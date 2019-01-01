Эфирные масла используют в быту, косметических средствах и даже в медицине.

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Многие любят расслабляться в ванной, добавив в воду пару капель эфирного масла. Или применяют используете ароматические масла для ухода за телом. Оказывается, эфирные масла не так безопасны.

Что такое эфирное масло?

Эфирное масло - это концентрированная, летучая смесь душистых веществ, получаемая из растительных материалов путем отжима, экстракции, дистилляции. Эфирные масла часто имеют гораздо более сильный запах, чем растения, из которых они происходят, и содержат более высокие уровни активных ингредиентов. Это связано с количеством растительных веществ, необходимых для производства эфирного масла.



Какие эфирные масла опасны для здоровья depositphotos.com

Для чего используются эфирные масла?

Хотя ароматерапия практиковалась веками в различных культурах, она еще не была должным образом оценена с точки зрения медицинской эффективности. Тем не менее, он остается популярной дополнительной терапией для оказания помощи при определенных состояниях здоровья. Эфирное масло обладает антисептическими, противовоспалительными и анальгезирующими свойствами. Почти все эфирные масла оказывают положительное воздействие на психоэмоциональное состояние организма, стимулируют обмен веществ и повышение иммунитета.

Какова опасность эфирных масел?

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Компании-производители эфирных масел и их дистрибьюторы заявляют, что эфирные масла являются “натуральными“ и, следовательно, “безопасными для употребления“. Эфирные масла небезопасны. Западно-австралийский информационный центр зафиксировал рост отравлений у детей из-за эфирных масел. Поэтому важно, чтобы эфирные масла хранились в недоступном для детей месте. Также нужно следить за пропорциями, если используете эфирные масла. Ведь использование неразбавленных эфирных масел может вызвать раздражение или ожог. У некоторых людей также может развиться аллергическая реакция и кожная сыпь.



Какие эфирные масла опасны для здоровья depositphotos.com

Перечень опасных эфирных масел:

Рута душистая

Мята болотная

Арника

Лебеда

Полынь горькая

Семена аниса

Амброзия

Аир обыкновенный

Сассафрас бразильский

Чабер садовый, чабер горный

Яборанди.

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