Зачем в этот день ходить в баню и почему дождь - плохой знак?

Ежегодно в конце июня происходит летнее солнцестояние. Что это такое, когда произойдет в 2020 году, и какое влияние оно оказывает на человека, расскажет Ivona.

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Что такое летнее солнцестояние?

Фактически это - астрономическое явление, знаменуемое наименьшим наклоном оси вращения нашей планеты по отношению к Солнцу. Из-за этого день летнего солнцестояния - самый длинный в году (длится 17 часов 33 минуты) и считается началом астрономического лета.

В 2020 году летнее солнцестояние произойдет 21 июня.

Летнее солнцестояние 2020: дата, приметы и влияние на человека pinterest.com

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Приметы на летнее солнцестояние

1. Роса в день летнего солнцестояния имеет необычные свойства: ее собирают для умываний, считается, что она способна омолаживать кожу и избавлять ее от несовершенств.

2. Рожденные в этот день имеют крайне сильную энергетику и хорошо развитую интуицию. Раньше таких людей опасались, так как в народе полагали, что они обладают способностями к сглазам.

3. Загаданные на летнее солнцестояние желания в скорости сбываются.

4. Вода в день летнего солнцестояния наделяется целительными свойствами, поэтому хорошей приметой считается 21 июня сходить в баню или искупаться в открытом, естественном водоеме.

Летнее солнцестояние 2020: дата, приметы и влияние на человека pinterest.com

5. В самую короткую ночь не спят, так как это может навлечь на дом и семью нечистую силу, а вот те, кто встретят после бессонного бдения рассвет, наделяются небывалой удачей на целый год.

6. Считается дурным знаком в этот день вредить природе, иначе она может ответить вам сторицей.

7. Плохой приметой также является дождь в день летнего солнцестояния - он знаменует засухи и скудный урожай.

8. Благим знамением считается справить на летнее солнцестояние свадьбу - это сулит крепкий и здоровый брак.

9. Если молодой человек обольет в этот день незамужнюю девушку водой (неважно, нарочно или нет), очень скоро они поженятся.

Летнее солнцестояние 2020: дата, приметы и влияние на человека pinterest.com

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Как летнее солнцестояние влияет на человека?

Астрологи считают, что такое знаменательное событие, как летнее солнцестояния, не проходит для человека бесследно. Оно способно оказывать значительное влияние как на организм, так и на психологическое состояние. В короткий период перед летним солнцестоянием и во время него люди нередко испытывают:

нарушения сна

эмоциональную гиперчувствительность и легкую возбудимость

обостренную чувствительность как к внешним факторам (запахи, яркость света и пр.), так и к эмоциональным

повышенную утомляемость, граничащую с упадком сил.

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