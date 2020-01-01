Как не допустить, чтобы елка загорелась: 5 правил безопасности
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Недавно Ivona рассказывала о самых бюджетных идеях, как подготовить дом к встрече Нового года 2021, а сегодня поделимся важными правилами пожарной безопасности. На случай, если для новогоднего декора, вы используете елку и гирлянды.
К большому сожалению, ежегодная статистика в период зимних праздников не утешает цифрами пожаров из-за возгорания главных атрибутов Нового года.
Елка может всполохнуть за считаные секунды! Одна из причин: дерево сухое, плюс оно украшено гирляндой, которая нагревается.
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Итак, что важно знать, дабы не произошло страшного развития событий. Запомните эти 5 правил пожарной безопасности:
- Лестную красавцу нужно поливать минимум один раз в два дня.;
- Когда выбирайте место, где поставить елку, то найдите для нее уголок подальше от нагревательных приборов: батарей, переносных обогревателей;
- Перед использованием обязательно проверяйте исправность гирлянды. Лампочки в них должны иметь напряжение до 12 вольт и мощность до 25 ватт. Изношенность и повреждение – основные источники возникновения возгорания.
- Уходя из дома - вынимайте вилку елочных гирлянд из розетки и не оставляйте без присмотра елку с включенными. Особенно, если дома есть малыши;
- Продумайте план действий в случае пожара и отработайте его с семьей.
Инструкция на случай, если елка загорелась:
- Ее нужно обесточить и опрокинуть на пол;
- Набросьте поверх елки покрывало или залейте водой;
- Помните, что пока гирлянда не выключена из розетки, воду использовать нельзя;
- Если потушить возгорание не удается, вызовите пожарных и покиньте помещение. И не забудьте предупредить соседей!
Напомним, что в случае пожара нужно звонить по номеру 101.
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