Какие заготовки и в какой месяц делать?

Сезон заготовки овощей, фруктов и зелени на зиму длится семь месяцев: с мая по ноябрь (включительно). О том, когда и какие продукты нужно заготавливать, расскажет Ivona.

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Конечно, современные супермаркеты предлагают свежие фрукты и овощи круглый год, однако наибольшую пользу можно получить лишь тогда, когда эти продукты употребляются или заготавливаются в сезон созревания. Тогда из них можно получить наибольшее количество полезных микроэлементов и витаминов.

Зимние заготовки можно условно разделить на пять видов:

консервирование

сушка

заморозка

квашение

засаливание.

Особую роль в сохранении вкусовых качеств и полезных веществ в овощах, фруктах и зелени играет не только способ заготовки на зиму, но и период, когда она была совершена. Поэтому очень удобно иметь при себе календарь заготовок на зиму, чтобы точно знать, когда и какой овощ или фрукт пора готовить к сезону холодов.

Календарь заготовок на зиму (по месяцам) pinterest.com

Май

Неспроста последний весенний месяц называют “травником“: в это время зреет зелень, появляются первые ягоды и “майские“ грибы. В мае можно сделать на зиму следующие заготовки: заморозка зелени, засол укропа и петрушки, консервирование ягодных компотов и варенья, кабачков, грибов, сбор и высушивание лекарственных трав и растений.

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Начало активного периода консервации. С первыми жаркими днями приходит урожай сезонных ягод (вишня, черешня, клубника, черная смородина, малина, абрикос) и первых овощей. В июне на зиму заготавливают: варенья, джемы и компоты из сезонных ягод и ранних яблок, консервированные кабачки (и различные салаты из них), а также молодой горошек (в стручках или очищенным). Все эти продукты также можно замораживать.

Календарь заготовок на зиму (по месяцам) pinterest.com

Июль

Самый разгар консервации, когда прилавки ломятся от обилия овощей и фруктов, а цены на них не кусаются, отпугивая покупателей. Чтобы все успеть в июле, придется сильно потрудиться, ведь в этот месяц на зиму заготавливают: консервацию из сезонных ягод (крыжовника, черники, смородины, вишни и пр.), ранних томатов и огурцов, зеленого горошка, а также различные салаты, суповые и борщевые заправки. Актуальна в июле и заготовка замороженных овощных смесей.

Август

Период активных зимних заготовок и консервации достигает своего пика. Консервируют, маринуют и солят в августе: сливы, яблоки, грибы, дыни и арбузы. Также в банки отправляются: кабачки, патиссоны и цукини, острый и болгарский перец, помидоры, огурцы, баклажаны, свекла, цветная капуста и фасоль. Их этих овощей умелые хозяйки также готовят различные салаты и заправки для супов и борщей. Последний месяц лета также является идеальным периодом для консервирования овощных соков, аджики, лечо, ткемали и кетчупов. В это же время появляется первая кукуруза, которую также при определенной сноровке можно заморозить или закатать на зиму.

Календарь заготовок на зиму (по месяцам) pinterest.com

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Сезон консервации выходит на финишную прямую и хозяйкам предстоит сделать последний рывок перед дальнейшими неспешными заготовками. В сентябре на зиму обычно заготавливают: салаты и овощные ассорти из томатов, огурцов, баклажан, перцев, капусты, консервация из яблок, груш, слив и винограда, соленья из грибов, десерты из яблок, арбузов, а также варенья и компоты из облепихи, брусники и клюквы. В сентябре также следует заняться заготовкой корней хрена.

Октябрь

В этом месяце стоимость свежих овощей и фруктов значительно увеличивается, что естественным образом снижает обороты процесса заготовок на зиму. Обычно в средине октября занимаются засолкой и закваской капусты, зеленых помидор, грибов, заморозка и консервация овощных салатов.

Календарь заготовок на зиму (по месяцам) pinterest.com

Ноябрь

Время, когда на прилавках еще доступные свежие продукты, а холодильники, кладовые и морозильные камеры буквально забитые аппетитным консервами и соленьями. В конце осени сезон заготовок заканчивается. Самым стойким хозяйкам остается лишь солить капусту и заготавливать тыкву (варенье, заморозка в пюре или кусочками).

Календарь заготовок на зиму

Заготовки на зиму Май Заморозка зелени, засол укропа и петрушки, консервирование ягодных компотов и варенья, кабачков, грибов, сбор и высушивание лекарственных трав и растений Июнь Консервация и заморозка сезонных ягод (вишня, черешня, клубника, черная смородина, малина, абрикос), ранних яблок, кабачков (и различных салатов из них), молодого горошка (в стручках или очищенным) Июль Консервация из сезонных ягод (крыжовника, черники, смородины, вишни и пр.), ранних томатов и огурцов, зеленого горошка, овощных салатов, суповых и борщевых заправок. Заготовка замороженных овощных смесей Август Консервация овощных соков, лечо, аджик, заправок для супов и борщей, овощных салатов. Консервация, маринование и соление: слив, яблок, грибов, дынь, арбузов, кабачков, патиссонов и цукини, острых и болгарских перцев, помидоров, огурцов, баклажанов, свеклы, цветной капусты и фасоли Сентябрь Заморозка, засолка и консервация: салатов и овощных ассорти, томатов, огурцов, баклажан, перцев, капусты, грибов и арбузов. Варенье и компоты из облепихи, брусники, клюквы, яблок, слив, груш и винограда Октябрь Соленые и квашеные зеленые помидоры, белокачанная капуста, грибы, заморозка и консервация овощных салатов и ассорти Ноябрь Квашенная (соленая) белокачанная капуста, заморозка и консервация из тыквы (пюре или кусочками)

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