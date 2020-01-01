Лунный календарь для комнатных растений на июль 2020
Как ухаживать за цветами по лунному календарю в июле 2020 года расскажет Ivona.
1 июля 2020 - растущая Луна в Скорпионе. Удачный день для всех видов работ с растениями.
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2 июля 2020 - растущая Луна в Стрельце. Благоприятны день для всех видов работ кроме полива и обрезки.
3 июля 2020 - растущая Луна в Стрельце. Сегодня можно выполнять любые манипуляции с домашними цветами и растениями. Особый успех ожидается в борьбе с вредителями и болезнями.
4 июля 2020 - растущая Луна в Козероге. Благоприятный день для пересадки и/или высадки луковичных.
5 июля 2020 - Полнолуние в Козероге. Пересадка запрещена. В этот день возможно внесение минеральных подкормок и удобрений, а также уборка засохших цветов и листочков.
6 июля 2020 - убывающая Луна в Козероге. Хороший день для пересадки растений.
7 июля 2020 - убывающая Луна в Водолее. Займитесь профилактическими работами и уборкой в своем домашнем саду.
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8 июля 2020 - убывающая Луна в Водолее. Посвятите день борьбе с вредителями и болезнями.
9 июля 2020 - убывающая Луна в Рыбах. Сегодня показаны полив и подкормка.
10 июля 2020 - убывающая Луна в Рыбах. Благоприятный день для полива и внесения минеральных удобрений.
11 июля 2020 - убывающая Луна в Овне. От пересадки растений в этот день следует воздержаться.
12-13 июля 2020 - убывающая Луна в Овне. Пересадка и перевалка растений противопоказаны.
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14 июля 2020 - убывающая Луна в Тельце. Возможны все виды работ, но будьте осторожны с чувствительными на убывающую Луну корнями растений.
15 июля 2020 - убывающая Луна в Тельце. Благоприятный день для пересадки и перевалки луковичных и клубневых.
16-18 июля 2020 - убывающая Луна в Близнецах. Сегодня пересадка возможна исключительно для вьющихся растений. Для других показаны рыхление почвы и профилактические работы против вредителей.
19 июля 2020 - убывающая Луна в Раке. Удачный день для всех видов процедур.
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20 июля 2020 - Новолуние в Раке. Пересадка возможна для растений, которым это необходимо.
21 июля 2020 - растущая Луна во Льве. Сегодня возможен лишь полив. Назначить водные процедуры стоит на раннее утро или поздний вечер.
22 июля 2020 - растущая Луна во Льве. Неблагоприятный день для пересадки.
23 июля 2020 - растущая Луна в Деве. В этот день стоит заняться защитой растений от прямых солнечных лучей.
24 июля 2020 - растущая Луна в Деве. Сегодня возможна лишь пересадка, другие процедуры стоит перенести на более благоприятный день.
25 июля 2020 - растущая Луна в Весах. Из водных процедур сегодня возможен лишь легкий душ. Пересадка и удобрение растений запрещены.
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26 июля 2020 - растущая Луна в Весах. Благоприятный день для проветривания и работ на открытом воздухе.
27-28 июля 2020 - растущая Луна в Скорпионе. Возможны любые виды работ на ваше усмотрение.
29 июля 2020 - растущая Луна в Стрельце. Этот день лучше всего посвятить борьбе с вредителями.
30 июля 2020 - растущая Луна в Стрельце. Из-за повышенной чувствительности растений, любые манипуляции с ними следует отложить.
31 июля 2020 - растущая Луна в Стрельце. Пересадка сегодня запрещена.
Ранее мы рассказывали, что и когда садить в июле 2020 согласно лунному календарю.
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