11 июня 2020 - Луна в Водолее, убывающая. День подходит лишь для освежения уже имеющейся стрижки или выравнивания кончиков.
12 июня 2020 - Луна в Рыбах, убывающая. Сегодня стоит стричься лишь владелицам классических, строгих стрижек.
13 июня 2020 - Луна в Рыбах, убывающая. Новая стрижка принесет вам ссоры и недопонимание.
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14 июня 2020 - Луна в Овне, убывающая. Любые ваши эксперименты с длиной волос и видами стрижек окажутся крайне удачными.
15 июня 2020 - Луна в Овне, убывающая. Стрижка сегодня способна испортить отношения с вашими близкими.
16 июня 2020 - Луна в Овне, убывающая. Неблагоприятный день для стрижки.
17 июня 2020 - Луна в Тельце, убывающая. Стрижку стоит отложить до более удачного периода.
18 июня 2020 - Луна в Тельце, убывающая. По-прежнему не самое лучшее время для стрижки.
19 июня 2020 - Луна в Близнецах, убывающая. Новая прическа поможет вам найти общий язык с окружающими.
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20 июня 2020 - Луна в Близнецах, убывающая. Отложите поход к парикмахеру на другой день.
21 июня 2020 - Новолуние в Раке. Не самый удачный день для кардинальных перемен, но освежить имеющуюся прическу можно.
22 июня 2020 - Луна в Раке, растущая. Результаты стрижки могут вас разочаровать или даже огорчить.
23 июня 2020 - Луна в Раке, растущая. Сегодня - удачный день для коротких стрижек.
24 июня 2020 - Луна во Льве, растущая. Стрижкой останетесь довольны, но вы рискуете стать предметом сплетен и насмешек.
25 июня 2020 - Луна во Льве, растущая. Самый удачный для стрижки день месяца.
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26 июня 2020 - Луна в Деве, растущая. Неблагоприятный день для экспериментов со стрижками.
27 июня 2020 - Луна в Деве, растущая. Новая стрижка омолодит вас.
28 июня 2020 - Луна в Весах, растущая. Ваши волосы сегодня крайне чувствительны к переменам, лучше не рисковать их здоровьем.
29 июня 2020 - Луна в Весах, растущая. Дайте волосам отдохнуть. Вместо стрижки лучше проведите ряд косметических и оздоровительных процедур.
30 июня 2020 - Луна в Скорпионе, растущая. Новая стрижка принесет крепость и силу вашим волосам.
Ранее мы рассказывали, когда в июне 2020 будут благоприятные дни для окрашивания волос по лунному календарю.
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