У более 170 миллионов женщин во всем мире есть это заболевание.

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Эндометриоз – распространенное заболевание среди женщин и часто именно оно является причиной бесплодия. Ivona расскажет, что влияет на развитие эндометриоза и какие признаки этого заболевания.



Что такое эндометриоз:



Это доброкачественная (неканцерогенная) патология, которая возникает, когда эндометрий - внутренний слой стенки матки, распространяется за пределы этого слоя.

Причины эндометриоза

Точная причина в настоящее время неизвестна, но существуют некоторые факторы, которые могут предрасполагать к развитию эндометриоза:

В случае наличия близких родственников с этим заболеванием риск возрастает примерно в шесть раз.

Те женщины, у которых первая менструация появилась рано (до 11 лет).

Женщины, у которых короткие циклы (не превышают 27 дней).

Женщины с менструацией, которая обычно длится более 7 дней.

Как распознать эндометриоз depositphotos.com

появление болезненных ощущений во время месячных;

продолжительность менструаций дольше обычного;

появление мажущих коричневатых выделений до или после менструаций или в середине цикла;

нетипично обильные выделения;

хроническая «тазовая боль» – боль ниже пупка или в области промежности, которая может усиливаться во время разных фаз цикла и постепенно нарастать;

связанные с циклом нарушения в работе кишечника: боли в животе или запоры, диарея, тошнота, болезненная дефекация;

связанные с циклом симптомы со стороны мочеполового тракта: болезненность при мочеиспускании, появление крови в моче;

интенсивные болевые ощущения во время или после секса;

Как распознать эндометриоз depositphotos.com

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Есть ли вы у себя наблюдаете выщеупомянутые признаки, то следует обратиться к гинекологу.

Чтобы определить эндометриоз используются следующие методы:

Ультразвук, который сегодня считается основным методом диагностики. Не удивительно, что он может обнаружить большинство случаев.

Магнитно-резонансная томография, которая используется главным образом в случаях глубокого эндометриоза (последний считается наиболее тяжелой формой, поскольку образуются узелки, которые могут достигать кишечника и мочевого пузыря).

Анальная эхоэндоскопия, облегчающая диагностику эндометриоза на уровне стенки прямой кишки и сигмы.

Лечение будет зависеть от симптомов и от степени заболевания.

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