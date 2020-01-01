Что делать с банковской картой, если у нее закончился срок пользования .

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В наше время практически каждый человек является клиентом какого-то банка, которому выдали одну или даже несколько пластиковых карт.

Что же делать с картой, если срок пользования кредитной карты закончился?

Спешим заверить, что выбрасывать ее ни в коем случае нельзя. Рассказываем – почему.

Можно ли выбрасывать банковскую карту freepik.com

Как правило, пластиковая банковская карта используется не только для снятия наличных денег и безналичного расчета в магазинах, но к ней еще обязательно будет привязан ваш банковский счет. Выходит следующее: срок карты истек, а счет в банке все ровно открыт. Вам нужно обязательно обратиться в банк, потому что с вас могут взымать дополнительные комиссии за счет и эту карту.

Лучше будет, если банковский сотрудник сам уничтожит карту при вас – разрежет ножницами или же утилизирует через специальный шредер. Скорей всего, вам выдадут новую карту, или «перебросят» остаток с одного счета на другой ваш счет.

Можно ли выбрасывать банковскую карту freepik.com

Если же закончился срок не дебетовой, а кредитной карты или карты с лимитом овердрафта, то нести ее в банк нужно обязательно. Там же стоит узнать, если по карте какая-либо задолженность. Только после ее погашения с картой можно прощаться.

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Не забывайте, что на большинстве карт указаны ваши персональные данные. Такой информацией могут легко воспользоваться мошенники, если вы выбросите такую карту в мусорное ведро. Аферисты сейчас разработали много различных схем, как сделать так, чтобы обвести доверчивых людей вокруг пальца.

Дельцы могут вам позвонить и представиться работниками банка, зная хоть немного информации о вас – они будут очень убедительны, вы можете потерять бдительность и выдать им коды и пароли, после чего вы лишитесь своих сбережений.

Можно ли выбрасывать банковскую карту freepik.com

Так что будьте начеку! Не забывайте следить за сроками использования ваших карт. Кстати, ранее Ivona рассказывала, какие способы помогают экономить ваш бюджет.

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