Узнайте, что категорически нельзя есть на голодный желудок.

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Некоторые продукты при употреблении натощак могут нанести вред вашему здоровью. Ivona расскажет, что нельзя есть на голодный желудок.

Кофе

Многие люди привыкли начинать свой день с чашки чая или кофе. Но эта привычка может быть вредной в долгосрочной перспективе. Вы всегда должны начинать свой день со стакана теплой воды, а не с чая или кофе. Употребление кофе натощак может повысить уровень гидравлической кислоты.

Помидор

Помидоры полезны для здоровья. Они помогают повысить уровень гемоглобина в крови. Но если есть натощак, то это может не лучшем образом сказаться на вашем здоровье, например, повыситься кислотность. Поэтому в рационе они должны быть, но не натощак.



Какие продукты нельзя есть натощак pinterest

Газированные напитки

Газированные напитки и вредны для здоровья. Но если их пить натощак, можно повредить слизистую оболочку кишечника.

Огурцы

Огурцы натощак могут вызвать вздутие живота, изжогу.

Цитрусовые

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Некоторые люди утром любят пить апельсиновый сок. Нужно отметить, что цитрусовые могут повредить нижнюю часть пищевода .

Ранее мы писали, нужно ли исключать картошку из рациона.

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