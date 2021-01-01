Эксперты рассказали, как заметить возникшие симптомы воспаления щитовидной железы.

Как после COVID-19 проявляется воспаление щитовидной железы freepik.com

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Специалисты в области здоровья и представители науки сообщают, что после вирусных инфекций, включая грипп и коронавирус, может развиться воспаление щитовидной железы, принимающее форму подострого тиреоидита.

Что такое подострый тиреоидит? Это негнойное воспаление щитовидной железы, которое может возникнуть как последствие вирусных инфекций верхних дыхательных путей.

Специализированное издание Журнал клинической эндокринологии и метаболизма (Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism) пишет, что с этим нарушением столкнулась часть заболевших коронавирусом пациентов, которые не имели проблем с щитовидной железой до COVID-19.

Как после COVID-19 проявляется воспаление щитовидной железы freepik.com

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Ученые призывают всех, кто выздоровел от коронавирусной инфекции следить за самочувствием, так своевременно можно будет заметить возникшие симптомы воспаления щитовидной железы.

Какие именно жалобы могут возникнуть?

Возможные симптомы подострого тиреоидита. Чтобы определить патологию, важно учитывать болезненные ощущения в области щитовидки – они могут нарастать постепенно или возникать внезапно.

Предвестником заболевания становятся следующие симптомы: нервозность, учащенное сердцебиение, повышенная чувствительность к теплу. Позже могут появляться усталость, запоры, зябкость.

Как после COVID-19 проявляется воспаление щитовидной железы freepik.com

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Подострый или поствирусный тиреоидит делится на три фазы: начальная тиреотоксическая фаза, за которой следует состояние гипотиреоза, а затем – восстановление функции щитовидной железы, способное занять несколько недель или месяцев.

Симптомов, которые позволяют определить воспаление щитовидной железы, возникшую после перенесенного коронавируса:

боль в передней части шеи,

болезненность при легком надавливании на щитовидную железу,

высокая температура,

слабость и утомляемость,

раздражительность,

потеря веса,

потливость,

диарея,

тремор.

Как после COVID-19 проявляется воспаление щитовидной железы freepik.com

Существует несколько потенциальных периферических и центральных механизмов, посредством которых инфекция COVID-19 может привести к подострому тиреоидиту. Особенно подвержены ему женщины среднего возраста, — сообщают профессора.

Ученые подчеркивают, что раннее распознавание и своевременная противовоспалительная терапия успешно помогают справиться с данной проблемой. Если у вас появились такие симптомы – обращайтесь к врачу, не откладывайте поход к специалисту!

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