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Как правильно давать в долг

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Узнайте, как правильно давать в долг своим друзьям , чтобы самому не остаться на мели .
Как правильно давать в долг
Как правильно давать в долг
freepik.com

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Когда мы даем в долг, то четко разделяем круг людей, которых нужно поддержать в трудную минуту. Порой же с просьбой одолжить денег, к нам обращаются малознакомые люди.

Как научиться отказывать и правильно давать в долг – читайте в материале Ivona.

Как правильно давать в долг
Как правильно давать в долг
freepik.com

Многие пользуются общим правилом: одалживать ровно столько, сколько готовы подарить. В данной ситуации, конечно, решать только вам. В вашем окружении могут быть разные люди, с кем-то вы общаетесь более тесно, с кем-то реже. Осознание того, что долг могут не вернуть - лишит вас стресса, а вот возвращение денег – это всегда приятный момент, особенно, когда не ждешь и мысленно с ними попрощался.

Как правильно давать в долг
Как правильно давать в долг
freepik.com

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Не давайте в долг большие суммы. Если станете одалживать по мелочи, то и сокрушаться будете не так нервно. Кстати, небольшая сумма даст возможность проверить человека, вернет ли он финансовый долг. Если же ваш знакомый снова к вам обращается с просьбой выручить, не стесняйтесь ему напомнить об уже имеющихся долговых обязательствах. Учитесь говорить «нет».

Не давайте денег только из чувства жалости, иногда ваш родственник может этим воспользоваться. Если у вас просят одолжить очень крупную сумму – вы можете смело направить человека в банк, там на разных условиях готовы выделить любую сумму.

Как правильно давать в долг
Как правильно давать в долг
freepik.com

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Не забывайте и о своих интересах: хватит ли вам семейного бюджета до следующей зарплаты? Трезво оценивайте свои финансовые возможности.

К вам обратился лучший друг за помощью? Поинтересуйтесь на какие цели ему нужны денежные средства, если у него действительно форс-мажорные обстоятельства, то ему наверняка без вашей поддержки не обойтись.

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Источник: Ivonа bigmir)net

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