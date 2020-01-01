Ivona собрала самые читаемые материалы о коронавирусной инфекции. Узнайте, какие темы о COVID-19 больше всего интересовали украинцев .

ТОП-12 самых популярных вопросов о коронавирусе в уходящем 2020 году freepik.com

Ученые назвали способ, как снизить риск заражения коронавирусом

Представители Британской службы здравоохранения сделали заявление, как минимизировать риск подхватить коронавирус.

Назван самый частый симптом коронавируса

Статистика показала, что кашель не является главным симптомом COVID-19. Какой именно симптом самые часто встречаемый у заболевших – узнайте в этом материале.

ТОП-12 самых популярных вопросов о коронавирусе в уходящем 2020 году freepik.com

Как украинцам сдать бесплатный тест на коронавирус

Главный санитарный врач Виктор Ляшко рассказал пошаговые действия, если у вас подозрение на коронавирусную инфекцию.

Медики назвали незаметные и ранние симптомы COVID-19

Специалисты определили признаки заражения коронавирусом с которыми сталкивается заболевшие на ранней стадии

Как правильно носить маску: рекомендации МОЗ

Центр общественного здоровья МОЗ предоставил инструкцию, как правильно носить маску и перчатки. Проверьте, соблюдайте ли вы эти правила.

ТОП-12 самых популярных вопросов о коронавирусе в уходящем 2020 году freepik.com

Вы удивитесь, когда узнаете, кто первый в мире вакцинировался от COVID-19

Жительнице Северной Ирландии первой в мире сделали прививку от коронавируса. В Сети набирает популярности ролик, где запечатлен момент введения вакцины. Видео можно посмотреть на нашем сайте.

Врач рассказала, могут ли переносящие бессимптомно COVID-19 заразиться повторно

Главный врач киевской больницы №4 Татьяна Мостепан рассказала, с какими болезнями сталкиваются те, кто перенес эту болезнь бессимптомно.

Это уже точно: 4 бесполезных способа профилактики COVID-19

Узнайте, какие средства профилактики коронавируса не работают. Скорее всего, вы пользуйтесь какими-то вещами из этого списка.

5 признаков того, что вы уже переболели коронавирусом

Человек, например, мог переболеть бессимптомно, или же принять свое плохое самочувствие за простудное заболевание или грипп.

Как заниматься сексом на карантине: рекомендации Уляны Супрун

Супрун дала интимные советы украинцам во время карантина в связи с эпидемией коронавируса.

ТОП-12 самых популярных вопросов о коронавирусе в уходящем 2020 году freepik.com

Медик назвал дату, когда коронавирус в Украине начнет сбавлять обороты

Врач Тарас Жиравецкий дал прогноз, сколько еще продлится карантин в связи с коронавирусной инфекцией.

Можно ли заразиться коронавирусом через фрукты и овощи: ответ доктора Комаровского

Узнайте, существует ли риск заразиться коронавирусом через фрукты и овощи.

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