Тренер Алена Ковалева рассказала, как занятия стретчингом влияют на тело, а также, сколько должна длиться тренировка .

Читай также: Определяем вид фитнеса по вашему темпераменту

Специально для Ivona тренер по стретчингу в спортхабе ЕБШ Алена Ковалева описала все главные плюсы от занятий стретчингом, и как скоро можно получить результаты.

Тренер по стретчингу Алена Ковалева Фото пресс-службы

Есть три основных пункта, по которым можно оценить здоровье человека и его физические качества - сила, выносливость и гибкость. О первых двух говорят много, они пользуются популярностью, а вот о третьем забывают, а зря, потому что без гибкости, конструкция становится шаткой.

Что такое стретчинг

Чем полезны тренировки по стретчингу: рекомендации тренера Фото пресс-службы

Читай также: Как девушке подготовиться к катанию на лыжах и сноуборде – советы тренера

Стретчинг - это система гимнастических упражнений для развития гибкости, подвижности суставов и растяжки мышц. Этот вид тренировок подходит как женщинам, так и мужчинам вне зависимости от возраста!

Бытует мнение, что стретчинг это только шпагаты, «потягушки» на полу и не более.

Чем полезны тренировки по стретчингу: рекомендации тренера freepik.com

Это не так. Растяжка - это полноценная тренировка где вы можете почувствовать абсолютно все мышцы вашего тела. Тренировку можно сделать как лайтовую так и более сложную, все зависит от физических качеств и целей тренирующегося.

Занимаясь растяжкой, вы почувствуете, как ваше тело и ощущения будут меняться на протяжении всего времени тренировок. Потому что стретчинг:

Улучшает кровообращение в области малого таза (что необходимо для людей с сидячим образом жизни);

Тело и мышцы становится подтянутыми;

Улучшаются физические показатели;

Пропадают боли в спине;

Выравнивается осанка;

Поднимается настроение и общее самочувствие;

Улучшается подвижность тела.

Чем полезны тренировки по стретчингу: рекомендации тренера Фото пресс-службы

Сколько по времени должна длиться тренировка по стретчингу

Читай также: Польза и вред йоги для женского организма – мнение эксперта

Оптимальная длительность тренировки по стретчингу - один час. Она может быть как вашей основной физической активностью, так и отличным дополнением к функциональным тренировкам.

Главное в стретчинге, как и в других тренировках - систематичность. Не ждите быстрых результатов без регулярных занятий. Начните с тренировок по стретчингу два раза в неделю, а дальше увеличивайте их количество (по возможности, конечно).

Чем полезны тренировки по стретчингу: рекомендации тренера freepik.com

Читай также: Простой способ, как выбрать самые лучшие цитрусовые фрукты

Утром или вечером - не имеет значения, главное подстроить их под ваш комфорт и режим дня. Можно тренироваться в группах, можно персонально. Все зависит от индивидуальных потребностей и ваших физических особенностей. Тянитесь в удовольствие!

Тебе будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.