Как распознать эндометриоз
Читай также: Кардиолог ответил на популярные вопросы о здоровье сердца
Эндометриоз – распространенное заболевание среди женщин и часто именно оно является причиной бесплодия. Ivona расскажет, что влияет на развитие эндометриоза и какие признаки этого заболевания.
Что такое эндометриоз:
Это доброкачественная (неканцерогенная) патология, которая возникает, когда эндометрий - внутренний слой стенки матки, распространяется за пределы этого слоя.
Причины эндометриоза
Точная причина в настоящее время неизвестна, но существуют некоторые факторы, которые могут предрасполагать к развитию эндометриоза:
- В случае наличия близких родственников с этим заболеванием риск возрастает примерно в шесть раз.
- Те женщины, у которых первая менструация появилась рано (до 11 лет).
- Женщины, у которых короткие циклы (не превышают 27 дней).
- Женщины с менструацией, которая обычно длится более 7 дней.
Как распознать, есть ли эндометриоз:
- появление болезненных ощущений во время месячных;
- продолжительность менструаций дольше обычного;
- появление мажущих коричневатых выделений до или после менструаций или в середине цикла;
- нетипично обильные выделения;
- хроническая «тазовая боль» – боль ниже пупка или в области промежности, которая может усиливаться во время разных фаз цикла и постепенно нарастать;
- связанные с циклом нарушения в работе кишечника: боли в животе или запоры, диарея, тошнота, болезненная дефекация;
- связанные с циклом симптомы со стороны мочеполового тракта: болезненность при мочеиспускании, появление крови в моче;
- интенсивные болевые ощущения во время или после секса;
Диагностика и лечение:
Читай также: Безлактозная и безглютеновая диета: плюсы и минусы
Есть ли вы у себя наблюдаете выщеупомянутые признаки, то следует обратиться к гинекологу.
Чтобы определить эндометриоз используются следующие методы:
- Ультразвук, который сегодня считается основным методом диагностики. Не удивительно, что он может обнаружить большинство случаев.
- Магнитно-резонансная томография, которая используется главным образом в случаях глубокого эндометриоза (последний считается наиболее тяжелой формой, поскольку образуются узелки, которые могут достигать кишечника и мочевого пузыря).
- Анальная эхоэндоскопия, облегчающая диагностику эндометриоза на уровне стенки прямой кишки и сигмы.
Лечение будет зависеть от симптомов и от степени заболевания.
Ранее мы писали, какие признаки плохого кровообращения.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram
Полная версия правил