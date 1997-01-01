Яблоки - самый привычный фрукт в нашей стране.

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Популярный украинский диетолог Светлана Фус на своей страничке в Facebook рассказала, почему нужно есть яблоки.

Блюда из яблок улучшают работу пищеварительной системы, помогают при запорах, а благодаря пищевым волокнам поддерживают микрофлору. Яблоки помогают похудеть, они низкокалорийные (всего 47-52 ккал на 100 г), в них содержится много клетчатки, пектина и органических кислот.

Нужно отметить, что яблоки содержат мало витаминов. Например, аскорбиновой кислоты в 100 г - 4,6-10 мг, в зависимости от сорта и срока хранения. Тогда как в цитрусовых до 60 мг, при суточной потребности - 80-100 мг. Тем, кто захочет с их помощью пополнить суточную норму витамина С, придется потребленных 1 - 1,5 килограмма яблок. Эмаль зубов и кишечник за это вам спасибо не скажут.



Чем полезны яблоки: ответ диетолога depositphotos.com

Яблоки не лидеры по содержанию каротина, фолиевой кислоты и других витаминов. Поэтому, чтобы обеспечить необходимое их количество нужно есть не только яблоки, но и злаки, крупы, мясо, рыба, молочные и др.

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Яблоки не будут основой питания при низком гемоглобине, как считает много людей. У них не так уже и много железа. Кроме этого из растительной пищи железо усваивается гораздо хуже (всего 3-5 процентов). Яблоки также могут активизировать выработку желудочного сока, повышать кислотность и увеличивать аппетит. Поэтому ничего удивительного нет, когда после одной яблока захочется еще чего- то, например, бутерброда, картофеля или мяса. Страдающим повышенной кислотность лучше использовать печеные яблоки, чтобы избежать проблем с желудком.

Но не смотрят на то, что яблоки далеко не “супер-фуд“, все же целебные свойства у них много и они должны присутствовать в рационе.



Чем полезны яблоки: ответ диетолога facebook.com/svetlanafus

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