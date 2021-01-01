Праздничная атмосфера своими руками.

В преддверии Нового года все стремятся преобразить свои дома и создать атмосферу праздника среди серых будней. Запах имбирного печенья, настоящей елки, пыли с коробок, в которых куча новогодних игрушек. Новогодняя атмосфера помогает нам почувствовать себя немного детьми, даже если обстоятельства оставляют желать лучшего.



Абсолютно все развешивают гирлянды и ставят Деда Мороза под елку, но мы подготовились серьезнее и пообщались с известными дизайнерами и декораторами со всего мира, которые приглашены на Первый Международный Форум “Дизайн со Смыслом”. Мы основательно разобрались, как же обновить внешний вид своей квартиры к Новому Году.

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1. Займитесь уборкой

В маленьких пространствах лишний хлам очень заметен. Да и даже самый красивый ремонт может убить визуальный мусор. Это могут быть разложенные по всем поверхностям документы, духи, ключи, чеки, статуэтки, вазочки, карандаши и ручки. Поэтому стоит пройтись по всем полкам, выбросить ненужное, освободить место для новых вещей и войти в Новый Год готовыми к чудесам и изменениям.

5 простых лайфхаков по обновлению интерьера к Новому году 2021 pinterest.com

2. Замените текстиль

Проще всего заменить постельное белье и положить на видном месте зимние пледы. Не бойтесь экспериментировать с яркими цветами, особенно если стены и пол - нейтральных оттенков или однотонные. Закажите в швейном ателье подходящие к атмосфере вашего праздника шторы и несколько мягких подушек с рождественскими принтами.

5 простых лайфхаков по обновлению интерьера к Новому году 2021 pinterest.com

3. Наполните квартиру ароматом

Ароматизатор занимает совсем не много места. Или можно использовать диффузоры, сделав ароматы своими руками - например, взять соду, хлопковый мешочек и накапать арома масла. Также можно использовать искусственные освежители - спреи. Ароматические свечи, благовония или просто аромат свежей выпечки подарит чудесное настроение абсолютно всем.

5 простых лайфхаков по обновлению интерьера к Новому году 2021 pinterest.com

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4. Обновите посуду

Несколько новых чашек и тарелок с новогодними мотивами, тарелка для фруктов или бокалы для шампанского и у вас уже готов стильный декор столешницы. Добавить еловый венок, пару шишек и немного рождественских блюд и кухня готова. Не пренебрегайте ее украшением, ведь это тоже часть вашей квартиры.

5 простых лайфхаков по обновлению интерьера к Новому году 2021 pinterest.com

5. Фотографии

Помните прошлогоднюю вечеринку на 8 марта? А поездку летом с детьми на море? Ну с осеннего похода у вас точно осталась куча фото. А может вспомним, как прошел этот прекрасный год и добавим в нашу красочную обстановку немного воспоминаний? Выбирая рамки и подставки для фото, следует руководствоваться теми же принципами, что и при выборе картин - гармоничное сочетание элементов дизайна и стиля комнаты станет лучшим доказательством хорошего вкуса хозяев.

5 простых лайфхаков по обновлению интерьера к Новому году 2021 pinterest.com

Мы уверены, что вы с легкостью можете реализовать все эти идеи дома даже в рамках предновогодней суеты. Но, для большего полета креативных мыслей, мы советует вам посетить ПЕРВЫЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ “Дизайн со смыслом“, 14-15 декабря 2020 в гибридном формате online / offline.

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