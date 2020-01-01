Садово-огородные работы в первый месяц лета.

Посевной календарь на июнь 2020 (по дням): Что посадить? pinterest.com

Как выбрать правильный день для высадки или ухода за тем или иным видом садово-огородных культур в июне 2020 года, расскажет Ivona.

1 июня 2020 - Сегодня показана высадка лука и картофеля. Обработка растений ядохимикатами запрещена.

Посевной календарь на июнь 2020 (по дням): Что посадить? pinterest.com

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2 июня 2020 - Повторите вчерашние работы, займитесь уходом за плодовыми кустарниками и деревьями.

3 июня 2020 - Благоприятный день для высадки любого вида растений, а также заготовки лекарственных трав.

4 июня 2020 - Займитесь поливом и удобрением органического происхождения.

5 июня 2020 - День хорош для высадки огурцов, томатов, перца и бахчевых. Полив и обрезка не рекомендуются.

6 июня 2020 - Благоприятный день для высадки капусты, зелени и ухода за плодовыми деревьями.

7 июня 2020 - Займитесь посевом корнеплодов, особое внимание стоит уделить чесноку и заготовке лекарственных растений (корни).

Посевной календарь на июнь 2020 (по дням): Что посадить? pinterest.com

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8 июня 2020 - Удачный день для посадки плодовых деревьев.

9 июня 2020 - Сегодня показан уход за огурцами и томатами. Высадка растений запрещена.

10 июня 2020 - Посвятите этот день прополке, рыхлению почвы и удалению сорняков.

11 июня 2020 - Займитесь высадкой томатов, огурцов и бахчевых. Полив и подкормка запрещены.

12 июня 2020 - Благоприятный день для посева большинства садово-огородных культур. От обильного полива и обрезки следует отказаться.

13 июня 2020 - Уделите внимание томатам, огурцам и плодовым кустарникам. Возможна высадка и умеренный полив.

Посевной календарь на июнь 2020 (по дням): Что посадить? pinterest.com

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14 июня 2020 - Удачный день для сбора плодов капусты, перца, бахчевых и пряностей не для длительного хранения.

15 июня 2020 - Высадке молодых растений предпочтите борьбу с сорняками и вредителями.

16 июня 2020 - Неблагоприятный день для высадки, лучше заняться профилактическими работами по борьбе с вредителями.

17 июня 2020 - Высадка благоприятна практически для всех садово-огородных культур, а вот пересадку лучше отложить до более удачного дня.

18 июня 2020 - Благоприятный день для полива и высадки плодовых кустарников и деревьев.

19 июня 2020 - Посев лука и пряностей на зелень в осенне-зимний период. Удачный период для начала заготовки фруктовых соков, компотов и вина.

Посевной календарь на июнь 2020 (по дням): Что посадить? pinterest.com

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20 июня - 22 июня 2020 - неблагоприятный период для любых садово-огородных работ.

23 июня 2020 - Удачный день для высадки и ухода за овощными культурами, а также плодовыми кустарниками. От применения химических ободрений следует отказаться.

24 июня 2020 - Займитесь посевом зелени и борьбой с вредителями и сорняками. А вот высадку и пересадку растений стоит отложить.

25 июня 2020 - Благоприятный день для высадки лука и сбора семян лекарственных растений.

Посевной календарь на июнь 2020 (по дням): Что посадить? pinterest.com

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26 июня 2020 - Сегодня возможна посадка лишь декоративных растений или зелени на семена.

27 июня 2020 - В этот день показана подкормка и удобрения натуральными веществами, а также посадка клубники.

28 июня 2020 - Летняя посадка картошки, плодовых деревьев и кустарников.

29 июня 2020 - Сегодня показана высадка картофеля и прочих корнеплодов, а также петрушки и укропа на зелень.

30 июня 2020 - Благоприятный день для посадки огурцов, зелени и листового салата. Показана борьба с вредителями (в особенности со слизнями).

Посевной календарь на июнь 2020 года

Растения Число июня 2020 года Огурцы и помидоры 5, 6, 11-13, 15 Капуста (пекинская, белокочанная) 6, 12, 14, 16 Картофель 2, 19, 23, 28 Лук (все сорта) 1, 2, 18, 19, 23, 24, 28, 29 Перец 5, 12, 14, 16 Бахчевые 5, 11, 12, 14, 16 Зелень и пряности 6, 12, 14, 16 Цветы - Кабачки и тыква 5, 12, 14, 16 Плодовые и декоративные деревья - Корнеплоды 1, 18, 24, 29 Плодовые и декоративные кустарники -

Ранее мы рассказывали, как ухаживать за домашними растениями по лунному календарю в июне 2020 года.

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