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Как распознать эндометриоз

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У более 170 миллионов женщин во всем мире есть это заболевание.
Как распознать эндометриоз
Как распознать эндометриоз
depositphotos.com

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Эндометриоз – распространенное заболевание среди женщин и часто именно оно является причиной бесплодия. Ivona расскажет, что влияет на развитие эндометриоза и какие признаки этого заболевания.

Что такое эндометриоз:

Это доброкачественная (неканцерогенная) патология, которая возникает, когда эндометрий - внутренний слой стенки матки, распространяется за пределы этого слоя.

Причины эндометриоза

Точная причина в настоящее время неизвестна, но существуют некоторые факторы, которые могут предрасполагать к развитию эндометриоза:

  • В случае наличия близких родственников с этим заболеванием риск возрастает примерно в шесть раз.
  • Те женщины, у которых первая менструация появилась рано (до 11 лет).
  • Женщины, у которых  короткие циклы (не превышают 27 дней).
  • Женщины с менструацией, которая обычно длится более 7 дней.

Как распознать эндометриоз
Как распознать эндометриоз
depositphotos.com

Как распознать, есть ли эндометриоз:

  • появление болезненных ощущений во время месячных;
  • продолжительность менструаций дольше обычного;
  • появление мажущих коричневатых выделений до или после менструаций или в середине цикла;
  • нетипично обильные выделения;
  • хроническая «тазовая боль» – боль ниже пупка или в области промежности, которая может усиливаться во время разных фаз цикла и постепенно нарастать;
  • связанные с циклом нарушения в работе кишечника: боли в животе или запоры, диарея, тошнота, болезненная дефекация;
  • связанные с циклом симптомы со стороны мочеполового тракта: болезненность при мочеиспускании, появление крови в моче;
  • интенсивные болевые ощущения во время или после секса;

Как распознать эндометриоз
Как распознать эндометриоз
depositphotos.com

Диагностика и лечение:

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Есть ли вы у себя наблюдаете выщеупомянутые признаки, то следует обратиться к гинекологу. 
Чтобы определить эндометриоз используются следующие методы:

  • Ультразвук, который сегодня считается основным методом диагностики. Не удивительно, что он может обнаружить большинство случаев.
  • Магнитно-резонансная томография, которая используется главным образом в случаях глубокого эндометриоза (последний считается наиболее тяжелой формой, поскольку образуются узелки, которые могут достигать кишечника и мочевого пузыря).
  • Анальная эхоэндоскопия, облегчающая диагностику эндометриоза на уровне стенки прямой кишки и сигмы.

Лечение будет зависеть от симптомов и от степени заболевания.

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Теги: эндометриоз, женская болезнь
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