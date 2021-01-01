Что опасного в соцсетях и как этому противодействовать - советы психолога

Практикующая психолог пояснила, как социальные сети влияют на настроение и самочувствие .

Что плохого в соцсетях - психолог рассказала pinterest

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Соцсети, которые нас объединяют и позволяют общаться даже с теми, кто за океаном, могут стать опасными. Постоянное пользование Facebook, Tiktоk и Instagram способно влиять на настроение, самооценку и даже самочувствие.

Об Ivona рассказала психолог Фиалкора Микитенко.

Также она пояснила, как онлайн-общения влияет на различные сферы жизни и каким образом это предотвратить.

“Крутая задумка, которая имела целью объединить человечество, становится опасной. Но это не значит, что соцсети плохие - просто мы сами позволили занять им слишком важное место в жизни. Со временем сеть начала воздействовать на человека изнутри“ , - говорит психолог.

Мы стали похожими на роботов

Мы как бы непрерывного общаемся с другими, а при этом не чувствуем важных моментов для “здоровой“ коммуникации. Ведь “вживую“ мы должны видеть, во что одет собеседник, его мимику, какое производит впечатление в целом. Зато разговор в сети напоминает “язык роботов“ - обмениваемся короткими фразами, которые не предусматривают глубины и красоты выражения. Постепенно исчезает культура и насыщенность речи, без характерного смайла не можем уловить настроения и содержания высказывания.

Что делать

не пренебрегать языком тела и жестов;

важно прислушиваться к своему телу - можно просто на некоторое время сконцентрироваться на собственном дыхании, эмоциональных реакциях.

Что плохого в соцсетях - психолог рассказала pinterest

Соцсети отвлекают наше внимание, приводят к изменению настроения и усталости

Когда мы быстро и качественно выполнить работу, на носу дедлайн, то мозг сильно реагирует на различные раздражители. Даже небрежно расставленные на столе предметы могут служить триггерами и вызвать негатив. Посторонние звуки - сигналы мессенджеров - выступают такими же триггерами. Мозг, который должен быть полностью сосредоточен, отвлекается, появляется стрессовый фактор.

Что делать

ограничить пользование соцсетями во время выполнения важных задач;

осознать, что мы сами позволяем себе реагировать на информацию из мессенджеров так остро;

если раздражителем выступает цвет окон, которые “всплывают“, скажем, он красный - лучше изменить гамму на нейтральную.

Что плохого в соцсетях - психолог рассказала pinterest

Не умеем концентрироваться на важных вещах

Чем меньше в нашей жизни присутствия “живого человека“, больше общаемся онлайн - мы привыкаем к менее глубокиv контактfv, не любим погружаться во что-то. В последнее время выросли случаи синдрома дефицита внимания. Нам трудно дослушать длинный текст до конца, прочитать большую книгу. А нервная система это воспринимает так: человек отвлекается, следовательно делает что-то не слишком важное. Это вредная штука - если хотим быть в чем-то компетентными - должны уметь концентрировать внимание и вникать в суть.

Что делать

людям, которые родились раньше эпохи активного пользования сетями, проще. Стоит послушать себя - как дышишь, что сейчас чувствуешь. Это помогает отвлекать от мысли о том, что происходит в соцсети;

молодежи - постепенно “уменьшать дозу“ тиктоков-инстаграмов. Можно предложить хобби, которое также требует внимания. Например, поиграть в настольные игры, не беря в руки гаджетов. Сначала людей захватывает возможность взаимодействовать с другими, а затем игра помогает развивать концентрацию.

Что плохого в соцсетях - психолог рассказала pinterest

Высвобождаем свою “темную сущность“ и срываем злость

Еще один соблазн - высвободить своих “демонов“, оговорить или оскорбить кого-то анонимно. Когда ты смотришь другому человеку в глаза, то вряд ли тебе придет в голову высказывать такие мысли, которые запросто можешь написать в интернете. Вживую люди критикуют более или менее конструктивно. Зато в сети можно создать пустую страницу - и писать все, что угодно. Конечно, в этом тоже виноваты не технологии - здесь действует наша темная сторона, которую в реальной жизни предпочитаем скрывать.

Что делать

выразить свой “темную сторону“ психологу или написать мысли на бумаге.

Если вы наоборот стали жертвой хейтинга, сперва:

поймите, что вы в безопасности - человек, который вас хейтит, находится далеко и вряд ли собирается с вами “охотиться“

переключите внимание хейтера - агрессивного человека можно удивить, скажем, спросить, хотел ли он посоветовать что-то хорошее

нельзя реагировать отрицательно - если играть с хейтером в словесный пинг-понг, то он только наберет обороты.

Что плохого в соцсетях - психолог рассказала pinterest

Мы стремимся быть такими, какими нас хотят видеть другие

Пользователи сети стали более привязанными к оценке чужих людей. Ранее мы знали, кем хотим быть, кем являемся. Сейчас в основном стараемся быть теми, кем нас хотят видеть в интернете - красивой картинкой. Даже если плохо и больно, запросто покажем всему миру яркую фотографию. А вытеснения искреннего желания, когда человек не способен сказать о том, что он на самом деле чувствует, может иметь негативные последствия. Можем сорваться, быть “без ресурса“.

Что делать

если человеку очень больно, некому об этом сказать - есть возможность написать на бумаге, проговорить вслух, разбить чашку, которую не жалко;

подумать, что могу сделать без мысли об общей реакции, приятного для себя - даже взять себя в объятия, успокоить;

обращаться к психологу.

Что плохого в соцсетях - психолог рассказала pinterest.com

А где здесь настоящая жизнь?

Соцсети классная штука для работы, планирование времени, хранения воспоминаний. Но чрезмерная включенность в них это уже наша личная ответственность. Сеть ворует настоящие эмоции и общение. Когда человек лайкают или осуждает, или сделал популярный репост - у него вырабатывается определенное количество дофамина. Мы могли бы получить похожие ощущения и обняв человека, который рядом, или сделав что-то интересное в реальной жизни - но мозг получает свое с помощью “заменителя“ в сети.

Как отделить себя от “незаменимых“ гаджетов:

научиться осознавать себя собой: это я, меня зовут так-то, это мое тело, а эта вещь - она ​​отдельно. Она помогает взаимодействовать с кем-то, но если эта вещь исчезнет, ​​то со мной ничего плохого не случится;

дать ответ на вопрос: что меня вдохновляет из того, что я могу сделать дома - здесь и сейчас: чаепитие; прослушивание музыки, просмотр фото из путешествий в горы, или просто спокойно полежать в постели;

человек должен сам понять, что он прекрасен, способен сделать что-то по-настоящему хорошее и радостное. Даже такая ​​обыденная вещь, как перерыв на кофе - должна быть уютной и прекрасной.

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