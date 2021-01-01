Узнайте, что помогает экономить на покупках в онлайн-магазинах.

Читай также: Подарки на Новый год 2021: что дарить на год Быка

Вы наверняка замечали, что цены на многие товары и продукты, значительно дешевле в интернете, чем в магазинах и больших торговых центрах.

Но если знать парочку лайфхаков, то товар может выйти еще дешевле, благодаря некоторым проверенным хитростям шопоголиков.

Акции, скидки, распродажи

Лайфхаки, как экономить на покупках в интернете freepik.com

Читай также: Какие привычки мешают вам разбогатеть

Акционный товар есть практически в каждом онлайн-магазине. Как правило, это товары с заниженной стоимостью, или специальные предложения в формате 1+1, и еще, к примеру, плюс чехол в подарок. Да, и такое бывает часто, особенно сейчас, в период пандемии. Продавцы всячески пытаются завлечь покупателей.

Также есть всякие накопительное системы скидок. Совершая на одном сайте часто покупки, вам накапливаются баллы, которые потом можно обменять на товар или перевести их бонусные гривны. Чаще смотрите свою электронную почту, в частности, раздел писем «Спам» или «Промоакции». Магазины делают рассылки с актуальными предложениями –распродажами, товар дня, товары недели и прочее.

Промокоды

Лайфхаки, как экономить на покупках в интернете freepik.com

Читай также: Как сохранить чистоту и порядок в доме: какие вещи пора выбросить

Рекомендуем подписаться на страницы в социальных сетях своих любимых онлайн-магазинов. Там бывают розыгрыши промокодов, розыгрыши скидачных купонов и прочее. Промокод – это набор цифр или букв, дающий скидку на какой-то отдельный товар или же группу товаров. Где еще искать промокоды: в мобильных приложениях онлайн-магазинов, специальных сайтов с купонами и так далее.

Кэшбэк

Лайфхаки, как экономить на покупках в интернете freepik.com

Читай также: От чего нужно избавиться в спальне, чтобы хорошо спать и высыпаться

Это новый тренд в области экономии на покупках. Важно понимать, что в этом случае речь идет о возврате средств именно в виде денег, которые вы сможете потратить на что угодно и не обязательно в рамках того же магазина. Правда, пока еще кэшбек трудный процесс, часто условия такие, что теряешь охоту в нем разобраться. Не ленитесь, пару минут и плюс к сэкономленному семейному бюджету.

Еще парочку лайфхаков: возьмите за правило покупать в мультибрендовых магазинах, у них часто бывают тематические, сезонные скидки; подержите товар в корзине пару дней, так вы дадите продавцу знать, что хотите купить, есть шанс получить дисконт или товар наподобие, но дешевле.

Тебе будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.