Опытный диетолог Светлана Фус дала советы, как не навредить своему здоровью в новогоднюю ночь .

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Известный украинский диетолог Светлана Фус поделилась на своей странице в Инстаграм советами, как не переесть за праздничным столом и какой лучше алкогольный напиток выбрать для новогоднего застолья.

Не голодайте перед тем, как сядете за праздничный стол. Ешьте в течение дня, придерживайтесь режима. Тогда не придется набрасываться на все и съедать сразу много. Это грозит перееданием. Голод в этой ситуации плохой спутник. Он не позволит нам сделать разумные порции и наслаждаться праздничными блюдами. Пищеварительная система при этом попадет под удар, ей трудно будет справиться с таким количеством, полученной за один раз пищи, - пишет в своей сецсети диетолог Светлана Фус.

Диетолог Светлана Фус https://www.instagram.com/dietolog.fus/

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Специалист рекомендует делать перерывы между приемами пищи 3-4 часа, а также не сидеть за столом, в ожидании очередного блюда. Подвигайтесь, таким образом вероятность переедания резко снижается.

Выбирайте, что есть. Например, составляя свою порцию до одной части любого мясного или рыбного блюда берите две части овощей. Если такой возможности нет и вы попали за стол, где салаты только с майонезом, тогда определите для себя сразу величину порции. И не обязательно попробовать все что на столе стоит. Это точно приводит к перееданию, - уверяет медик.

Как не переесть за праздничным столом – советы диетолога freepik.com

Диетолог Светлана Фус рассказала, какими салатами можно заменить традиционное оливье, в составе которого содержится майонез.

Я советую уделить больше внимания не количеству блюд, а их качеству. Пусть будет не «тазик» оливье а например, салат с креветками и запеченная в фольге рыба. Да, у нас новогодняя традиция есть оливье, можно съесть всего одну ложку. Разве нельзя иногда менять традиции? Получайте эстетическое удовольствие от еды. Ешьте медленно, смакуя каждый кусочек, вы никуда не спешите. Это также уменьшает риск переедания: ведь насыщения от порции пищи приходит через 15-20 минут, - советует Фус.

Как не переесть за праздничным столом – советы диетолога freepik.com

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Также медик говорит о пользе воды за новогодним столом, и отмечает, что именно сухое вино – лучший напиток в эту ночь.

В перерывах между приемами пищи употребляйте воду, так как обычно вместе с праздничной пищей поступает много соли и жира. Ваш организм будет нуждаться в жидкости для поддержания водно-солевого баланса. Желательно не употреблять сладких напитков, они будут только усиливать жажду. Осторожно с алкоголем. Спиртные напитки растормаживают центр голода и сами по себе калорийны, особенно крепкие и сладкие. Предпочтение отдавайте сухому вину, оно будет способствовать лучшему перевариванию пищи, - рассказывает диетолог Светлана Фус.

Кроме того, если вы сладкоежка, и в вашем праздничном меню есть десерты – специалист предлагает оставить эти сладкие блюда на следующий день. Иначе, это отразиться на вашей фигуре.

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