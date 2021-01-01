Ivona собрала стильные и недорогие идеи, как подготовить дом к встрече Нового 2021 года .

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Недавно Ivona рассказывала о самых подходящих подарках в год Белого Металлического Быка и какие главные правила встречи Нового 2021 года.

В этом материале спешим поделиться с вами креативными идеями, которые помогут создать праздничную атмосферу в вашем доме в канун Нового года и Рождества. Кстати, если вы не знаете, где взять новогоднее настроение – рекомендуем посетить одну из фабрик елочных игрушек. Там невероятно все по-новогоднему, как в детстве!

Как украсить дом на Новый год 2021: лучшие бюджетные идеи freepik.com

Повесьте гирлянду

Не стоит считать, что гирлянда – это исключительно елочный декор. Ее можно использовать в разных местах и способах. Главное, конечно, не переборщить. Для одной комнаты будет достаточно 1 гирлянды.

Гирлянду можно закрепить на спинке кровати, использовать для обрамления зеркала, оформить карниз или дверной проем. Советуем выбирать светодиодные гирлянды, они рассеивают мягкий приглушенный свет. К тому же, такой вариант более экономичный, он не нагреваются и не раздражают глаза.

Расставьте свечи

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Новогоднюю атмосферу можно создать с помощью расставления свеч. Эти предметы настоящие - генераторы домашнего уюта, они наполнят любую комнату в настоящий островок тепла. Избегайте к использованию парафиновые свечи – они токсичны. Самые подходящие варианты свечей из природного воска: пчелиного, соевого, пальмового, кокосового. Свечи не обязательно покупать в декабре, посмотрите внимательно ваши запасы, как правило, их дарят коллеги и друзья. Возможно, вы забыли о своем небольшом резерве

Сделайте рождественский венок

Если у вас дети, приобщите их к этому интересному занятию. Рождественский венок гармонично впишется в любой интерьер. Небольшой новогодний элемент сместит на себя акценты и придаст вашей комнате праздничное настроение.

Не обязательно его вещать на дверь, его можно разместить на стене, столике, окне. Безусловно, в магазине в канун Нового года большой ассортимент таких венков, но зачем платить больше, если из подручных средств можно попробовать сделать его самостоятельно и не затратно.

Установите новогодние обои

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Поставьте вместо привычной картинки что-то тематическое: елочные игрушки, красиво упакованные подарки, рождественский венок, сочные мандарины или оленей с эльфами. Не ленитесь потратить на поиск немного времени — красочные изображения в праздничной стилистике гарантированно поднимут настроение.

Нарядите елку

Без этого предложения вряд ли вы встретите хоть одну подборку. Да, банально, но работает на «ура». Елка всегда является главным атрибутом Нового года. И украсить ее можно по-разному, не обязательно каждый год придерживаться одного формата. Надо включить немного фантазии, или же подсмотреть варианты, как у других. С недавних пор в Украине продают так называемые «чипированные» елочки – это значит, что их вырубили официально. Настоящая лесная красавица подарит в доме невероятные ароматы хвои.

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