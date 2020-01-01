Какие запахи привлекут в квартиру счастье и гармонию, а также создадут теплую атмосферу .

Какие запахи привлекут в дом счастье, любовь и деньги freepik.com

Читай также: Можно ли выбрасывать банковскую карту

Жители восточных стран неспроста любят ароматерапию. Они считают, что запахи благосклонно влияют на энергию и привлечение различных житейских благ.

В нашей стране также заботятся о домашнем уюте - не только созданием комфортных бытовых условий, но и хорошей аурой в жилище, которая будет завлекать финансовые благосостояние и гармонию между близкими.

Какие запахи привлекут в дом счастье, любовь и деньги freepik.com

Специалисты фен-шуй говорят, что привлечь в квартиру счастье и создать атмосферу удовольствия помогут эфирные масла с запахом апельсина. Если же вы хотите, чтобы в вашем доме всегда водились деньги, то в этом вопросе помогут запахи сосны и хвои.

Чтобы в доме не задерживалась негативная энергия нужен запах камфоры.

Какие запахи привлекут в дом счастье, любовь и деньги freepik.com

Читай также: Эти правила научат вас экономить деньги

Хотите видеть спокойных домочадцев? Тогда запаситесь лавандой, ее запах успокаивает. Для контроля эмоций отлично подойдет аромат лимонов.

Какие запахи привлекут в дом счастье, любовь и деньги freepik.com

Наладить отношения и подарить гармонию между близким помогут яркие ароматы лесных ягод. Если только строите отношения, используйте эфирные масла орхидеи и розы.

Какие запахи привлекут в дом счастье, любовь и деньги freepik.com

В вашем доме всегда будет семейное счастье, если в комнатах будут теплые и сладковатые ароматы ванили и корицы. Кстати, Ivona рассказывала, кому нельзя пить кофе с корицей

Какие запахи привлекут в дом счастье, любовь и деньги freepik.com

Тебе будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.