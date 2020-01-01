Полный график ухода за домашними растениями и цветами в жаркие июльские дни 2020 года.

Лунный календарь для комнатных растений на июль 2020 pinterest.com

Как ухаживать за цветами по лунному календарю в июле 2020 года расскажет Ivona.

1 июля 2020 - растущая Луна в Скорпионе. Удачный день для всех видов работ с растениями.

Лунный календарь для комнатных растений на июль 2020 pinterest.com

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2 июля 2020 - растущая Луна в Стрельце. Благоприятны день для всех видов работ кроме полива и обрезки.

3 июля 2020 - растущая Луна в Стрельце. Сегодня можно выполнять любые манипуляции с домашними цветами и растениями. Особый успех ожидается в борьбе с вредителями и болезнями.

4 июля 2020 - растущая Луна в Козероге. Благоприятный день для пересадки и/или высадки луковичных.

5 июля 2020 - Полнолуние в Козероге. Пересадка запрещена. В этот день возможно внесение минеральных подкормок и удобрений, а также уборка засохших цветов и листочков.

6 июля 2020 - убывающая Луна в Козероге. Хороший день для пересадки растений.

7 июля 2020 - убывающая Луна в Водолее. Займитесь профилактическими работами и уборкой в своем домашнем саду.

Лунный календарь для комнатных растений на июль 2020 pinterest.com

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8 июля 2020 - убывающая Луна в Водолее. Посвятите день борьбе с вредителями и болезнями.

9 июля 2020 - убывающая Луна в Рыбах. Сегодня показаны полив и подкормка.

10 июля 2020 - убывающая Луна в Рыбах. Благоприятный день для полива и внесения минеральных удобрений.

11 июля 2020 - убывающая Луна в Овне. От пересадки растений в этот день следует воздержаться.

12-13 июля 2020 - убывающая Луна в Овне. Пересадка и перевалка растений противопоказаны.

Лунный календарь для комнатных растений на июль 2020 pinterest.com

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14 июля 2020 - убывающая Луна в Тельце. Возможны все виды работ, но будьте осторожны с чувствительными на убывающую Луну корнями растений.

15 июля 2020 - убывающая Луна в Тельце. Благоприятный день для пересадки и перевалки луковичных и клубневых.

16-18 июля 2020 - убывающая Луна в Близнецах. Сегодня пересадка возможна исключительно для вьющихся растений. Для других показаны рыхление почвы и профилактические работы против вредителей.

19 июля 2020 - убывающая Луна в Раке. Удачный день для всех видов процедур.

Лунный календарь для комнатных растений на июль 2020 pinterest.com

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20 июля 2020 - Новолуние в Раке. Пересадка возможна для растений, которым это необходимо.

21 июля 2020 - растущая Луна во Льве. Сегодня возможен лишь полив. Назначить водные процедуры стоит на раннее утро или поздний вечер.

22 июля 2020 - растущая Луна во Льве. Неблагоприятный день для пересадки.

23 июля 2020 - растущая Луна в Деве. В этот день стоит заняться защитой растений от прямых солнечных лучей.

24 июля 2020 - растущая Луна в Деве. Сегодня возможна лишь пересадка, другие процедуры стоит перенести на более благоприятный день.

25 июля 2020 - растущая Луна в Весах. Из водных процедур сегодня возможен лишь легкий душ. Пересадка и удобрение растений запрещены.

Лунный календарь для комнатных растений на июль 2020 pinterest.com

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26 июля 2020 - растущая Луна в Весах. Благоприятный день для проветривания и работ на открытом воздухе.

27-28 июля 2020 - растущая Луна в Скорпионе. Возможны любые виды работ на ваше усмотрение.

29 июля 2020 - растущая Луна в Стрельце. Этот день лучше всего посвятить борьбе с вредителями.

30 июля 2020 - растущая Луна в Стрельце. Из-за повышенной чувствительности растений, любые манипуляции с ними следует отложить.

31 июля 2020 - растущая Луна в Стрельце. Пересадка сегодня запрещена.

Лунный календарь для комнатных растений на июль 2020 pinterest.com

Ранее мы рассказывали, что и когда садить в июле 2020 согласно лунному календарю.

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