Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Диетолог объяснила, почему есть жареное вредно

Комментариев: 0
Узнайте, что происходит с продуктами при жарке.
Диетолог объяснила, почему есть жареное вредно
Диетолог объяснила, почему есть жареное вредно
pinterest

Читай также: Какие продукты нельзя есть натощак

Популярный украинский диетолог Светлана Фус на своей страничке в Facebook рассказала, почему есть жареное вредно для здоровья.

Почему жареных блюд должно быть меньше в рационе:

  • Первая причина - жирность! Жарят традиционно на растительном масле или животном жире. Соответственно, жареное блюдо жирнее, например, вареного. Процесс жарки меняет качество пищи и в разы увеличивает ее калорийность, появляется избыток жира в еде. Что мы можем делать? Самое простое и радикальное - использовать другие способы приготовления пищи.
  • Пункт второй: обугливание. Вкусная хрустящая корочка имеет очень низкую питательную ценность. Чем сильнее прожарена и толще корочка, тем меньше белка усвоит ваш организм с такой пищи. Неприятно и вредно.
  • Пункт третий ключевой: канцерогены. Канцерогенные вещества, которые могут образовываться из жира при жарке, действительно очень ядовиты. Как они появляются? У каждого жира / масла своя “точка дымления“. Это температура, при которой масло в буквальном смысле дымит. Наверняка вы видели это собственными глазами. Именно после точки дымления в жире лавинообразно образуются канцерогены. Задымила масло на сковороде? Выливайте его, теперь оно ядовито!

​Точка дымления растительного масла и животного жира у каждого своя. В привычном для нас рафинированном подсолнечном она составляет около 230 градусов. А вот, например, у популярного ныне оливкового масла “экстра вирджин“ - от 160 до 216 градусов. Животные жиры дымят уже при 120 -130 градусах.

Диетолог объяснила, почему есть жареное вредно
Диетолог объяснила, почему есть жареное вредно
pinterest

Читай также: Как не “принести“ лишний вес из офиса: советы диетолога

Корочка образуется при температуре около 140-160 градусов Цельсия. Однако на газовой плите сковорода может раскалиться и до 300 градусов, поэтому любой жир можно перегреть. Чем темнее цвет корочки вашей пищи, тем больше вредных веществ (канцерогенов) в ней содержится.

При нагревании до высоких температур жиры и масла окисляются, вступают в реакцию с кислородом и формируют такие вещества как альдегиды и липидные пероксиды. Большая опасность кроется в создаваемых альдегид. Употребление их в пищу, или их вдыхание приводит к повышенному риску онкологических заболеваний, болезней сердца и деменции.

Кроме этого жарка приводит к образованию в продуктах с высоким содержанием крахмала опасного канцерогена акриламида. Его наибольшее содержание оказывается в картофеле, крупах, пирогах, которые готовились при температуре более 120 градусов по Цельсию.

Делаем выводы. Жарка будет простым процессом только при соблюдении определенных условий. А именно:

  • если у вас нет проблем со здоровьем,
  • вы употребляете умеренно жареную пищу,
  • вы готовите на небольшом количестве масла и следите за температурой жарки. Тогда вам не о чем беспокоиться. В противном случае есть все шансы сделать блюдо не только чрезмерно жирным, но и ядовитым.

Ранее мы писали, чем полезны яблоки. 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Светлана Фус, советы диетолога, правильное питание
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
http://ivona.bigmir.net/drugs
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь