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Будьте на чеку: чем опасны гирлянды и елки для домашних питомцев

Спецтема: Новый год 2021
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Ivona рассказывает, куда лучше поставить елку в доме, чтобы она не навредила домашним питомцам .
Будьте на чеку: чем опасны гирлянды и елки для домашних питомцев
Будьте на чеку: чем опасны гирлянды и елки для домашних питомцев
pixabay.com

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В сезон новогодних праздников часто встречаются случаи травм и заболеваний у домашних животных, и все это из-за беспечности хозяина.

Неизменный атрибут Нового года сразу после появления в доме становится объектом интереса у собак и кошек. После того, как ее украсили, то всё – такая елочка просто не дает уже покоя питомцам. Кошек привлекает дождик и мишура – они могут потянут ее и ваша елка повалится. Кстати, недавно Ivona рассказывала, как не допустить, чтобы елка загорелась: 5 правил безопасности.

Будьте на чеку: чем опасны гирлянды и елки для домашних питомцев
Будьте на чеку: чем опасны гирлянды и елки для домашних питомцев
pixabay.com

Ветеринар Дмитрий Поташев говорит, что для четвероногих блестящие елочные украшения кажутся страшно вкусными – в период зимних праздников учащаются случаи обращений в ветклинику, хозяева приводят кошек, у которых потом оказывается дождик в желудке.

Щенкам больше нравится играть с шариками и пробовать их на зуб, не менее вкусной им кажется вата, которая изображает снег. Нередко молодые псы также норовят сорвать с елки и таскать по полу электрические гирлянды, что может быть для животного очень опасно.

Поэтому елку надо исхитриться поставить так, чтобы животные по минимуму с ней соприкасались и имели доступ в комнату только в присутствии хозяев. Дерево обязательно стоит надежно закрепить. Если уходите из дому, постарайтесь оставлять четвероногих в одном помещении, а елку – в другом. В крайнем случае – просто закройте перед носом у любимца двери (если, естественно, он сам не дотягивается до ручки и не умеет ее открывать) в гостиную или в любую другую комнату, где украшена елка, — советует ветврач Дмитрий Поташев.

Будьте на чеку: чем опасны гирлянды и елки для домашних питомцев
Будьте на чеку: чем опасны гирлянды и елки для домашних питомцев
pixabay.com

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В канун праздников часто можно услышать взрывы петард. Поэтому, когда выгуливаете питомца, не отпускайте его далеко от себя. Он может испугаться и убежать. Выгуливайте на поводке, а еще лучше, если на ошейники у собаки будет кличка и ваш номер мобильного. В случае такой ситуации, с вами смогут связаться. Будьте на чеку и хороших праздников!

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Теги: Новый год, домашние питомцы
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Источник: Ivonа bigmir)net

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