Какие продукты, способствуют улучшению работы головного мозга и укреплению памяти .

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Ivona рассказывает о самых полезных продуктах, которые благотворно влияют на память, а также, какие вещества отвечают за работу жизненно важной функции человека.

Если в вашем рационе есть грецкий орехи, то знайте, данный растительный продукт улучшает когнитивную функцию, концентрацию внимания и скорость обработки информации.

Какие полезные продукты улучшают память freepik.com

В летний сезон обязательно нужно баловать себя витаминами ягодами, в частности черникой, потому что она прекрасно влияет на функциональность мозга, кратковременную память, приток крови к головному мозгу.

Какие полезные продукты улучшают память freepik.com

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Капуста и шпинат содержит лютеин, который также есть в яйцах и авокадо. Это вещество помогает противодействовать когнитивному старению и улучшает обучение и память. Кстати, употребление авокадо помогает в хорошей работе памяти, кроме этого поднимает уровень внимания.

Какие полезные продукты улучшают память freepik.com

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К списку полезных продуктов, улучшающих память можно отнести: какао и шоколад, кофе, корицу и чай из перечной мяты. Кстати, ранее Ivona писала о том, кому нельзя пить кофе с корицей.

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