Почему постоянно мерзнут ноги
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Как правило, обычно люди не придают большого значения замерзшим ногам. Вот только такая невнимательность, подчеркивают врачи, может привести к развитию серьезных заболеваний.
Ноги являются регулятором температуры всего тела. И с такой проблемой чаще всего сталкиваются в зимний и осенний период года, это связано с вклинением внешних температур.
Возможно, вы не знали, но если постоянно кутать ноги, они замерзают быстрее. Проблемы вегетативной нервной системы, сидение в неудобной позе и перенесенное обморожение в прошлом могут влиять на ощущение зябкости.
Кроме того, есть ряд болезней, сигнализирующие холодные ноги:
- Сахарный диабет
- Анемия
- Венозный застой
- Дерматит и т.д.
Для ликвидации неприятного симптома, следует проконсультироваться с врачом. Не откладывайте поход к специалисту!
Кстати, есть способы, которые помогут поддержать организм. Для начала — банальная закалка. Если вы понимаете, что мерзнете чрезмерно, начните закалять организм. Всегда обращайте внимание на погоду и избегайте тугой одежды и обуви, она может замедлять кровоток.
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Пересмотрите свои вредные привычки. Не ленитесь делать зарядку и выполнять физические упражнения с упором на низ туловища, чтобы разогнать кровь. В вашем меню должны быть обязательно белки, острые специи и приправы.
От кофе и крепкого чая лучше отказаться, замените эти напитки на травянистый чай. Специалисты также советуют делать ванночки с хвойным маслом и массировать ступни.
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