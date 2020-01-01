Благоприятные и неблагоприятные дни для стрижки волос в первый месяц лета 2020 года.

Похоже, спутник Земли не слишком-то благоволит экспериментам со стрижками в июне 2020 года. Однако будут в первом месяце лета и крайне благоприятные для этого дни. Когда в июне 2020 года можно стричь волосы по лунному календарю, расскажет Ivona.

1 июня 2020 - Луна в Весах, растущая. Небольшие изменения в прическе принесут вам удачу.

Лунный календарь стрижек на июнь 2020 pinterest.com

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2 июня 2020 - Луна в Весах, растущая. Неблагоприятный день для экспериментов.

3 июня 2020 - Луна в Скорпионе, растущая. Новая стрижка принесет вам финансовый успех, а также позволит обратить на себя внимание в профессиональной сфере.

4 июня 2020 - Луна в Скорпионе, растущая. С каждым сантиметром волос сегодня вы “сострижете“ свою удачу.

5 июня 2020 - Полнолуние в Стрельце. Стрижка сегодня категорически запрещена.

6 июня 2020 - Луна в Стрельце, убывающая. Если вы чем-то расстроены или ваше эмоциональное состояние нестабильно, не стоит стричься в этот день.

7 июня 2020 - Луна в Козероге, убывающая. Новая стрижка приблизит длинную полосу неудач.

Лунный календарь стрижек на июнь 2020 pinterest.com

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8 июня 2020 - Луна в Козероге, убывающая. Волосы после стрижки будут чувствовать себя замечательно, а вот вас могут ожидать неприятности.

9 июня 2020 - Луна в Водолее, убывающая. Сегодняшняя стрижка благоприятно отразится на ваших волосах.

10 июня 2020 - Луна в Водолее, убывающая. Если вашим волосам не хватает густоты и силы, сегодня - идеальный день для стрижки.

11 июня 2020 - Луна в Водолее, убывающая. День подходит лишь для освежения уже имеющейся стрижки или выравнивания кончиков.

12 июня 2020 - Луна в Рыбах, убывающая. Сегодня стоит стричься лишь владелицам классических, строгих стрижек.

13 июня 2020 - Луна в Рыбах, убывающая. Новая стрижка принесет вам ссоры и недопонимание.

Лунный календарь стрижек на июнь 2020 pinterest.com

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14 июня 2020 - Луна в Овне, убывающая. Любые ваши эксперименты с длиной волос и видами стрижек окажутся крайне удачными.

15 июня 2020 - Луна в Овне, убывающая. Стрижка сегодня способна испортить отношения с вашими близкими.

16 июня 2020 - Луна в Овне, убывающая. Неблагоприятный день для стрижки.

17 июня 2020 - Луна в Тельце, убывающая. Стрижку стоит отложить до более удачного периода.

18 июня 2020 - Луна в Тельце, убывающая. По-прежнему не самое лучшее время для стрижки.

19 июня 2020 - Луна в Близнецах, убывающая. Новая прическа поможет вам найти общий язык с окружающими.

Лунный календарь стрижек на июнь 2020 pinterest.com

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20 июня 2020 - Луна в Близнецах, убывающая. Отложите поход к парикмахеру на другой день.

21 июня 2020 - Новолуние в Раке. Не самый удачный день для кардинальных перемен, но освежить имеющуюся прическу можно.

22 июня 2020 - Луна в Раке, растущая. Результаты стрижки могут вас разочаровать или даже огорчить.

23 июня 2020 - Луна в Раке, растущая. Сегодня - удачный день для коротких стрижек.

24 июня 2020 - Луна во Льве, растущая. Стрижкой останетесь довольны, но вы рискуете стать предметом сплетен и насмешек.

25 июня 2020 - Луна во Льве, растущая. Самый удачный для стрижки день месяца.

Лунный календарь стрижек на июнь 2020 pinterest.com

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26 июня 2020 - Луна в Деве, растущая. Неблагоприятный день для экспериментов со стрижками.

27 июня 2020 - Луна в Деве, растущая. Новая стрижка омолодит вас.

28 июня 2020 - Луна в Весах, растущая. Ваши волосы сегодня крайне чувствительны к переменам, лучше не рисковать их здоровьем.

29 июня 2020 - Луна в Весах, растущая. Дайте волосам отдохнуть. Вместо стрижки лучше проведите ряд косметических и оздоровительных процедур.

30 июня 2020 - Луна в Скорпионе, растущая. Новая стрижка принесет крепость и силу вашим волосам.

Лунный календарь стрижек на июнь 2020 pinterest.com

Ранее мы рассказывали, когда в июне 2020 будут благоприятные дни для окрашивания волос по лунному календарю.

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