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Какие продукты нельзя есть натощак

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Узнайте, что категорически нельзя есть на голодный желудок.
Какие продукты нельзя есть натощак
Какие продукты нельзя есть натощак
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Некоторые продукты при употреблении натощак могут нанести вред вашему здоровью. Ivona расскажет, что нельзя есть на голодный желудок. 

  • Кофе

Многие люди привыкли начинать свой день с чашки чая или кофе. Но эта привычка может быть вредной в долгосрочной перспективе. Вы всегда должны начинать свой день со стакана теплой воды, а не с чая или кофе. Употребление кофе натощак может повысить уровень гидравлической кислоты.

  • Помидор

Помидоры полезны для здоровья. Они помогают повысить уровень гемоглобина в крови. Но если есть  натощак, то это может не лучшем образом сказаться на вашем здоровье, например,  повыситься кислотность. Поэтому в рационе они  должны быть, но не натощак.

Какие продукты нельзя есть натощак
Какие продукты нельзя есть натощак
pinterest

  • Газированные напитки

Газированные напитки и вредны для здоровья. Но если их пить  натощак,  можно повредить слизистую оболочку кишечника.

  • Огурцы

Огурцы натощак могут  вызвать вздутие живота, изжогу.

  • Цитрусовые

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Некоторые люди утром любят  пить апельсиновый сок. Нужно отметить, что цитрусовые могут повредить нижнюю часть пищевода .

Ранее мы писали, нужно ли исключать картошку из рациона. 

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Теги: питание, продукты, натощак
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