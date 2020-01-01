Какие запахи привлекут в дом счастье, любовь и деньги
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Жители восточных стран неспроста любят ароматерапию. Они считают, что запахи благосклонно влияют на энергию и привлечение различных житейских благ.
В нашей стране также заботятся о домашнем уюте - не только созданием комфортных бытовых условий, но и хорошей аурой в жилище, которая будет завлекать финансовые благосостояние и гармонию между близкими.
Чтобы в доме не задерживалась негативная энергия нужен запах камфоры.
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Хотите видеть спокойных домочадцев? Тогда запаситесь лавандой, ее запах успокаивает. Для контроля эмоций отлично подойдет аромат лимонов.
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