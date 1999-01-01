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5 худших ошибок при чистке зубов – стоматолог

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Специалист отметил главные ошибки во время гигиены полости рта .
5 худших ошибок при чистке зубов – стоматолог
5 худших ошибок при чистке зубов – стоматолог
freepik.com

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В немецком журнале Focus стоматолог Маркус Фелбер рассказал о пяти ошибках, допускающих при чистке зубов.

Врач не рекомендует чистить зубы после приема пищи. Дело в том, что это мешает образоваться специальной пленке, помогающей защитить эмаль зуба.

5 худших ошибок при чистке зубов – стоматолог
5 худших ошибок при чистке зубов – стоматолог
freepik.com

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Вторая ошибка касается непосредственно самого способа чистить зубы. Стоматолог Фелбер призывает людей прекратить водить щеткой от десен к зубам. Так можно повредить слизистую, даже если щетина у щетки мягкая. Вместо этого нужно водить щеткой горизонтально вправо и влево.

5 худших ошибок при чистке зубов – стоматолог
5 худших ошибок при чистке зубов – стоматолог
freepik.com

Также специалист говорит, что одна из распространенных ошибок – чистка зубов после яблока. Если повредить специальную оболочку на эмали, человек делает ее беззащитной перед кислотой, содержащую в этом фрукте.

5 худших ошибок при чистке зубов – стоматолог
5 худших ошибок при чистке зубов – стоматолог
freepik.com

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Еще одна ошибка касается средств очистки. По мнению стоматолога отбеливающие пасты несут вред. Это касается и народного средства – соды, она может навредить эмали.  

Заключительная рекомендация из этого списка – это зубная нить. Вернее, ее отсутствие. Зубной врач рекомендует использовать нить каждый день. Она поможет укрепить здоровье зубов, и добраться в те места, где щетка не доходит.

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Теги: зубы, стоматолог, чиста зубов, здоровье, эмаль
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Источник: ivonа bigmir)net

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