Узнайте, от каких привычек отказаться, чтобы увеличить свой доход .

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Чтобы стать успешным и увеличить доходы, вам нужно отказаться от ряда привычек, тянущих вас к безденежью.

Итак, вам нужно научиться распределить финансы так, чтобы вы не тратили все деньги до последнего. Полное отсутствие денег не только лишит вас финансовой свободы, но и повысит риск попасть в сложную ситуацию в случаи форс-мажора. Откладывайте с зарплаты минимум 10 процентов.

Какие привычки мешают вам разбогатеть freepik.com

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Храните деньги дома, но только они не будут на вас работать. Если вы все-таки не планируете никаких ближайших покупок – лучше положите средства на депозит в надежный банк.

Покупайте меньше лишней еды, ходите в магазин со списком. Любите баловать себя всякими мелочами в виде сладостей и прочего? Ждите в конце месяца минус из вашего бюджета. Отдавайте предпочтение правильному питанию – фигура и здоровье вам скажут «спасибо».

Какие привычки мешают вам разбогатеть freepik.com

Отметим самые распространенные привычки, которые мешают разбогатеть: вечные долги – планируйте свои траты и нужды, импульсивные покупки, алкоголь и сигареты также популярная статья расходов, содержание автомобиля и так далее.

Какие привычки мешают вам разбогатеть freepik.com

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