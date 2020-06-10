Расписание посевов в самый разгар лета.

Посевной календарь на июль 2020 (по дням): Что посадить? pinterest.com

Составить график работ в саду и огороде в июле 2020 года поможет Ivona.

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1 июля 2020 - заготовка лекарственных растений, посев семян зелени (петрушка, укроп, шпинат, базилик и пр.)

2 июля 2020 - посев зеленых культур и лука на перо. Полив и обрезка растений запрещены.

3 июля 2020 - день благоприятен для высадки огурцов, помидор, капусты, перца, тыквы и кабачков. Возможно внесение минеральных удобрений.

4 июля 2020 - продолжается посев капусты. Показана борьба с вредителями. А также сбор корней лекарственных растений.

5 июля 2020 - неблагоприятный день для работ в саду или огороде.

Посевной календарь на июль 2020 (по дням): Что посадить? pinterest.com

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6 июля 2020 - продолжайте работы за 4 июля.

7 июля 2020 - сбор семян и плодов чеснока. Высадка новых растений и полив противопоказаны.

8 июля 2020 - сбор плодов огурцов, помидор, перца и бахчевых. Обрезка зелени не для хранения.

9 июля 2020 - высадка рассады кабачков и тыквы, посадка картофеля. Показан умеренный полив, обрезка и обработка растений химическими средствами запрещены.

10 июля 2020 - высадка рассады и посев семян практически всех овощных культур. Показана заготовка лиственных лекарственных растений.

Посевной календарь на июль 2020 (по дням): Что посадить? pinterest.com

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11-13 июля 2020 - в эти дни возможны лишь сбор плодов растений (огурцы, помидоры, капуста, перец, зелень, бахчевые) и борьба с вредителями.

14-15 июля 2020 - посев капусты и бахчевых. Благоприятный день для внесения органических удобрений.

16-18 июля 2020 - сбор корнеплодов для хранения, посев зелени и пряных трав. Пересадка, полив и подкормки запрещены.

19-21 июля 2020 - от любых работ в огороде и саду стоит воздержаться.

22 июля 2020 - сбор картофеля и лука; посев и посадка большинства культур запрещена.

Посевной календарь на июль 2020 (по дням): Что посадить? pinterest.com

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23-24 июля 2020 - посев и сбор зелени, лекарственных трав и растений. Также возможен полив и внесение органических удобрений.

25-26 июля 2020 - посадка картофеля и лука. Прививка и обработка растений химическими веществами запрещена.

27 июля 2020 - посев и сбор зелени для быстрого употребления. Не рекомендуется сбор картофеля для длительного хранения.

28 июля 2020 - высадка рассады цветной капусты и посев редиса. Показан полив и подкормка.

29-31 июля 2020 - неблагоприятный период для полива. Рекомендуется сбор урожая овощей и плодов лекарственных растений.

Посевной календарь на июль 2020 года

Растения Число июля 2020 года Огурцы и помидоры 3, 8, 10, 12, 15 Капуста (пекинская, белокочанная) 3, 10, 12, 14, 15 Картофель 21, 22, 30, 31 Лук (все сорта) 21, 22, 25, 26, 30 Перец 3, 8, 10, 12, 14, 15 Бахчевые 8, 10, 12, 14, 16 Зелень и пряности 8-10, 12, 13, 16 Цветы - Кабачки и тыква 3, 9, 10, 12, 13, 16 Плодовые и декоративные деревья - Корнеплоды 20, 25, 26, 31 Плодовые и декоративные кустарники -

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