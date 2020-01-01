Как избежать осложнений при ОРВИ – медики
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На данный момент в нашей стране кроме коронавируса наблюдаются случаи обычных сезонных ОРВИ. Как известно, данные заболевания поражают в первую очередь слизистые оболочки верхних дыхательных путей.
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Процесс протекания первых дней ОРВИ выглядит так: болезнь поражает нос, потом распространяется на горло, гортань и околоносовые пазухи.
Врачи перечислили, какие симптомы говорят о наличии ОРВИ и объяснили, как справиться с болезнью в начале, чтобы избежать осложнений.
Симптомы ОРВИ
Первые симптомы заболевания обычно появляются в течении двух суток после заражения. Обычно это:
- Кашель
- Боль в горле
- Насморк
- Чихание
- Головная боль
- Температура (обычно умеренно повышенная)
Как показывает статистика, эти симптомы начинают исчезать уже через 5-7 дней. Кстати, при гриппе бывают похожие признаки, но они обычно более сильные и болезнь проявляется внезапно и острее. Некоторые из причисленных симптомов могут сохраняться до трех недель, а также ОРВИ опасно тем, что у человека могут возникнуть осложнения.
Можно ли уберечься от заражения простудными заболеваниями?
Специфической профилактики от заражения ОРВИ нет, и самое важное – не давать болезни развиваться и поражать организм.
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В целях профилактики специалисты советуют следующее:
- Полноценно и сбалансированно питаться
- Закалять организм и выполнять хотя бы небольшие физические упражнения
- Правильно подбирать одежду и обувь, в соответствии с погодными условиями
- Снизить количество времени на улице в самую холодную пору
- Избегать мест скопления людей
- Придерживаться гигиенических и эпидемиологических правил
Если у вас есть какие-то симптомы – обращайтесь обязательно к своему врачу! Важно понимать, что некоторые жалобы могут сигнализировать и о других заболеваниях
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