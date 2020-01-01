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Как избежать осложнений при ОРВИ – медики

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Узнайте, как уберечься от заражения простудными заболеваниями .
Как избежать осложнений при ОРВИ – медики
Как избежать осложнений при ОРВИ – медики
freepik.com

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На данный момент в нашей стране кроме коронавируса наблюдаются случаи обычных сезонных ОРВИ.  Как известно, данные заболевания поражают в первую очередь слизистые оболочки верхних дыхательных путей.

Кстати, ранее Ivona рассказывала, почему постоянно мерзнут ноги и чем отличается боль в горле при простуде и COVID-19.

Как избежать осложнений при ОРВИ – медики
Как избежать осложнений при ОРВИ – медики
freepik.com

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Процесс протекания первых дней ОРВИ выглядит так: болезнь поражает нос, потом распространяется на горло, гортань и околоносовые пазухи.

Врачи перечислили, какие симптомы говорят о наличии ОРВИ и объяснили, как справиться с болезнью в начале, чтобы избежать осложнений.

Симптомы ОРВИ

Первые симптомы заболевания обычно появляются в течении двух суток после заражения. Обычно это:

  • Кашель
  • Боль в горле
  • Насморк
  • Чихание
  • Головная боль
  • Температура (обычно умеренно повышенная)

Как показывает статистика, эти симптомы начинают исчезать уже через 5-7 дней. Кстати, при гриппе бывают похожие признаки, но они обычно более сильные и болезнь проявляется внезапно и острее. Некоторые из причисленных симптомов могут сохраняться до трех недель, а также ОРВИ опасно тем, что у человека могут возникнуть осложнения.
Можно ли уберечься от заражения простудными заболеваниями?

Специфической профилактики от заражения ОРВИ нет, и самое важное – не давать болезни развиваться и поражать организм.

Как избежать осложнений при ОРВИ – медики
Как избежать осложнений при ОРВИ – медики
freepik.com

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В целях профилактики специалисты советуют следующее:

  • Полноценно и сбалансированно питаться
  • Закалять организм и выполнять хотя бы небольшие физические упражнения
  • Правильно подбирать одежду и обувь, в соответствии с погодными условиями
  • Снизить количество времени на улице в самую холодную пору
  • Избегать мест скопления людей
  • Придерживаться гигиенических и эпидемиологических правил

Если у вас есть какие-то симптомы – обращайтесь обязательно к своему врачу! Важно понимать, что некоторые жалобы могут сигнализировать и о других заболеваниях
 

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Теги: ОРВИ, грипп. карантин, здоровье, профилактика, симптомы
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Источник: ivonа bigmir)net

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