Ivona рассказывает, как правильно хранить корень имбиря, чтобы продлить жизнь этому полезному продукту .

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Благодаря своим полезным свойствам, корень имбиря помогает справиться с различной симптоматикой заболеваний, например, с головными болями, простудой, кашлем. Рекомендуется употреблять напиток с имбирем, лимоном и медом при простудах и ОРВИ.

Имбирь может согревать организм и усиливать потоотделение.

Как правильно хранить корень имбиря freepik.com

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Имбирь обладает аскорбиновой кислотой, витаминами А и Е, а также различными микро- и макроэлементами, эфирными маслами и пищевыми волокнами, защищающими организм человека и укрепляя иммунитет.

Рассмотрим, как же правильно хранить корень имбиря в домашних условиях.

Как правильно хранить корень имбиря freepik.com

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Для хранения имбиря идеально подходит холодильник. Там есть все нужные условия - влажность и низкая температура. Кстати, учтите, чтобы имбирь не высох, его нужно обмотать пищевой пленкой так, чтобы туда не попадал воздух.

Перед отправкой, посмотрите внимательно корень, если есть подпорченные места, обрежьте. Протрите бумажным полотенцем, а только лишь потом отправляйте в полиэтиленовый пакет, выпустив из него воздух. Хозяйки выбирают еще пакет с zip-застежкой или пакетик для замораживания продуктов.

Как правильно хранить корень имбиря freepik.com

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Корень имбиря можно также хранить в морозильной камере. Там его жизнь продлится 2-3 месяца. Вы можете либо измельчить его, нарезать различной формой – кружечками, кубиками, и в закрытой таре оставить в «морозилке».

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