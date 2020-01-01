Можно ли выбрасывать банковскую карту
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В наше время практически каждый человек является клиентом какого-то банка, которому выдали одну или даже несколько пластиковых карт.
Что же делать с картой, если срок пользования кредитной карты закончился?
Спешим заверить, что выбрасывать ее ни в коем случае нельзя. Рассказываем – почему.
Лучше будет, если банковский сотрудник сам уничтожит карту при вас – разрежет ножницами или же утилизирует через специальный шредер. Скорей всего, вам выдадут новую карту, или «перебросят» остаток с одного счета на другой ваш счет.
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Не забывайте, что на большинстве карт указаны ваши персональные данные. Такой информацией могут легко воспользоваться мошенники, если вы выбросите такую карту в мусорное ведро. Аферисты сейчас разработали много различных схем, как сделать так, чтобы обвести доверчивых людей вокруг пальца.
Дельцы могут вам позвонить и представиться работниками банка, зная хоть немного информации о вас – они будут очень убедительны, вы можете потерять бдительность и выдать им коды и пароли, после чего вы лишитесь своих сбережений.
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