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Посевной календарь на июль 2020 (по дням): Что посадить?

Спецтема: Астрология
Комментариев: 1
Расписание посевов в самый разгар лета.
Посевной календарь на июль 2020 (по дням): Что посадить?
Посевной календарь на июль 2020 (по дням): Что посадить?
pinterest.com

Составить график работ в саду и огороде в июле 2020 года поможет Ivona.

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1 июля 2020 - заготовка лекарственных растений, посев семян зелени (петрушка, укроп, шпинат, базилик и пр.)

2 июля 2020 - посев зеленых культур и лука на перо. Полив и обрезка растений запрещены.

3 июля 2020 - день благоприятен для высадки огурцов, помидор, капусты, перца, тыквы и кабачков. Возможно внесение минеральных удобрений.

4 июля 2020 - продолжается посев капусты. Показана борьба с вредителями. А также сбор корней лекарственных растений.

5 июля 2020 - неблагоприятный день для работ в саду или огороде.

Посевной календарь на июль 2020 (по дням): Что посадить?
Посевной календарь на июль 2020 (по дням): Что посадить?
pinterest.com

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6 июля 2020 - продолжайте работы за 4 июля.

7 июля 2020 - сбор семян и плодов чеснока. Высадка новых растений и полив противопоказаны.

8 июля 2020 - сбор плодов огурцов, помидор, перца и бахчевых. Обрезка зелени не для хранения.

9 июля 2020 - высадка рассады кабачков и тыквы, посадка картофеля. Показан умеренный полив, обрезка и обработка растений химическими средствами запрещены.

10 июля 2020 - высадка рассады и посев семян практически всех овощных культур. Показана заготовка лиственных лекарственных растений.

Посевной календарь на июль 2020 (по дням): Что посадить?
Посевной календарь на июль 2020 (по дням): Что посадить?
pinterest.com

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11-13 июля 2020 - в эти дни возможны лишь сбор плодов растений (огурцы, помидоры, капуста, перец, зелень, бахчевые) и борьба с вредителями.

14-15 июля 2020 - посев капусты и бахчевых. Благоприятный день для внесения органических удобрений.

16-18 июля 2020 - сбор корнеплодов для хранения, посев зелени и пряных трав. Пересадка, полив и подкормки запрещены.

19-21 июля 2020 - от любых работ в огороде и саду стоит воздержаться.

22 июля 2020 - сбор картофеля и лука; посев и посадка большинства культур запрещена.

Посевной календарь на июль 2020 (по дням): Что посадить?
Посевной календарь на июль 2020 (по дням): Что посадить?
pinterest.com

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23-24 июля 2020 - посев и сбор зелени, лекарственных трав и растений. Также возможен полив и внесение органических удобрений.

25-26 июля 2020 - посадка картофеля и лука. Прививка и обработка растений химическими веществами запрещена.

27 июля 2020 - посев и сбор зелени для быстрого употребления. Не рекомендуется сбор картофеля для длительного хранения.

28 июля 2020 - высадка рассады цветной капусты и посев редиса. Показан полив и подкормка.

29-31 июля 2020 - неблагоприятный период для полива. Рекомендуется сбор урожая овощей и плодов лекарственных растений.

Посевной календарь на июль 2020 года

РастенияЧисло июля 2020 года
Огурцы и помидоры3, 8, 10, 12, 15
Капуста (пекинская, белокочанная)3, 10, 12, 14, 15
Картофель21, 22, 30, 31
Лук (все сорта)21, 22, 25, 26, 30
Перец3, 8, 10, 12, 14, 15
Бахчевые8, 10, 12, 14, 16
Зелень и пряности8-10, 12, 13, 16
Цветы-
Кабачки и тыква3, 9, 10, 12, 13, 16
Плодовые и декоративные деревья-
Корнеплоды20, 25, 26, 31
Плодовые и декоративные кустарники-

 

Ранее мы рассказывали, какие комнатные растения обладают положительной или отрицательной энергетикой.

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Теги: посевной календарь, посев, сад и огород, овощи и фрукты, лето 2020
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Источник: ivona)bigmir.net

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Комментариев (1)
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Michael2811    10.06.2020, 20:01
Оценка:  -22
Michael2811
Первым делом сажайте Порошенко.......................
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