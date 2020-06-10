Посевной календарь на июль 2020 (по дням): Что посадить?
Составить график работ в саду и огороде в июле 2020 года поможет Ivona.
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1 июля 2020 - заготовка лекарственных растений, посев семян зелени (петрушка, укроп, шпинат, базилик и пр.)
2 июля 2020 - посев зеленых культур и лука на перо. Полив и обрезка растений запрещены.
3 июля 2020 - день благоприятен для высадки огурцов, помидор, капусты, перца, тыквы и кабачков. Возможно внесение минеральных удобрений.
4 июля 2020 - продолжается посев капусты. Показана борьба с вредителями. А также сбор корней лекарственных растений.
5 июля 2020 - неблагоприятный день для работ в саду или огороде.
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6 июля 2020 - продолжайте работы за 4 июля.
7 июля 2020 - сбор семян и плодов чеснока. Высадка новых растений и полив противопоказаны.
8 июля 2020 - сбор плодов огурцов, помидор, перца и бахчевых. Обрезка зелени не для хранения.
9 июля 2020 - высадка рассады кабачков и тыквы, посадка картофеля. Показан умеренный полив, обрезка и обработка растений химическими средствами запрещены.
10 июля 2020 - высадка рассады и посев семян практически всех овощных культур. Показана заготовка лиственных лекарственных растений.
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11-13 июля 2020 - в эти дни возможны лишь сбор плодов растений (огурцы, помидоры, капуста, перец, зелень, бахчевые) и борьба с вредителями.
14-15 июля 2020 - посев капусты и бахчевых. Благоприятный день для внесения органических удобрений.
16-18 июля 2020 - сбор корнеплодов для хранения, посев зелени и пряных трав. Пересадка, полив и подкормки запрещены.
19-21 июля 2020 - от любых работ в огороде и саду стоит воздержаться.
22 июля 2020 - сбор картофеля и лука; посев и посадка большинства культур запрещена.
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23-24 июля 2020 - посев и сбор зелени, лекарственных трав и растений. Также возможен полив и внесение органических удобрений.
25-26 июля 2020 - посадка картофеля и лука. Прививка и обработка растений химическими веществами запрещена.
27 июля 2020 - посев и сбор зелени для быстрого употребления. Не рекомендуется сбор картофеля для длительного хранения.
28 июля 2020 - высадка рассады цветной капусты и посев редиса. Показан полив и подкормка.
29-31 июля 2020 - неблагоприятный период для полива. Рекомендуется сбор урожая овощей и плодов лекарственных растений.
Посевной календарь на июль 2020 года
|Растения
|Число июля 2020 года
|Огурцы и помидоры
|3, 8, 10, 12, 15
|Капуста (пекинская, белокочанная)
|3, 10, 12, 14, 15
|Картофель
|21, 22, 30, 31
|Лук (все сорта)
|21, 22, 25, 26, 30
|Перец
|3, 8, 10, 12, 14, 15
|Бахчевые
|8, 10, 12, 14, 16
|Зелень и пряности
|8-10, 12, 13, 16
|Цветы
|-
|Кабачки и тыква
|3, 9, 10, 12, 13, 16
|Плодовые и декоративные деревья
|-
|Корнеплоды
|20, 25, 26, 31
|Плодовые и декоративные кустарники
|-
Ранее мы рассказывали, какие комнатные растения обладают положительной или отрицательной энергетикой.
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