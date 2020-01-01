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Прогноз магнитных бурь на июнь 2020

Спецтема: Астрология
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Расписание магнитных бурь на июнь и как они повлияют на нашу жизнедеятельность.
Прогноз магнитных бурь на июнь 2020
Прогноз магнитных бурь на июнь 2020
pinterest.com

В июне 2020 года нас ожидает лишь одна магнитная буря, но продлится она два дня и будет иметь крайне высокую интенсивность. Как июньская магнитная буря способна повлиять на человеческий организм и как бороться с последствиями метеочувствительности, расскажет Ivona.

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8-9 июня 2020 года - начало лета будет достаточно сложным: двухдневная магнитная буря выведет из равновесия не только чувствительных к геомагнитным колебаниям людей, но и тех, кто обычно не страдает от метеозависимости. С самого утра 8 мая начнется магнитная буря средней интенсивности, уже к 9 июня она наберет обороты, доставив многим как физический, так и эмоциональный дискомфорт. Магнитная буря в июне особенно сильно повлияет на людей с хроническими заболеваниями сердца и желудочно-кишечного тракта, остальные почувствуют недомогание и упадок сил. Также возможны нарушения ритмов сна: бессонница или наоборот - чрезмерная сонливость.

Прогноз магнитных бурь на июнь 2020
Прогноз магнитных бурь на июнь 2020
pinterest.com

Специалисты советуют подготовиться к магнитной буре в июне 2020 года заранее: отказаться от вредных привычек, жирной пищи и алкоголя, чаще гулять на свежем воздухе и проветривать помещения (в особенности спальни).

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Как бороться с симптомами метеочувствительности?

Также можно прибегнуть к средствам народной медицины: ароматерапии (эфирные масла хвойных и мяты) и травяным отварам.

Отвар из зверобоя: в один стакан горячей воды добавьте столовую ложку сушеного зверобоя. Отвар настаивайте 15 минут, затем отцедите и пейте его в течение дня небольшими глотками.

Прогноз магнитных бурь на июнь 2020
Прогноз магнитных бурь на июнь 2020
pinterest.com

Отвар из шиповника: на один стакан горячей воды вам понадобится 1 столовая ложка шиповника. Отвар необходимо настаивать 20-25 минут, затем - пить горячим с медом. Принимать настой нужно 2 раза в день: утром и вечером.

Обычный чай специалисты рекомендуют заменить травяными: из ромашки, липы, мяты и мелиссы. Особенно полезными эти напитки будут перед сном. От сахара лучше отказаться в сторону натурального меда.

Прогноз магнитных бурь на июнь 2020
Прогноз магнитных бурь на июнь 2020
pinterest.com

Ранее мы рассказывали, когда в 2020 году будет летнее солнцестояние.

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Теги: магнитные бури, магнитные бури 2020, магнитная буря, лето 2020, метеозависимость, метеочувствительность
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Источник: ivona)bigmir.net

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