Чем полезны тренировки по стретчингу: рекомендации тренера

Чем полезны тренировки по стретчингу: рекомендации тренераЭксклюзив
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Специально для Ivona тренер по стретчингу в спортхабе ЕБШ Алена Ковалева описала все главные плюсы от занятий стретчингом, и как скоро можно получить результаты.
Есть три основных пункта, по которым можно оценить здоровье человека и его физические качества - сила, выносливость и гибкость. О первых двух говорят много, они пользуются популярностью, а вот о третьем забывают, а зря, потому что без гибкости, конструкция становится шаткой.
- Что такое стретчинг
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Стретчинг - это система гимнастических упражнений для развития гибкости, подвижности суставов и растяжки мышц. Этот вид тренировок подходит как женщинам, так и мужчинам вне зависимости от возраста!
Бытует мнение, что стретчинг это только шпагаты, «потягушки» на полу и не более.
Это не так. Растяжка - это полноценная тренировка где вы можете почувствовать абсолютно все мышцы вашего тела. Тренировку можно сделать как лайтовую так и более сложную, все зависит от физических качеств и целей тренирующегося.
Занимаясь растяжкой, вы почувствуете, как ваше тело и ощущения будут меняться на протяжении всего времени тренировок. Потому что стретчинг:
- Улучшает кровообращение в области малого таза (что необходимо для людей с сидячим образом жизни);
- Тело и мышцы становится подтянутыми;
- Улучшаются физические показатели;
- Пропадают боли в спине;
- Выравнивается осанка;
- Поднимается настроение и общее самочувствие;
- Улучшается подвижность тела.
- Сколько по времени должна длиться тренировка по стретчингу
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Оптимальная длительность тренировки по стретчингу - один час. Она может быть как вашей основной физической активностью, так и отличным дополнением к функциональным тренировкам.
Главное в стретчинге, как и в других тренировках - систематичность. Не ждите быстрых результатов без регулярных занятий. Начните с тренировок по стретчингу два раза в неделю, а дальше увеличивайте их количество (по возможности, конечно).
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Утром или вечером - не имеет значения, главное подстроить их под ваш комфорт и режим дня. Можно тренироваться в группах, можно персонально. Все зависит от индивидуальных потребностей и ваших физических особенностей. Тянитесь в удовольствие!
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