В плодах груши содержатся уникальные эфирные масла, биологически активные вещества.

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Популярный украинский диетолог Светлана Фус на своей страничке в Facebook рассказала, почему в рацион необходимо добавить грушу.



Чем полезна груша? Это натуральный источник пищевых волокон. В 100 г - 14% суточной потребности. Содержит кремний - 17%, медь - 10%, железо - 12% и калий - 6%. Витамина С в ней немного - 5-6%. Например, в яблоке - 11% в 100 г от суточной потребности. Среди других ценных компонентов витамины группы В, особенно фолиевая кислота (В9), фенольные соединения, дубильные вещества (танины). Эти полезные вещества содержатся преимущественно в кожице плода. В мякоти простых углеводов 10-12 г на 100 г фрукта. Преобладает фруктоза, как и в яблоке, но груша содержит еще и сладкий сорбитол, поэтому она слаще яблоки.



Диетолог назвала полезные свойства груши depositphotos.com

Соединения калия обладают мочегонными свойствами и способствуют выведению солей. Фолиевая кислота играет важную роль в процессах кроветворения, фенольные соединения укрепляют капилляры, обладают противовоспалительным действием.

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При обострении болезней органов пищеварения от груш лучше воздержаться: в них много клетчатки, которая раздражает слизистую оболочку кишечника и усиливает перистальтику и много фруктозы, которая при избыточном употреблении может вызвать повышенное газообразование.

Что можно приготовить? Сочную грушу можно использовать для приготовления различных десертов, как начинку для пирогов, фруктовых салатов и других блюд.



Диетолог назвала полезные свойства груши facebook.com/svetlanafus

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