Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Врачи предупреждают – бывает аллергия на холод

Комментариев: 0
Узнайте, как определить, что у вас аллергия на низкую температуру .
Врачи предупреждают – бывает аллергия на холод
Врачи предупреждают – бывает аллергия на холод
freepik.com

Читай также: Тренер назвал секрет эффективной тренировки

Специалисты в области здоровья предупреждают, что у многих людей бывают аллергические реакции на холод, протекающая с симптомами в виде заложенности носа и зудом кожи.

Даже комфортная температура от +5 до +15 градусов, может вызвать негативную реакцию организма и даже смерть, пишут СМИ со ссылкой на медиков.

Врачи предупреждают – бывает аллергия на холод
Врачи предупреждают – бывает аллергия на холод
freepik.com

Читай также: Названы витамины, полезные для здоровья глаз

В Америке был случай, когда из-за резкого перепада температуры у человека развился анафилактический шок. Мужчина внезапно потерял сознание и покрылся сыпью. Его госпитализировали, а также сделали анализ, подтвердивший аллергическую реакцию организма на холод – холодовую крапивницу. Медики успели спасти ему жизнь.

Кстати, у категории людей с заболеванием аллергической реакции анафилактический шок может возникнуть после стакана ледяной воды, порции мороженного или контакта с морозным воздухом.

Врачи предупреждают – бывает аллергия на холод
Врачи предупреждают – бывает аллергия на холод
freepik.com

Читай также: Названы продукты, убивающие интимное влечение

Доктор медицинских наук, аллерголог-иммунолог Елена Борзова считает, что холодовая крапивница с волдырями на коже может вызвать не только слишком низкие температуры. Зудящие волдыри на коже образуются даже при нулевой температуре, при +6 и даже +20 градусах по Цельсию.

Также известно, что аллергическая реакция появляется при резкой смене температур, например, когда человек заходит после мороза в теплое помещение.

Тебе будет интересно прочитать на Ivona: 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: холод, зима, аллергия, доктор, температура
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ivonа bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь