Узнайте, как уберечься от заражения простудными заболеваниями .

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На данный момент в нашей стране кроме коронавируса наблюдаются случаи обычных сезонных ОРВИ. Как известно, данные заболевания поражают в первую очередь слизистые оболочки верхних дыхательных путей.

Кстати, ранее Ivona рассказывала, почему постоянно мерзнут ноги и чем отличается боль в горле при простуде и COVID-19.

Как избежать осложнений при ОРВИ – медики freepik.com

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Процесс протекания первых дней ОРВИ выглядит так: болезнь поражает нос, потом распространяется на горло, гортань и околоносовые пазухи.

Врачи перечислили, какие симптомы говорят о наличии ОРВИ и объяснили, как справиться с болезнью в начале, чтобы избежать осложнений.

Симптомы ОРВИ

Первые симптомы заболевания обычно появляются в течении двух суток после заражения. Обычно это:

Кашель

Боль в горле

Насморк

Чихание

Головная боль

Температура (обычно умеренно повышенная)

Как показывает статистика, эти симптомы начинают исчезать уже через 5-7 дней. Кстати, при гриппе бывают похожие признаки, но они обычно более сильные и болезнь проявляется внезапно и острее. Некоторые из причисленных симптомов могут сохраняться до трех недель, а также ОРВИ опасно тем, что у человека могут возникнуть осложнения.

Можно ли уберечься от заражения простудными заболеваниями?

Специфической профилактики от заражения ОРВИ нет, и самое важное – не давать болезни развиваться и поражать организм.

Как избежать осложнений при ОРВИ – медики freepik.com

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В целях профилактики специалисты советуют следующее:

Полноценно и сбалансированно питаться

Закалять организм и выполнять хотя бы небольшие физические упражнения

Правильно подбирать одежду и обувь, в соответствии с погодными условиями

Снизить количество времени на улице в самую холодную пору

Избегать мест скопления людей

Придерживаться гигиенических и эпидемиологических правил

Если у вас есть какие-то симптомы – обращайтесь обязательно к своему врачу! Важно понимать, что некоторые жалобы могут сигнализировать и о других заболеваниях



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