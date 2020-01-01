Календарь заготовок на зиму (по месяцам)
Сезон заготовки овощей, фруктов и зелени на зиму длится семь месяцев: с мая по ноябрь (включительно). О том, когда и какие продукты нужно заготавливать, расскажет Ivona.
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Конечно, современные супермаркеты предлагают свежие фрукты и овощи круглый год, однако наибольшую пользу можно получить лишь тогда, когда эти продукты употребляются или заготавливаются в сезон созревания. Тогда из них можно получить наибольшее количество полезных микроэлементов и витаминов.
Зимние заготовки можно условно разделить на пять видов:
- консервирование
- сушка
- заморозка
- квашение
- засаливание.
Особую роль в сохранении вкусовых качеств и полезных веществ в овощах, фруктах и зелени играет не только способ заготовки на зиму, но и период, когда она была совершена. Поэтому очень удобно иметь при себе календарь заготовок на зиму, чтобы точно знать, когда и какой овощ или фрукт пора готовить к сезону холодов.
- Май
Неспроста последний весенний месяц называют “травником“: в это время зреет зелень, появляются первые ягоды и “майские“ грибы. В мае можно сделать на зиму следующие заготовки: заморозка зелени, засол укропа и петрушки, консервирование ягодных компотов и варенья, кабачков, грибов, сбор и высушивание лекарственных трав и растений.
Читай также: Как хранить яблоки на зиму в домашних условияхИюнь
Начало активного периода консервации. С первыми жаркими днями приходит урожай сезонных ягод (вишня, черешня, клубника, черная смородина, малина, абрикос) и первых овощей. В июне на зиму заготавливают: варенья, джемы и компоты из сезонных ягод и ранних яблок, консервированные кабачки (и различные салаты из них), а также молодой горошек (в стручках или очищенным). Все эти продукты также можно замораживать.
- Июль
Самый разгар консервации, когда прилавки ломятся от обилия овощей и фруктов, а цены на них не кусаются, отпугивая покупателей. Чтобы все успеть в июле, придется сильно потрудиться, ведь в этот месяц на зиму заготавливают: консервацию из сезонных ягод (крыжовника, черники, смородины, вишни и пр.), ранних томатов и огурцов, зеленого горошка, а также различные салаты, суповые и борщевые заправки. Актуальна в июле и заготовка замороженных овощных смесей.
- Август
Период активных зимних заготовок и консервации достигает своего пика. Консервируют, маринуют и солят в августе: сливы, яблоки, грибы, дыни и арбузы. Также в банки отправляются: кабачки, патиссоны и цукини, острый и болгарский перец, помидоры, огурцы, баклажаны, свекла, цветная капуста и фасоль. Их этих овощей умелые хозяйки также готовят различные салаты и заправки для супов и борщей. Последний месяц лета также является идеальным периодом для консервирования овощных соков, аджики, лечо, ткемали и кетчупов. В это же время появляется первая кукуруза, которую также при определенной сноровке можно заморозить или закатать на зиму.
Читай также: Ароматные шампиньоны: Полезные секреты домашней заморозкиСентябрь
Сезон консервации выходит на финишную прямую и хозяйкам предстоит сделать последний рывок перед дальнейшими неспешными заготовками. В сентябре на зиму обычно заготавливают: салаты и овощные ассорти из томатов, огурцов, баклажан, перцев, капусты, консервация из яблок, груш, слив и винограда, соленья из грибов, десерты из яблок, арбузов, а также варенья и компоты из облепихи, брусники и клюквы. В сентябре также следует заняться заготовкой корней хрена.
- Октябрь
В этом месяце стоимость свежих овощей и фруктов значительно увеличивается, что естественным образом снижает обороты процесса заготовок на зиму. Обычно в средине октября занимаются засолкой и закваской капусты, зеленых помидор, грибов, заморозка и консервация овощных салатов.
- Ноябрь
Время, когда на прилавках еще доступные свежие продукты, а холодильники, кладовые и морозильные камеры буквально забитые аппетитным консервами и соленьями. В конце осени сезон заготовок заканчивается. Самым стойким хозяйкам остается лишь солить капусту и заготавливать тыкву (варенье, заморозка в пюре или кусочками).
Календарь заготовок на зиму
|Заготовки на зиму
|Май
|Заморозка зелени, засол укропа и петрушки, консервирование ягодных компотов и варенья, кабачков, грибов, сбор и высушивание лекарственных трав и растений
|Июнь
|Консервация и заморозка сезонных ягод (вишня, черешня, клубника, черная смородина, малина, абрикос), ранних яблок, кабачков (и различных салатов из них), молодого горошка (в стручках или очищенным)
|Июль
|Консервация из сезонных ягод (крыжовника, черники, смородины, вишни и пр.), ранних томатов и огурцов, зеленого горошка, овощных салатов, суповых и борщевых заправок. Заготовка замороженных овощных смесей
|Август
|Консервация овощных соков, лечо, аджик, заправок для супов и борщей, овощных салатов. Консервация, маринование и соление: слив, яблок, грибов, дынь, арбузов, кабачков, патиссонов и цукини, острых и болгарских перцев, помидоров, огурцов, баклажанов, свеклы, цветной капусты и фасоли
|Сентябрь
|Заморозка, засолка и консервация: салатов и овощных ассорти, томатов, огурцов, баклажан, перцев, капусты, грибов и арбузов. Варенье и компоты из облепихи, брусники, клюквы, яблок, слив, груш и винограда
|Октябрь
|Соленые и квашеные зеленые помидоры, белокачанная капуста, грибы, заморозка и консервация овощных салатов и ассорти
|Ноябрь
|Квашенная (соленая) белокачанная капуста, заморозка и консервация из тыквы (пюре или кусочками)
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