Посевной календарь на июнь 2020 (по дням): Что посадить?
Как выбрать правильный день для высадки или ухода за тем или иным видом садово-огородных культур в июне 2020 года, расскажет Ivona.
1 июня 2020 - Сегодня показана высадка лука и картофеля. Обработка растений ядохимикатами запрещена.
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2 июня 2020 - Повторите вчерашние работы, займитесь уходом за плодовыми кустарниками и деревьями.
3 июня 2020 - Благоприятный день для высадки любого вида растений, а также заготовки лекарственных трав.
4 июня 2020 - Займитесь поливом и удобрением органического происхождения.
5 июня 2020 - День хорош для высадки огурцов, томатов, перца и бахчевых. Полив и обрезка не рекомендуются.
6 июня 2020 - Благоприятный день для высадки капусты, зелени и ухода за плодовыми деревьями.
7 июня 2020 - Займитесь посевом корнеплодов, особое внимание стоит уделить чесноку и заготовке лекарственных растений (корни).
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8 июня 2020 - Удачный день для посадки плодовых деревьев.
9 июня 2020 - Сегодня показан уход за огурцами и томатами. Высадка растений запрещена.
10 июня 2020 - Посвятите этот день прополке, рыхлению почвы и удалению сорняков.
11 июня 2020 - Займитесь высадкой томатов, огурцов и бахчевых. Полив и подкормка запрещены.
12 июня 2020 - Благоприятный день для посева большинства садово-огородных культур. От обильного полива и обрезки следует отказаться.
13 июня 2020 - Уделите внимание томатам, огурцам и плодовым кустарникам. Возможна высадка и умеренный полив.
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14 июня 2020 - Удачный день для сбора плодов капусты, перца, бахчевых и пряностей не для длительного хранения.
15 июня 2020 - Высадке молодых растений предпочтите борьбу с сорняками и вредителями.
16 июня 2020 - Неблагоприятный день для высадки, лучше заняться профилактическими работами по борьбе с вредителями.
17 июня 2020 - Высадка благоприятна практически для всех садово-огородных культур, а вот пересадку лучше отложить до более удачного дня.
18 июня 2020 - Благоприятный день для полива и высадки плодовых кустарников и деревьев.
19 июня 2020 - Посев лука и пряностей на зелень в осенне-зимний период. Удачный период для начала заготовки фруктовых соков, компотов и вина.
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20 июня - 22 июня 2020 - неблагоприятный период для любых садово-огородных работ.
23 июня 2020 - Удачный день для высадки и ухода за овощными культурами, а также плодовыми кустарниками. От применения химических ободрений следует отказаться.
24 июня 2020 - Займитесь посевом зелени и борьбой с вредителями и сорняками. А вот высадку и пересадку растений стоит отложить.
25 июня 2020 - Благоприятный день для высадки лука и сбора семян лекарственных растений.
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26 июня 2020 - Сегодня возможна посадка лишь декоративных растений или зелени на семена.
27 июня 2020 - В этот день показана подкормка и удобрения натуральными веществами, а также посадка клубники.
28 июня 2020 - Летняя посадка картошки, плодовых деревьев и кустарников.
29 июня 2020 - Сегодня показана высадка картофеля и прочих корнеплодов, а также петрушки и укропа на зелень.
30 июня 2020 - Благоприятный день для посадки огурцов, зелени и листового салата. Показана борьба с вредителями (в особенности со слизнями).
Посевной календарь на июнь 2020 года
|Растения
|Число июня 2020 года
|Огурцы и помидоры
|5, 6, 11-13, 15
|Капуста (пекинская, белокочанная)
|6, 12, 14, 16
|Картофель
|2, 19, 23, 28
|Лук (все сорта)
|1, 2, 18, 19, 23, 24, 28, 29
|Перец
|5, 12, 14, 16
|Бахчевые
|5, 11, 12, 14, 16
|Зелень и пряности
|6, 12, 14, 16
|Цветы
|-
|Кабачки и тыква
|5, 12, 14, 16
|Плодовые и декоративные деревья
|-
|Корнеплоды
|1, 18, 24, 29
|Плодовые и декоративные кустарники
|-
Ранее мы рассказывали, как ухаживать за домашними растениями по лунному календарю в июне 2020 года.
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