Узнайте, как определить, что у вас аллергия на низкую температуру .

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Специалисты в области здоровья предупреждают, что у многих людей бывают аллергические реакции на холод, протекающая с симптомами в виде заложенности носа и зудом кожи.

Даже комфортная температура от +5 до +15 градусов, может вызвать негативную реакцию организма и даже смерть, пишут СМИ со ссылкой на медиков.

Врачи предупреждают – бывает аллергия на холод freepik.com

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В Америке был случай, когда из-за резкого перепада температуры у человека развился анафилактический шок. Мужчина внезапно потерял сознание и покрылся сыпью. Его госпитализировали, а также сделали анализ, подтвердивший аллергическую реакцию организма на холод – холодовую крапивницу. Медики успели спасти ему жизнь.

Кстати, у категории людей с заболеванием аллергической реакции анафилактический шок может возникнуть после стакана ледяной воды, порции мороженного или контакта с морозным воздухом.

Врачи предупреждают – бывает аллергия на холод freepik.com

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Доктор медицинских наук, аллерголог-иммунолог Елена Борзова считает, что холодовая крапивница с волдырями на коже может вызвать не только слишком низкие температуры. Зудящие волдыри на коже образуются даже при нулевой температуре, при +6 и даже +20 градусах по Цельсию.

Также известно, что аллергическая реакция появляется при резкой смене температур, например, когда человек заходит после мороза в теплое помещение.

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