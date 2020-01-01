Кто поддастся влиянию лунного затмения больше остальных?

5 июня 2020 года произойдет полутеневое лунное затмение в знаке Стрельца. Оно начнется в 20:45 (по Киеву), максимальной фазы достигнет в 22:24, а завершится в 00:04. Наблюдать его смогут в Азии, Австралии, Южной Америке, Африке и Европе. Впрочем, визуально оно будет мало чем отличаться от обычного полнолуния, так как небесное светило лишь приобретет более темные оттенок. Однако это незначительное изменение никак не влияет на силу лунного затмения. Как лунное затмение 5 июня 2020 года способно повлиять на человека, какие в этот день есть ритуалы и запреты, расскажет Ivona.

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Как лунное затмение 5 июня повлияет на людей?

Лунное затмение в июне 2020 года будет проходить под воздействием энергий Марса и Венеры, а это значит, что его последствия в большей степени коснутся человеческих взаимоотношений: дружеских, деловых, романтических. Крепкие союзы, основанные на любви и доверие, смогут перенести эту “бурю“, там же, где отношения и без того натянуты, могут возникнуть непримиримые разногласие, которые приведут к краху.

Марс в Рыбах в период лунного затмения необычайно сильно повлияет на эмоциональное состояние: абсолютный покой может превратиться в неудержимый гнев в считанные секунды. Однако сдерживание и накапливание негативных эмоций только ухудшит ситуацию в дальнейшем. Поэтому астрологи советуют направить усилия не на то, что бы “задавить“ свою раздражительность, а на то, чтобы спокойно и доходчиво разъяснить партнеру и окружающим свое недовольство.

Лунное затмение 5 июня 2020 года: значение, запреты, ритуалы pinterest.com

Одиночкам также следует опасаться влияния лунного затмения: под воздействием энергетики Венеры есть вероятность, что вы значительно снизите свои стандарты в поиске партнера, лишь бы создать видимость отношений. Однако такие союзы получатся крепче, чем вы рассчитывали, хоть и несчастливые. С последствиями своих опрометчивых решений вам придется справляться еще не один год. Если же естественная робость или банальная занятость не позволяет вам пуститься во все тяжкие, свои неудовлетворенные желания, эмоции и амбиции вы попробуете заменить алкоголем, сладостями или бездумными покупками.

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Также высока вероятность, что ваш бывший партнер вновь появится в вашей жизни и вам придется пережить заново воспоминания о предыдущих отношениях. Проявляйте благоразумие и не поддавайтесь на иллюзию о том, что уж в этот раз все будет по-другому.

Однако, не все так плохо. Венера все же - покровительница любви и влюбленных, поэтому это лунное затмение может принести вам встречу с вашей истинной судьбой. Тут вам придется прислушиваться к собственному сердцу: если вам кажется, что этот человек вам предначертан Вселенной, то, вероятней всего, так и есть.

Лунное затмение 5 июня 2020 года: значение, запреты, ритуалы pinterest.com

Влияние лунного затмения 5 июня 2020 года больше остальных на себе ощутят такие знаки Зодиака: Близнецы, Дева, Рыбы и Стрельцы.

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Что нельзя делать в период лунного затмения 5 июня 2020 года?

не назначайте важных встреч, собеседований, переговоров на этот день. Также следует отложить начало важных дел и проектов

нельзя отправляться в путешествия и долго находиться на улице - этот период лучше “пересидеть“ в комфортной и знакомой обстановке

нельзя сочетаться браком в день лунного затмения

нельзя решать важные рабочие вопросы (вроде увольнения, повышения или зарплаты)

лунное затмение - неблагоприятный период для решения финансовых вопросов: нельзя давать (или брать) в долг, а также дарить (или получать) дорогие подарки

хирургическое вмешательство в организм (операции, поход к стоматологу и пр.) также следует отложить на более благоприятный день.

Лунное затмение 5 июня 2020 года: значение, запреты, ритуалы pinterest.com

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Ритуалы на лунное затмение 5 июня 2020 года

Лунное затмение - важный, судьбоносный период. В это время стоит подводить итоги, завершать отжившие себя отношения, строить планы на будущее. Помогают в этом несложные ритуалы, которые имеют особую силу на лунное затмение.

Ритуал освобождения

Тщательно продумайте и запишите на чистом листе бумаги все, от чего вы готовы избавиться: от лишних переживаний и болезненных воспоминаний, до вполне материальных вещей, которые, по вашему мнению, мешают вам двигаться дальше. А затем просто сожгите листок в пламени свечи. Пепел необходимо развеять по ветру, а затем - поблагодарить стихии огня и воздуха за их помощь. Пришло время двигаться дальше!

Снятие камня с души

Подберите на улице камушек - не важно, какого он цвета или размера. Принесите его домой, крепко зажмите в кулаке и расскажите ему все, что вас беспокоит: все обиды, все страхи, опасения, всю боль и негатив, все свои эмоциональные потрясения, которые отравляют вам жизнь. Затем поблагодарите камень за его помощь и выкиньте его в реку по течению, чтобы его смыло вместе со всеми вашими переживаниями.

Лунное затмение 5 июня 2020 года: значение, запреты, ритуалы pinterest.com

Ранее мы рассказывали, когда в июне 2020 года будут Новолуние и Полнолуние.

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