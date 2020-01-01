Что говорят врачи насчет румянца на щеках и почему для кого-то это может быть опасным сигналом.

Румянец на щеках: это признак здоровья или опасный симптом pinterest.com

Читай также: Медики рассказали, полезно ли спать в носках

Наверняка вы часто слышали фразу «румяные щеки – признак здоровья». Вот только не всегда это может говорить о хорошем здоровье.

Цвет румянца может указать на нарушение кровообращения и заболевания мелких сосудов.

Доктора говорят о таком симптоме, как румянец, при куперозе – локальном чрезмерном расширении капилляров (мелких сосудов). Это происходит в следствии нарушения кровообращения в кожном покрове, в такой момент человек может жаловаться не только на нездоровый румянец на лице, но и на нестандартные высыпания - сосудистые звездочки и красноватые сеточки на носу, щеках и вокруг глаз.

Румянец на щеках: это признак здоровья или опасный симптом freepik.com

Читай также: ТОП-12 самых популярных вопросов о коронавирусе в 2020 году

Симптом может сопровождаться жжением и зудом, кожа местами «пощипывает» и «стягивает», на лице появляется ярко-розовый или алый цвет. Кроме того, через время, возможно, заметить проступающие сосуды красного и синеватого цвета и бугристых синюшно-красных образований на носу.

Такие проявления бесспорно очень влияют на настроение и качество жизни не только в эстетическом, но в психологическом отношении.

Какое же лечение при куперозе: основа процедур – укрепить стенки сосудов и нормализовать кровообращение. Врачом назначается комплексная витаминная терапия, если случай запущенный – применяется лазер.

Медики призывают придерживаться простых правил гигиены лица – умывайтесь теплой водой и откажитесь от жесткого полотенца. Важно еще помнить, что при куперозе не рекомендуется косметический массаж.

Румянец на щеках: это признак здоровья или опасный симптом freepik.com

Читай также: Какие болезни провоцирует холодное время года

Чтобы избежать нездорового румянца, диетологи предлагают специальную диету. В рационе нужно исключить очень горячее, соленое, жирное и сладкое, копчености, всевозможные приправы и специи, газированные напитки и алкоголь.

Не удивляйтесь такого немаленькому списку. Есть продукты, которые, конечно, можно включать в свое меню в рамках этой диеты, а именно: куриные и овощные супы, отварные мясо, каши из разных круп, морковь, яблоки, свежая зелень.

Тебе будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.