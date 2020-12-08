Ivona расскажет, к какому специалисту обращаться в случае возникновения шума или звона в голове .

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К большому сожалению, шум в голове — распространенное звуковое ощущение, не связанное с внешним миром.

Из-за этого симптома нарушается повседневная деятельность человека. В этом материале Ivona собрала основные причины возникновения шума в голове.

Стресс

Почему возникает шум в голове freepik.com

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Если человек столкнулся с эмоциональными переживаниями или же, например, получил сильный испуг, то у него могут напрячься височные мускулы. Проблема в том, что при зажатии этих мышц появляется высокий риск сдавливания сосудов слухового прохода, а это может вызывать ощущение шума или звона в голове.

Остеохондроз

Данное заболевание иногда сдавливает нервы слухового отдела мозга. Как правило, это происходит в тот момент, когда человек принимает неудобное положение во время сна. Как избавиться от гула в голове в этом случае? Надо принять вертикальное положение и тогда гул уменьшатся или исчезнет вовсе.

Серная пробка

Кстати, а знали ли вы, что серная пробка обычно возникает только в одном ухе? Из-за этого у некоторых людей появляется гул в голове. Кроме этого люди могут жаловаться на головокружение и нарушение координации движений.

Кохлеарный неврит

Почему возникает шум в голове freepik.com

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Очень тревожная болезнь, при которой у человека поврежден слуховой нерв, это может привести даже к глухоте. Симптомы кохлеарного неврита: звон в ушах, головокружение., тошнота.

Вегетососудистая дистония

Почему возникает шум в голове freepik.com

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Если человек страдает на вегетососудистую дистонию, у него наблюдается нарушение регуляции тонуса кровеносных сосудов, а также снижение давления. Такая симптоматика зачастую сопровождается слабым равномерным или пульсирующим шумом в ушах, а также, у некоторых бывает головокружение и нарушение координации.

При возникновении шума или звона в голове стоит обратиться к специалисту, а именно неврологу или отоларингологу.

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