Узнайте, что происходит с продуктами при жарке.

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Популярный украинский диетолог Светлана Фус на своей страничке в Facebook рассказала, почему есть жареное вредно для здоровья.

Почему жареных блюд должно быть меньше в рационе:

Первая причина - жирность! Жарят традиционно на растительном масле или животном жире. Соответственно, жареное блюдо жирнее, например, вареного. Процесс жарки меняет качество пищи и в разы увеличивает ее калорийность, появляется избыток жира в еде. Что мы можем делать? Самое простое и радикальное - использовать другие способы приготовления пищи.

Пункт второй: обугливание. Вкусная хрустящая корочка имеет очень низкую питательную ценность. Чем сильнее прожарена и толще корочка, тем меньше белка усвоит ваш организм с такой пищи. Неприятно и вредно.

Пункт третий ключевой: канцерогены. Канцерогенные вещества, которые могут образовываться из жира при жарке, действительно очень ядовиты. Как они появляются? У каждого жира / масла своя “точка дымления“. Это температура, при которой масло в буквальном смысле дымит. Наверняка вы видели это собственными глазами. Именно после точки дымления в жире лавинообразно образуются канцерогены. Задымила масло на сковороде? Выливайте его, теперь оно ядовито!

​Точка дымления растительного масла и животного жира у каждого своя. В привычном для нас рафинированном подсолнечном она составляет около 230 градусов. А вот, например, у популярного ныне оливкового масла “экстра вирджин“ - от 160 до 216 градусов. Животные жиры дымят уже при 120 -130 градусах.



Диетолог объяснила, почему есть жареное вредно pinterest

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Корочка образуется при температуре около 140-160 градусов Цельсия. Однако на газовой плите сковорода может раскалиться и до 300 градусов, поэтому любой жир можно перегреть. Чем темнее цвет корочки вашей пищи, тем больше вредных веществ (канцерогенов) в ней содержится.

При нагревании до высоких температур жиры и масла окисляются, вступают в реакцию с кислородом и формируют такие вещества как альдегиды и липидные пероксиды. Большая опасность кроется в создаваемых альдегид. Употребление их в пищу, или их вдыхание приводит к повышенному риску онкологических заболеваний, болезней сердца и деменции.

Кроме этого жарка приводит к образованию в продуктах с высоким содержанием крахмала опасного канцерогена акриламида. Его наибольшее содержание оказывается в картофеле, крупах, пирогах, которые готовились при температуре более 120 градусов по Цельсию.

Делаем выводы. Жарка будет простым процессом только при соблюдении определенных условий. А именно:

если у вас нет проблем со здоровьем,

вы употребляете умеренно жареную пищу,

вы готовите на небольшом количестве масла и следите за температурой жарки. Тогда вам не о чем беспокоиться. В противном случае есть все шансы сделать блюдо не только чрезмерно жирным, но и ядовитым.

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